Animais
Ave assustadora mata os irmãos e caça até crocodilos
O bico da Cegonha-bico-de-sapato é enorme (o terceiro maior entre as aves do mundo), e ela pode chegar a medir 1,5 metro de altura! Foto: pixabay
Inclusive, seu nome vem justamente pelo formato de seu bico, que se assemelha ao de um sapato velho. Foto: Markéta Klimešová por Pixabay
Essas aves são comuns em áreas pantanosas e se alimentam principalmente de peixes, como o peixe-gato. Foto: reprodução bbc
No entanto, elas também podem caçar presas maiores, como enguias, cobras e até filhotes de crocodilo, conforme relatado no Journal of African Ornithology. Foto: wikimedia commons Bildflut
Ao contrário de outras aves que vivem em bandos, a Cegonha-bico-de-sapato mantém um estilo de vida solitário. Foto: Julius H. por Pixabay
Cada ninhada pode ter até três ovos, mas é comum que apenas um filhote sobreviva até a fase adulta, devido à competição intensa entre irmãos. Foto: reprodução bbc
O primeiro a nascer geralmente luta contra os mais novos por comida e pode até matá-los para garantir que seja o único a ganhar alimento. Foto: reprodução bbc
Um documentário da BBC chegou a mostrar como o filhote mais velho morde os mais novos, que acabam sendo negligenciados pela mãe. Foto: reprodução bbc
Além de ser grande e ter uma aparência peculiar, essa ave também emite um som que alguns descrevem como parecido com o de uma metralhadora. Foto: reprodução
A Cegonha-bico-de-sapato é um predador que pode até mesmo engolir uma presa inteira, a depender do tamanho. Foto: reprodução bbc
Essa ave paciente espreita suas presas em pântanos e lagos rasos, permanecendo imóvel por longos períodos até o momento oportuno para atacar com precisão mortal. Foto: reprodução bbc
Essa ave é a única espécie do gênero Balaeniceps e da família Balaenicipitidae. De acordo com a LiveScience, seus parentes mais próximos são os pelicanos. Foto: Andrei Prodan por Pixabay
A ordem dos Pelecaniformes, à qual a a Cegonha-bico-de-sapato pertence, surgiu no final do Cretáceo, cerca de 145 a 66 milhões de anos atrás. Foto: wikimedia commons Olaf Oliviero Riemer
Essa ave pode atingir uma envergadura de até 2,3 metros. Além disso, elas podem viver naturalmente até 30 anos. Foto: reprodução
Atualmente, elas são classificadas como Ameaçadas de Extinção pela União Internacional para Conservação da Natureza. Foto: reprodução bbc
Estima-se que restem entre 5 mil a 8 mil aves Cegonha-bico-de-sapato na natureza. Foto: flickr flowcomm
Mesmo assim, as Cegonhas-bico-de-sapato ainda são uma parte importante do ecossistema africano e desempenham um papel vital no controle das populações de peixes e rãs. Foto: reprodução bbc
Especialistas ressaltam que é importante proteger essas aves magníficas e seus habitats para garantir sua sobrevivência para as gerações futuras. Foto: reprodução bbc