Celebridades e TV
Ironia do destino: Esses famosos morreram no dia do próprio aniversário
O maior papel de sua carreira foi quando co-estrelou com Humphrey Bogart, o clássico filme Casablanca (1942). Neste filme, ela interpretou o papel de Ilsa, a bela esposa norueguesa de Victor Laszlo, interpretada por Paul Henreid. Foto: Wikimedia Commons/Domínio Público
Bergman foi três vezes premiada com o Oscar, duas como melhor atriz principal e uma como melhor atriz coadjuvante/secundária, sendo a única intérprete nórdica, dentre homens e mulheres, a ganhar uma estatueta por atuação em um papel principal. Veja outras personalidades que nasceram e morreram no mesmo dia e mês. Foto: Wikimedia Commons
William Shakespeare foi um poeta, dramaturgo e ator inglês, tido como o maior escritor do idioma inglês e considerado por muitos o maior dramaturgo da história. Ele escreveu célebres obras que entraram para a história, como Hamlet, Rei Lear e Macbeth. Foto: wikimedia commons/domínio público
O poeta nasceu em 23 de abril de 1564, em Stratford-upon-Avon, na Inglaterra. Cinquenta e dois anos depois, na mesma cidade, um dos maiores nomes da literatura de língua inglesa se despediu, aos 52, também no dia 23 de abril, mas de 1616, vítima de um tumor em um dos olhos. Foto: David Jones/Wikimédia Commons
Rafael Sanzio foi um mestre da pintura e da arquitetura da escola de Florença durante o Renascimento italiano, celebrado pela perfeição e suavidade de suas obras. Foto: Domínio público
-
O célebre pintor nasceu na cidade de Urbino, na Itália, no dia 6 de abril de 1483. Tempos depois, com apenas 37, morreu em Roma, capital italiana, em 6 de abril de 1520. Ele foi acometido por uma febre causada por uma doença pulmonar. Foto: Domínio público
Durante a Primeira República do Brasil, um nome surgiu e chamou a atenção da elite. Nair de Teffé foi primeira-dama durante esta época e a primeira caricaturista mulher das quais se tem registro no mundo. Foto: AbnaderBrasil /Wikimédia Commons
Nascida em 10 de junho de 1886, em Petrópolis, no Rio de Janeiro, Nair teve uma história de vida de valentia e combate aos preconceitos com a arte. Ela morreu de infecção pulmonar agravada por insuficiência cardíaca, no seu aniversário de 95 anos, em 1981. Foto: REPRODUÇÃO/ARQUIVO CELSO UNZELT
A poetisa Florbela Espanca, nascida em Vila Viçosa em 1894, destacou-se na literatura portuguesa ao tratar temas profundos e dar centralidade à figura feminina. Marcada por dores pessoais, como um aborto involuntário e divórcios, morreu em 1930, aos 36 anos. Foto: Wikimedia Commons/ Calypolense
Carlos Reichenbach nasceu, em Porto Alegre, no dia 14 de junho de 1945. Escreveu e dirigiu mais de 20 filmes, entre longas, curtas e episódios em antologias, acumulando diversos prêmios no Brasil e no exterior. Ele morreu em seu aniversário de 67 anos, vítima de parada cardiorrespiratória. Foto: Wikimedia Commons/Rodrigo Cancela
Betty Friedan nasceu em Peoria, no dia 4 de fevereiro de 1921,e foi uma importante ativista dos direitos civis e feminista estadunidense, do século XX. Em 1963, publicou o livro "The Feminine Mystique" ("A Mística Feminina"), um best-seller que fomentou a segunda onda do feminismo. Foto: Wikimedia Commons/Fred Palumbo
Ela foi co-fundadora da Organização Nacional das Mulheres, nos EUA, juntamente com Pauli Murray e Bernard Nathanson, e auxiliou na criação do VARAL, organização de fomento aos direitos reprodutivos, inclusive o do aborto. Ela morreu ao fazer 85 anos, por falência cardíaca congestiva. Foto: Wiimedia Commons/Mary Frampton
Nasceu em Sanfins do Douro, Alijó, no dia 18 de outubro de 1517. Entre seus escritos mais valiosos estão Diálogos sobre a conversão do gentio (1554), primeira obra em prosa da literatura brasileira, e Cartas do Brasil (1549-1570). O sacerdote morreu no Rio, em 18 de outubro de 1570. Foto: Wikimedia Commons/Mike Peel
Henrique I nasceu em Lisboa, em 31 de janeiro de 1512, e foi apelidado de "o Casto" e "o Cardeal-Rei". Ao longo da vida, foi o Rei de Portugal e Algarves de 1578 até sua morte, além de Inquisidor Mor e cardeal da Igreja católica desde 1545. Foto: Wikimedia Commons
Era o quinto filho do rei Manuel I e sua segunda esposa Maria de Aragão e Castela, tendo servido entre 1562 e 1568 como regente de seu sobrinho neto, o rei Sebastião. Morreu em 31 de janeiro de 1580, aos 68 anos. Foto: Wikimedia Commons/Domínio Público
