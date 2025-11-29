Assine
overlay
Início Galeria
Economia

Uma experiência completa! Nordeste Brasileiro ganha shopping imponente com 500 lojas

RF
Redação Flipar
  • O Estação Fashion já larga com 500 lojas previstas, 475 delas já negociadas. Isso o coloca em patamar de igualdade com os maiores shoppings do país. A abertura ocorreu antes do fim do ano, visando o pico do setor atacadista. A estrutura inicial inclui três setores, praça de alimentação e parte das 1,3 mil unidades planejadas. Com R$ 75 milhões investidos, deve gerar 12 mil empregos diretos e indiretos.
    O Estação Fashion já larga com 500 lojas previstas, 475 delas já negociadas. Isso o coloca em patamar de igualdade com os maiores shoppings do país. A abertura ocorreu antes do fim do ano, visando o pico do setor atacadista. A estrutura inicial inclui três setores, praça de alimentação e parte das 1,3 mil unidades planejadas. Com R$ 75 milhões investidos, deve gerar 12 mil empregos diretos e indiretos. Foto: Reprodução
  • A segunda fase está 30% concluída e será entregue no segundo semestre de 2026. Um hotel para compradores de outros estados está previsto para 2028, junto à finalização do complexo. A “Área Secreta”, espaço de 1,8 mil metros quadrados para eventos, foi destaque na inauguração preliminar e será usada para retirada de kits de corrida, com expectativa de sete mil visitantes em dois dias.
    A segunda fase está 30% concluída e será entregue no segundo semestre de 2026. Um hotel para compradores de outros estados está previsto para 2028, junto à finalização do complexo. A “Área Secreta”, espaço de 1,8 mil metros quadrados para eventos, foi destaque na inauguração preliminar e será usada para retirada de kits de corrida, com expectativa de sete mil visitantes em dois dias. Foto: imagem criada por IA
  • Para efeito de comparação, o Shopping Aricanduva, na Zona Leste de São Paulo, segue como o maior da América Latina. Inaugurado em 1991, o complexo possui 579 lojas, conta com 14 mil vagas de estacionamento, 13 salas de cinema e abriga o Playcenter Family, um parque de diversões dentro do complexo. Recebe cerca de 4 milhões de visitantes por mês.
    Para efeito de comparação, o Shopping Aricanduva, na Zona Leste de São Paulo, segue como o maior da América Latina. Inaugurado em 1991, o complexo possui 579 lojas, conta com 14 mil vagas de estacionamento, 13 salas de cinema e abriga o Playcenter Family, um parque de diversões dentro do complexo. Recebe cerca de 4 milhões de visitantes por mês. Foto: Divulgação
  • Com quase 440 mil metros quadrados de área construída, o Aricanduva é tão extenso que seus corredores receberam nomes de bairros e ruas da região para facilitar a circulação. Uma visita completa leva de duas a três horas, reunindo consumo, lazer e entretenimento num único destino.
    Com quase 440 mil metros quadrados de área construída, o Aricanduva é tão extenso que seus corredores receberam nomes de bairros e ruas da região para facilitar a circulação. Uma visita completa leva de duas a três horas, reunindo consumo, lazer e entretenimento num único destino. Foto: Divulgação Instagram
  • Os shoppings, aliás, são ambientes que, além do grande número de lojas para compras, oferecem espaços de lazer cada vez mais procurados pelos consumidores. Afinal, geralmente têm conforto e segurança. Conheça grandes shoppings pelo mundo!
    Os shoppings, aliás, são ambientes que, além do grande número de lojas para compras, oferecem espaços de lazer cada vez mais procurados pelos consumidores. Afinal, geralmente têm conforto e segurança. Conheça grandes shoppings pelo mundo! Foto: Divulgação Caxias Shopping
  • West Edmonton Mall (Edmonton, Canadá) — O empreendimento abrange 800 lojas e variadas alternativas de entretenimento como um parque aquático interno, pista de patinação no gelo, montanha russa e minipista de golfe.
    West Edmonton Mall (Edmonton, Canadá) — O empreendimento abrange 800 lojas e variadas alternativas de entretenimento como um parque aquático interno, pista de patinação no gelo, montanha russa e minipista de golfe. Foto: Flickr Dylan Kereluk
  • É o maior shopping da América do Norte. Já ocupou a primeira colocação no ranking, mas perdeu o posto após a inauguração do South China Mall, em 2005. Seu estacionamento comporta até 20 mil veículos.
    É o maior shopping da América do Norte. Já ocupou a primeira colocação no ranking, mas perdeu o posto após a inauguração do South China Mall, em 2005. Seu estacionamento comporta até 20 mil veículos. Foto: Shopping - Flickr GoToVan
  • Cevahir Mall (Istambul, Turquia) — Maior shopping da Europa. A sua estruturação levou apenas dois anos e meio para ser concluída, em 2005. Mesmo após 18 anos da inauguração, permanece como o maior centro comercial do continente.
    Cevahir Mall (Istambul, Turquia) — Maior shopping da Europa. A sua estruturação levou apenas dois anos e meio para ser concluída, em 2005. Mesmo após 18 anos da inauguração, permanece como o maior centro comercial do continente. Foto: Flickr Sinan Do?an
  • O Cevahir também é um dos shoppings mais modernos. Tem 343 lojas, 34 restaurantes fast-food, 14 restaurantes exclusivos, 12 salas de cinema, teatro, pistas de bolich, e parque de diversões, até com montanha-russa. Sua praça de alimentação pode receber cinco mil pessoas.
    O Cevahir também é um dos shoppings mais modernos. Tem 343 lojas, 34 restaurantes fast-food, 14 restaurantes exclusivos, 12 salas de cinema, teatro, pistas de bolich, e parque de diversões, até com montanha-russa. Sua praça de alimentação pode receber cinco mil pessoas. Foto: Christine und Hagen Graf - Wikimédia Commons
  • Mid Valley Mega Mall (Kuala Lumpur, Malásia) — O terreno escolhido para sua construção era um pântano, o que exigiu longo e árduo trabalho da engenharia para torná-lo apropriado.
    Mid Valley Mega Mall (Kuala Lumpur, Malásia) — O terreno escolhido para sua construção era um pântano, o que exigiu longo e árduo trabalho da engenharia para torná-lo apropriado. Foto: angys - Wikimédia Commons
  • Finalizado em 1999, é um complexo composto por uma torre com 30 escritórios e um shopping de cinco andares, incluindo dois hotéis com mais de 640 quartos.
    Finalizado em 1999, é um complexo composto por uma torre com 30 escritórios e um shopping de cinco andares, incluindo dois hotéis com mais de 640 quartos. Foto: Site Midvalley
  • Central Word (Bangkok, Tailândia) — O empreendimento começou a funcionar em 2006, mas quatro anos depois um incêndio interrompeu seu funcionamento até 2012, quando a sua reforma foi concluída.
    Central Word (Bangkok, Tailândia) — O empreendimento começou a funcionar em 2006, mas quatro anos depois um incêndio interrompeu seu funcionamento até 2012, quando a sua reforma foi concluída. Foto: site Central World
  • Com a obra, houve ampliação do shopping, que passou a abranger 600 lojas, um centro de convenções, um estacionamento subterrâneo para sete mil carros, hotel cinco estrelas e opções de lazer como pista de patinação no gelo.
    Com a obra, houve ampliação do shopping, que passou a abranger 600 lojas, um centro de convenções, um estacionamento subterrâneo para sete mil carros, hotel cinco estrelas e opções de lazer como pista de patinação no gelo. Foto: Wpcpey - Wikimédia Commons
  • Utama Shopping Center (Selangor, Malásia) — Funciona desde 1995, numa região que antes era uma mina de estanho. Oito anos depois passou por ampliação e atualmente tem 650 lojas, numa área de 465 mil metros quadrados.
    Utama Shopping Center (Selangor, Malásia) — Funciona desde 1995, numa região que antes era uma mina de estanho. Oito anos depois passou por ampliação e atualmente tem 650 lojas, numa área de 465 mil metros quadrados. Foto: Utama Shopping Center - Wikimédia Commons
  • O shopping tem um hotel cinco estrelas, um prÃ©dio no formato de torre com escritÃ³rios, espaÃ§o para eventos, quadras de futsal, uma pequena floresta com lago e ponte e um jardim na cobertura com 500 espÃ©cies.
    O shopping tem um hotel cinco estrelas, um prÃ©dio no formato de torre com escritÃ³rios, espaÃ§o para eventos, quadras de futsal, uma pequena floresta com lago e ponte e um jardim na cobertura com 500 espÃ©cies. Foto: Flickr La
  • SM City North Edsa (Quezon City, Filipinas) — Pioneiro na concepção de
    SM City North Edsa (Quezon City, Filipinas) — Pioneiro na concepção de "compras com lazer", foi aberto em 1985 e ampliado em 2006. Dois anos depois recebeu um anexo. Foto: Flickr Lean Ansing
  • Tem 1.100 lojas, teatro para 1.200 pessoas e pistas de boliche. Em 2009, o shopping adicionou um sistema de ventilação que usar a brisa do mar na ventilação do prédio e, assim, reduzindo a dependência do ar condicionado.
    Tem 1.100 lojas, teatro para 1.200 pessoas e pistas de boliche. Em 2009, o shopping adicionou um sistema de ventilação que usar a brisa do mar na ventilação do prédio e, assim, reduzindo a dependência do ar condicionado. Foto: Flickr Joel Formales
  • Dubai Mall (Dubai, Emirados Árabes Unidos) — Maior shopping do mundo, tem 1,1 milhão de metros quadrados. Comporta 1.200 lojas, parque com decoração em homenagem à Sega Eletronics, desenvolvedora e produtora de jogos eletrônicos.
    Dubai Mall (Dubai, Emirados Árabes Unidos) — Maior shopping do mundo, tem 1,1 milhão de metros quadrados. Comporta 1.200 lojas, parque com decoração em homenagem à Sega Eletronics, desenvolvedora e produtora de jogos eletrônicos. Foto: Flickr neekoh fi
  • Tem espaÃ§o para lazer de crianÃ§as, pista de patinaÃ§Ã£o no gelo e o maior aquÃ¡rio (foto) suspenso do mundo com cerca de 33 mil animais em exposiÃ§Ã£o. Por sinal, em 2011, com 54 milhÃµes de visitantes, foi o local mais frequentado do planeta na categoria
    Tem espaÃ§o para lazer de crianÃ§as, pista de patinaÃ§Ã£o no gelo e o maior aquÃ¡rio (foto) suspenso do mundo com cerca de 33 mil animais em exposiÃ§Ã£o. Por sinal, em 2011, com 54 milhÃµes de visitantes, foi o local mais frequentado do planeta na categoria "compra e lazer". Foto: Flickr Peter_069
  • A título de curiosidade, incluímos dois shopping centers que não deram muito certo. São espaços gigantescos que, apesar da expectativa, não deram retorno aos investidores.
    A título de curiosidade, incluímos dois shopping centers que não deram muito certo. São espaços gigantescos que, apesar da expectativa, não deram retorno aos investidores. Foto: Imagem de diddi4 por Pixabay
  • Golden Resources Mall (Pequim, China) — Em 2004, ao ser inaugurado, era o maior shopping do mundo. Mas perdeu o posto em menos de um ano. Tem mil lojas em seis pisos.
    Golden Resources Mall (Pequim, China) — Em 2004, ao ser inaugurado, era o maior shopping do mundo. Mas perdeu o posto em menos de um ano. Tem mil lojas em seis pisos. Foto: Terramorphous - Wikimédia Commons
  • Há críticas sobre o valor investido nesse empreendimento. Afinal, não houve o retorno esperado, pois há pouca circulação de visitantes levando em conta a sua extensão. Suas obras duraram apenas dois anos devido à tecnologia de construção pré-fabricada.
    Há críticas sobre o valor investido nesse empreendimento. Afinal, não houve o retorno esperado, pois há pouca circulação de visitantes levando em conta a sua extensão. Suas obras duraram apenas dois anos devido à tecnologia de construção pré-fabricada. Foto: N509FZ - Wikimédia Commons
  • South China Mall (Hong Kong, território autônomo na China) — Tem uma área de um milhão de metros quadrados. No entanto, é considerado fantasma, pois não há quase lojas. 95% dos seus 2.350 boxes estão vazios desde a inauguração em 2005, devido à localização e a problemas financeiros.
    South China Mall (Hong Kong, território autônomo na China) — Tem uma área de um milhão de metros quadrados. No entanto, é considerado fantasma, pois não há quase lojas. 95% dos seus 2.350 boxes estão vazios desde a inauguração em 2005, devido à localização e a problemas financeiros. Foto: Reprodução
  • Apesar disso, o shopping tem uma zona que reflete a cultura de outras partes do mundo como a gastronomia e moda da Califórnia e São Francisco, nos Estados Unidos; Amsterdã, na Holanda e Paris, na França. E tem um canal para passeio dos visitantes.
    Apesar disso, o shopping tem uma zona que reflete a cultura de outras partes do mundo como a gastronomia e moda da Califórnia e São Francisco, nos Estados Unidos; Amsterdã, na Holanda e Paris, na França. E tem um canal para passeio dos visitantes. Foto: David290 - Wikimédia Commons
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay