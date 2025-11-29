Galeria
Chadwick Boseman, o eterno Pantera Negra, ganha homenagem póstuma na Calçada da Fama
Entre os presentes estavam Michael B. Jordan e Letitia Wright, parceiros de Boseman no universo Marvel. Já a esposa do ator agradeceu nas redes sociais a todos que participaram da celebração, destacando a importância da união de amigos e familiares para manter viva a memória de Chadwick. O momento foi de reconhecimento e gratidão pela contribuição do astro ao cinema e à cultura. Foto: wikimedia commons/Sachyn
Chadwick Boseman morreu em 2020, aos 43 anos, vítima de câncer de cólon. Sua morte surpreendeu o mundo, já que o ator optou por não divulgar publicamente a doença. A notícia gerou comoção global e evidenciou sua força e dedicação mesmo em meio ao tratamento. Foto: Foto: Reprodução de vídeo
Após sua partida, Boseman foi homenageado em "Pantera Negra: Wakanda Para Sempre" (2022). Recebeu ainda um Emmy póstumo por sua participação na série animada "What If...?" da Marvel. Em 2020, conquistou o Globo de Ouro de Melhor Ator por A Voz Suprema do Blues. Essas honrarias reforçam o reconhecimento contínuo ao impacto de sua carreira brilhante. Foto: Divulgaçãot
Chadwick estava no auge da carreira, vivendo o Pantera Negra, um dos principais personagens do mundo dos super-heróis. A estreia na pele do personagem foi em 2016, no filme "Capitão América: Guerra Civil". Foto: Divulgação
E no mesmo ano, Boseman foi diagnosticado com câncer de cólon, mas continuou trabalhando, mesmo durante o tratamento. Foto: Gage Skidmore wikimedia commons
Antes de ser lançado, o filme era considerado um dos mais aguardados do Universo da Marvel desde "Vingadores: Ultimato", de 2019. Foto: divulgação YouTube Marvel
Em 2022 estreou nos cinemas "Pantera Negra: Wakanda para Sempre", que precisou continuar a história do primeiro filme sem contar com sua estrela principal. Foto: reprodução
O longa fez questão de tratar a morte do ator com respeito e incluiu uma cena emocionante em que mostra a cerimônia de funeral do Rei de Wakanda. Afinal, sem Boseman, foi preciso que o personagem também morresse. Foto: Divulgação YouTube Marvel
Sobre a ausência do ator principal, o diretor Ryan Coogler chegou a revelar em algumas entrevistas que foi muito difícil estar nos sets de filmagem sem Chadwick, com quem tinha desenvolvido uma grande amizade. Foto: divulgação Marvel
"Eu cheguei ao ponto de pensar: 'Vou abandonar essa indústria'. Eu não sabia se poderia fazer outro filme de Pantera Negra, porque doía muito", desabafou. Foto: Gage Skidmore wikimedia commons
O primeiro filme, lançado em 2018, foi um sucesso estrondoso de público e crítica. Custou 200 milhões de dólares e faturou mais de 1,3 bilhão de dólares no mundo todo. Foto: Divulgação Youtube Marvel
Além disso, "Pantera Negra" ganhou três Oscars: Melhor Figurino, Melhor Direção de Arte e Melhor Trilha Sonora Original. Relembre a trajetória de Chadwick Boseman! Foto: divulgação YouTube Marvel - Oscars
Nascido em 29 de novembro de 1976, em Anderson, Carolina do Sul, Boseman começou sua carreira nas artes como dramaturgo, antes de fazer a transição para a atuação. Foto: Instagram @chadwickboseman
Boseman ganhou destaque por sua capacidade de interpretar figuras históricas importantes. Em 2013, ele interpretou Jackie Robinson, o primeiro jogador negro da Major League Baseball, no filme "42: A História de uma Lenda". Foto: divulgação/Warner Bros.
Seu desempenho recebeu grande aclamação e abriu portas para outros papéis significativos. Em 2014, ele interpretou o cantor James Brown no filme "Get on Up: A História de James Bro". Foto: reprodução
Em 2016, Boseman fez sua estreia no MCU, em "Capitão América: Guerra Civil". No mesmo ano, ele também protagonizou o suspense "King: Uma História de Vingança", da Netflix. Foto: divulgação/marvel studios
Em 2017, viveu o juiz Thurgood Marshall, o primeiro afro-americano a servir na Suprema Corte dos Estados Unidos, em "Marshall: Igualdade e JustiÃ§a". Foto: divulgaÃ§Ã£o
No entanto, foi seu papel como T'Challa/Pantera Negra que o projetou para o estrelato global. O filme solo do herÃ³i, lanÃ§ado em 2018, se tornou um fenÃŽmeno cultural e um marco na representaÃ§Ã£o de super-herÃ³is negros no cinema. Foto: divulgaÃ§Ã£o Marvel
Pantera Negra foi aclamado tanto por seu impacto cultural quanto por seu sucesso comercial, sendo o primeiro filme de super-herói a ser indicado ao Oscar de Melhor Filme. Foto: divulgação/marvel studios
Em 2016, Boseman foi diagnosticado com câncer de cólon em estágio 4, mas manteve sua condição em segredo, continuando a trabalhar incansavelmente em seus projetos. Em 2021, ele foi indicado postumamente ao Oscar de Melhor Ator por seu papel no filme musical "A Voz Suprema do Blues". Foto: reprodução
Boseman foi um defensor da igualdade racial e um símbolo de orgulho para muitas pessoas ao redor do mundo, especialmente na comunidade afro-americana. Foto: divulgação/marvel studios
Até hoje, o ator segue sendo lembrado não apenas por seu talento e performances, mas também por seu impacto positivo fora das telas. Seu legado transcende as telas, inspirando milhões com sua coragem e talento. Foto: Gage Skidmore - wikimedia commons
