Ironia do destino: Esses famosos morreram no dia do próprio aniversário

O poeta nasceu em 23 de abril de 1564, em Stratford-upon-Avon, na Inglaterra. Cinquenta e dois anos depois, na mesma cidade, um dos maiores nomes da literatura de língua inglesa se despediu, aos 52, também no dia 23 de abril, mas de 1616, vítima de um tumor em um dos olhos. Foto: David Jones/Wikimédia Commons