Assine
overlay
Início Galeria
Galeria

Degeneração macular: conheça a condição que impede atriz Judi Dench de enxergar

RF
Redação Flipar
  • Diagnosticada em 2012 com degeneração macular relacionada à idade, a vencedora do Oscar contou que a condição já compromete tarefas simples do cotidiano, como identificar pessoas próximas, ler e até mesmo assistir televisão.
    Diagnosticada em 2012 com degeneração macular relacionada à idade, a vencedora do Oscar contou que a condição já compromete tarefas simples do cotidiano, como identificar pessoas próximas, ler e até mesmo assistir televisão. Foto: Reprodução de vídeo CBS NEWS
  • Ao ser questionada sobre sua ausência diante das câmeras nos últimos anos, ela foi direta: “Eu não consigo mais enxergar”. A dificuldade visual impactou decisivamente sua carreira. Seu último papel no cinema foi no filme “Allelujah”, lançado em 2022.
    Ao ser questionada sobre sua ausência diante das câmeras nos últimos anos, ela foi direta: “Eu não consigo mais enxergar”. A dificuldade visual impactou decisivamente sua carreira. Seu último papel no cinema foi no filme “Allelujah”, lançado em 2022. Foto: Caroline Bonarde/Wikimédia Commons
  • Outras pessoas famosas, como o escritor Stephen King, a atriz Maria Zilda e o ator Bento Veiga, já revelaram ter degeneração macular.
    Outras pessoas famosas, como o escritor Stephen King, a atriz Maria Zilda e o ator Bento Veiga, já revelaram ter degeneração macular. Foto: Kevin Payravi /Wikimédia Commons
  • Com mais de 70 anos dedicados ao teatro, ao cinema e à televisão, Judi Dench construiu uma trajetória marcada por grandes interpretações e inúmeros reconhecimentos.
    Com mais de 70 anos dedicados ao teatro, ao cinema e à televisão, Judi Dench construiu uma trajetória marcada por grandes interpretações e inúmeros reconhecimentos. Foto: Divulgação
  • Entre os principais prêmios, acumulou um Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante (por
    Entre os principais prêmios, acumulou um Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante (por "Shakeaspeare Apaixonado", de 1998), quatro BAFTAs, dois Globos de Ouro, dois SAG Awards e um Tony. Foto: Divulgação
  • A degeneração macular é uma condição ocular caracterizada pelo desgaste gradual da mácula, a região central da retina responsável pela nitidez da visão.
    A degeneração macular é uma condição ocular caracterizada pelo desgaste gradual da mácula, a região central da retina responsável pela nitidez da visão. Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons
  • É na mácula que se formam os detalhes do que enxergamos, permitindo atividades como ler, dirigir, reconhecer rostos e perceber cores com precisão.
    É na mácula que se formam os detalhes do que enxergamos, permitindo atividades como ler, dirigir, reconhecer rostos e perceber cores com precisão. Foto: Reprodução do Facebook MG OLHOS
  • Quando essa área começa a se deteriorar, a visão central fica comprometida, enquanto a visão periférica costuma permanecer preservada.
    Quando essa área começa a se deteriorar, a visão central fica comprometida, enquanto a visão periférica costuma permanecer preservada. Foto: Reprodução de vídeo Globoplay
  • Existem dois tipos principais da doença: a degeneração macular seca e a úmida. A forma seca, mais comum, ocorre de maneira lenta e progressiva, decorrente do afinamento natural da mácula e do acúmulo de depósitos chamados drusas.
    Existem dois tipos principais da doença: a degeneração macular seca e a úmida. A forma seca, mais comum, ocorre de maneira lenta e progressiva, decorrente do afinamento natural da mácula e do acúmulo de depósitos chamados drusas. Foto: Reprodução do Facebook Núcleo Avançado em Oftalmologia
  • Já a forma úmida, menos frequente, é mais agressiva e resulta do crescimento anormal de vasos sanguíneos sob a retina, que podem vazar líquido ou sangue e causar perda visual mais rápida.
    Já a forma úmida, menos frequente, é mais agressiva e resulta do crescimento anormal de vasos sanguíneos sob a retina, que podem vazar líquido ou sangue e causar perda visual mais rápida. Foto: Reprodução do Facebook Clínica Shiokawa - Saúde e Visão
  • A degeneração macular relacionada à idade (DMRI) é a variação mais conhecida e costuma afetar pessoas acima dos 50 ou 60 anos.
    A degeneração macular relacionada à idade (DMRI) é a variação mais conhecida e costuma afetar pessoas acima dos 50 ou 60 anos. Foto: Reprodução de vídeo Globoplay
  • Fatores genéticos, tabagismo, hipertensão, exposição excessiva ao sol e má alimentação também podem aumentar o risco de desenvolvimento da doença.
    Fatores genéticos, tabagismo, hipertensão, exposição excessiva ao sol e má alimentação também podem aumentar o risco de desenvolvimento da doença. Foto: Warren Umoh Unsplash
  • Entre os sintomas mais comuns estão visão embaçada, distorção das linhas retas e dificuldade crescente para reconhecer rostos ou realizar tarefas que exigem foco.
    Entre os sintomas mais comuns estão visão embaçada, distorção das linhas retas e dificuldade crescente para reconhecer rostos ou realizar tarefas que exigem foco. Foto: Reprodução de vídeo Globoplay
  • Embora ainda nÃ£o exista cura, hÃ¡ formas de retardar sua progressÃ£o e, em alguns casos - especialmente na DMRI Ãºmida - preservar parte da visÃ£o com tratamentos como injeÃ§Ãµes intraoculares, laser ou terapias medicamentosas especÃ­ficas.
    Embora ainda nÃ£o exista cura, hÃ¡ formas de retardar sua progressÃ£o e, em alguns casos - especialmente na DMRI Ãºmida - preservar parte da visÃ£o com tratamentos como injeÃ§Ãµes intraoculares, laser ou terapias medicamentosas especÃ­ficas. Foto: ReproduÃ§Ã£o de vÃ­deo Globoplay
  • A detecção precoce é fundamental, e exames oftalmológicos regulares são essenciais para identificar alterações na mácula antes que a perda visual se torne irreversível.
    A detecção precoce é fundamental, e exames oftalmológicos regulares são essenciais para identificar alterações na mácula antes que a perda visual se torne irreversível. Foto: Freepik
  • Por sua natureza progressiva e impacto direto na qualidade de vida, a degeneração macular é considerada uma das principais causas de perda de visão em idosos.
    Por sua natureza progressiva e impacto direto na qualidade de vida, a degeneração macular é considerada uma das principais causas de perda de visão em idosos. Foto: Imagem Grátis de simoneforum19800 por Pixabay
  • Por isso, campanhas de conscientização, diagnóstico precoce e acompanhamento constante com especialistas desempenham um papel crucial na preservação da saúde ocular.
    Por isso, campanhas de conscientização, diagnóstico precoce e acompanhamento constante com especialistas desempenham um papel crucial na preservação da saúde ocular. Foto: Imagem de Paul Diaconu por Pixabay
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay