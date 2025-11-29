Estilo de Vida
Todos morreram: fotógrafo brasileiro foi enterrado perto da montanha onde ele e colegas perderam a vida
Edson e dois colegas peruanos, Efraín Pretel Álonzo e Jesús Huerta Picón, iniciaram a subida no dia 29/05 e deveriam retornar em 01/06, mas não deram mais notícias. Todos morreram. Foto: Reprodução/Redes Sociais
Luzes chegaram a ser vistas no topo da montanha, sugerindo que eles haviam chegado ao cume, mas poderiam ter enfrentado problemas na descida. Na ocasião, uma equipe que foi ao local só achou a barraca vazia. O grupo sofreu algum acidente pela dificuldade técnica do lugar. Foto: Reprodução/Redes Sociais
Os corpos dos três foram encontrados na montanha gelada. A Associação de Guias de Montanha do Peru pediu apoio do Ministério da Defesa e da Polícia Nacional para o resgate com helicóptero. Foto: Montagem/Reprodução/Redes Sociais
O corpo de Edson Vandeira foi enterrado no vilarejo de Yungar, ao norte de Huaraz, em frente à montanha onde morreu. “Nosso desejo era de que ele continuasse na montanha, por ser a grande paixão dele”, afirmou Jackeline Vandeira, irmã de Edson. Foto: Reprodução/Redes Sociais
Natural de Campo Grande (MS), Edson era montanhista, fotógrafo e guia. Ele residia no Peru. Praticava montanhismo desde 2008 e era conhecido por seu trabalho em fotografia de aventura e natureza. Foto: Reprodução/Redes Sociais
Com experiência internacional, liderou expedições no Brasil, Andes e Himalaia, além de participar de nove missões na Antártida, onde trabalhava com segurança e logística. Foto: Reprodução/Redes Sociais
Em 2021, foi finalista do prêmio "Wildlife Photographer of the Year" com um trabalho sobre queimadas no Pantanal. Foto: Reprodução/Redes Sociais
Em 2022, o brasileiro participou da série "Andes Extremo", do History Channel. Além disso, ele teve suas fotos publicadas na revista National Geographic. Foto: Reprodução/Redes Sociais
O Nevado Artesonraju é uma das montanhas mais conhecidas dos Andes peruanos, localizada na Cordilheira Branca, dentro do Parque Nacional Huascarán, na região de Ancash. Foto: Wikimedia Commons/Jonas Jancarik
Com 6.025?metros de altura, a montanha muitas vezes é comparada ao famoso Matterhorn, nos Alpes suíços. Foto: Reprodução/YouTube
Seu nome tem origem no termo quechua "Artisonraju", que significa "Pico de Neve" ou "Montanha de Neve". Foto: NASA
Por conta da escalada técnica e desafiadora, o Artesonraju é um destino cobiçado por alpinistas experientes. Foto: Reprodução/YouTube
A temporada ideal para a escalada vai de maio a setembro, quando as condições climáticas são mais estáveis. Foto: Tom/Pixabay
Além de sua importância esportiva, o Artesonraju ganhou fama mundial por servir de inspiração para o logotipo da Paramount Pictures. Foto: Divulgação
A primeira escalada registrada no Artesonraju ocorreu em 19 de agosto de 1932, pelos alpinistas europeus E.?Hein e E.?Schneider. Foto: Wikimedia Commons/Flothias
A subida tem duas rotas principais: a face sudeste, acessível a partir da Laguna Parón, e a crista nordeste, partindo do vale de Santa Cruz. Foto: Wikimedia Commons/ Kkleinberg
A rota sudeste, considerada tecnicamente moderada, é realizada em cerca de cinco dias. Já a rota nordeste é um pouco mais longa, durando em média seis dias. Foto: Reprodução/YouTube
Para quem busca apenas apreciar a natureza, a região ao redor do Artesonraju tem paisagens deslumbrantes, como a do Lago Parón. Foto: Reprodução/TV Globo