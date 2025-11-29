Galeria
Lavando calçada, fritando ovo: pessoas que morreram de formas inusitadas
-
Uma panela, um fogo aceso, um objeto fora do lugar. Tudo isso pode ser motivo para uma tragédia. Relembre casos de pessoas que morreram de maneiras inusitadas! Foto: Youtube Canal Legião Tech
-
Em agosto de 2023, Renata Ferreira Lopes, de 24 anos, morreu eletrocutada ao lavar a calçada de uma casa com uma máquina de alta pressão. Ela estava no primeiro dia de serviço como diarista no local. Foto: Reprodução redes sociais
-
Os peritos informaram que havia sinais de lesões de eletrocussão no corpo e encontraram uma extensão com fita isolante que pode ter tido contato com a água. Foto: Divulgação Polícia Científica de Goiás
-
Segundo a Polícia Científica, a mulher foi encontrada pelo próprio marido, que ficou preocupado depois que ela parou atender o celular. Foto: reprodução/tv anhanguera
-
-
Outro caso semelhante aconteceu um mês antes, em Joinville, no norte de Santa Catarina. Foto: wikimedia commons Unmoralisch
-
Daiani Ramos de Oliveira Nobre, de 39 anos, morreu eletrocutada enquanto limpava a calçada de casa. Segundo uma testemunha, o corpo dela estava caído em um local com água, com o equipamento ao lado. Foto: reprodução/redes sociais
-
Também em 2023, uma criança de 4 anos morreu vítima de um incêndio numa casa em São Francisco do Glória, na Zona da Mata Mineira. Foto: Reprodução G1
-
-
Segundo os bombeiros , a criança estava com outra da mesma idade e começou a brincar com um isqueiro. O fogo atingiu o sofá e se alastrou. Foto: Flickr Alexandre Milani
-
Em fevereiro de 2024, uma mulher de Rio Claro, no interior paulista, morreu em decorrência de queimaduras sofridas enquanto ela fritava um simples ovo. Foto: Reprodução TV Globo
-
Elisângela Oliveira de Jesus, de 33 anos, chegou a ficar internada durante 10 dias na Santa Casa de Misericórdia de Limeira, mas acabou não resistindo. Foto: Reprodução Facebook
-
-
Ela ia fritar um ovo e na hora de quebrá-lo num copo (para verificar se não estava estragado), ela não percebeu que havia água no recipiente. Foto: Engin Akyurt por Pixabay
-
Ao jogar o ovo (com água) na frigideira que estava com óleo quente, as chamas subiram, causando graves queimaduras. Foto: Reprodução TV Globo
-
Elisângela ainda passaria por uma cirurgia, mas acabou sofrendo uma parada cardiorrespiratória. Foto: insung yoon Unsplash
-
-
Em julho de 2024, um homem de 31 anos morreu após um acidente doméstico na cidade de Pedro Leopoldo, em Minas Gerais. Foto: Reprodução redes sociais
-
Segundo o Corpo de Bombeiros, o empresário Maick Xavier de Carvalho manuseava um aspirador de pó quando o aparelho explodiu e atingiu sua cabeça. Foto: Imagem Freepik
-
Por estar próximo do aparelho, ele foi atingido por várias partes do eletrodoméstico que foram disparadas com a explosão. Foto: Anna por Pixabay
-
-
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi chamado, mas assim que o médico chegou ao local, o homem já estava morto. Foto: Rodrigo Clemente/Prefeitura de Belo Horizonte
-
Em outro caso, ocorrido em setembro de 2024, uma mulher de 44 anos morreu eletrocutada enquanto tirava roupas da sua mÃ¡quina de lavar. Foto: ReproduÃ§Ã£o/TV SubaÃ©
-
De acordo com a Polícia Civil, Maria Silva Viana foi encontrada pela própria mãe, ao lado do aparelho. O caso aconteceu no município de Tanquinho, a cerca de 150 km de Salvador. Foto: Reprodução/TV Subaé
-
-
Segundo especialistas, nunca se deve tentar retirar as roupas com a máquina de lavar ainda ligada. Também deve-se verificar se há fios soltos ou desencapados. Foto: pexels/cottonbro studio