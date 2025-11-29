Animais
Cão paraplégico ganha cadeira de rodas elaborada por universitário e volta a andar
Tiringa ficou paraplégico após um erro na vacinação que causou fratura no cóccix e um hematoma. A paralisia nas pernas traseiras surgiu quando ele tinha 1 ano e meio, comprometendo sua mobilidade. Com a cadeira adaptada, o cãozinho voltou a se movimentar com alegria e independência. Foto: Divulgação / IFSC
A tutora Thuany Silva Bento agradeceu ao IFSC pela dedicação e carinho com o Tiringa. Ela celebrou a nova fase do pet, dizendo que ele está amando seu novo companheiro de passeio. O comentário foi feito em uma publicação viral que destacou a transformação do cãozinho. Foto: Reprodução de vídeo
O vídeo de Tiringa correndo com sua cadeira de rodas já ultrapassou 182 mil visualizações no Instagram. A história inspiradora mostra como tecnologia e empatia podem mudar vidas, mesmo as de animais. Foto: Reprodução de vídeo
Um outro caso interessante é o de Zeke, um cachorro mestiço de um ano adotado por Taylor, moradora de San Diego, nos Estados Unidos, perdeu uma perna após ser atropelado. Determinada a ajudá-lo, ela tentou construir uma cadeira de rodas com canos de PVC, mas sua primeira tentativa não deu certo. Foto: Reprodução TikTok / k9bluezeke
Ao retornar à loja de material de construções Home Depot com o projeto fracassado, os funcionários se solidarizaram e a ajudaram a criar uma cadeira personalizada para o cachorro, que custou menos de 100 dólares. Foto: Reprodução TikTok / k9bluezeke
Os funcionários ajustaram o design e usaram as próprias ferramentas para construir o modelo. Foto: Reprodução TikTok / k9bluezeke
Zeke se adapta gradualmente à nova condição e vive feliz com sua irmã canina, Blue, inspirando resiliência e gentileza. Foto: Reprodução TikTok / k9bluezeke
A cadeira de rodas para cachorros é fundamental para garantir qualidade de vida aos animais que precisam, e há uma busca contínua por modelos cada vez mais eficientes e confortáveis. Foto: Sebastian Coman Travel/Unsplash
Estudantes do Centro Universitário de Brasília criaram uma cadeira de rodas 3D sob medida para o poodle Bili, que nasceu sem as patas dianteiras. Foram mais de 50 horas de trabalho, escaneamento 3D e testes para garantir conforto e mobilidade. Foto: Reprodução/instagram/@uniceub_oficial
A cadeira foi feita com plástico PLA e áreas flexíveis de TPU, garantindo conforto e adaptação ao crescimento do cachorro. O custo final foi de R$ 448,81, cerca de 63% mais barato que modelos comerciais. O projeto tem potencial para ser replicado por ONGs e clínicas veterinárias. Foto: Reprodução/instagram/@uniceub_oficial
A iniciativa nasceu de um projeto de iniciação científica das alunas Beatriz Miranda e Sarah Mazetti, com apoio do estudante Arthur Dornfeld: "Mais do que um protótipo, é um avanço científico que pode abrir caminhos para soluções antes inimagináveis", disse o professor Carlos Alberto da Cruz Júnior. Foto: Reprodução/instagram/@uniceub_oficial
Mas não foi somente Billi o contemplado com um presente que mudou sua vida. Um cachorro vira-lata que não conseguia se locomover também passou a ter motivos para ser mais feliz. Foto: Reprodução TV Globo
Em Santa Catarina, o cachorrinho recebeu uma cadeirinha de rodas especialmente criada para ele, com uma técnica pesquisada cuidadosamente para servir com perfeição. Foto:
A engenhoca foi desenvolvida por estudantes do Centro Educacional Profissional (Cedup), da cidade de Blumenau. Foto: Divulgação
Os jovens ficaram comovidos com a história do pequeno Will e não pensaram duas vezes para ajudá-lo. Foto:
Will ficou com deficiência física ao ser atacado por um cachorro grande na rua. Levado para o hospital veterinário, a tutora optou pela eutanásia. Foto: Reprodução TV Globo
Mas a esposa de um ex-professor do Cedup ficou sabendo e impediu que o animal fosse sacrificado. Foto: Reprodução Facebook
Ela se propôs a levar Will para casa, mesmo sabendo que o cãozinho teria necessidades especiais. Foto:
Diferentemente dos outros cães, Will precisa, por exemplo, usar fraldas constantemente. Foto:
A nova tutora, então, apresentou o caso aos alunos do curso de mecânica do Cedup. E Will se tornou o xodó do grupo. Foto: Reprodução TV Globo
Eles fizeram algumas experiências para criar um equipamento com rodas para que Will pudesse voltar a andar e até a correr. Foto:
Como Will só move as patinhas da frente, as rodas da engenhoca permitem que ele ande e corra puxando a cadeirinha. Foto:
Por isso, a cadeirinha precisa ser leve. Ela é feita de PVC e nylon. Foto:
O equipamento encaixa certinho para que Will fique confortável e tenha possibilidade de se movimentar à vontade. Foto:
Com a cadeirinha, Will voltou a correr pelo gramado, algo que ele adora fazer e que diverte todos ao seu redor. Ele é uma sensação! Foto:
