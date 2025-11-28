Assine
‘Besouro arretado’ e outros: pesquisadores descobrem espécies curiosas de insetos na Caatinga

RF
Redação Flipar
  • Foram registradas mais de 100 espécies, incluindo besouros, formigas, vespas e abelhas, algumas inéditas para a ciência.
    Foram registradas mais de 100 espécies, incluindo besouros, formigas, vespas e abelhas, algumas inéditas para a ciência. Foto: James Wainscoat/Unsplash
  • Entre elas está o besouro Athyreus arretado, encontrado em Casa Nova, Bahia. O nome foi dado em referência à famosa expressão regional
    Entre elas está o besouro Athyreus arretado, encontrado em Casa Nova, Bahia. O nome foi dado em referência à famosa expressão regional "arretado". Foto: Divulgação/Gabriel Celante
  • O inseto se destaca por sua morfologia, com chifre no tórax, estruturas em forma de crista (carenas) e coloração marrom-avermelhada, medindo cerca de 2,3 cm.
    O inseto se destaca por sua morfologia, com chifre no tórax, estruturas em forma de crista (carenas) e coloração marrom-avermelhada, medindo cerca de 2,3 cm. Foto: Gary Lee/Unsplash
  • Outras descobertas incluem a joaninha Coeliaria almeidae, encontrada no mesmo local que o besouro arretado.
    Outras descobertas incluem a joaninha Coeliaria almeidae, encontrada no mesmo local que o besouro arretado. Foto: Angelo Casto/Unsplash
  • Tem também a formiga Eurhopalothrix, encontrada às margens do Rio São Francisco.
    Tem também a formiga Eurhopalothrix, encontrada às margens do Rio São Francisco. Foto: Divulgação/Gabriel Celante
  • Por fim, os pesquisadores descobriram duas novas vespas parasitas: a Gonatopus cambitos e a Olixon caju.
    Por fim, os pesquisadores descobriram duas novas vespas parasitas: a Gonatopus cambitos e a Olixon caju. Foto: Divulgação/Gabriel Celante
  • Em um trecho do estudo, publicado na revista Zootaxa, foi ressaltada a importância das formigas para o ecossistema da Caatinga.
    Em um trecho do estudo, publicado na revista Zootaxa, foi ressaltada a importância das formigas para o ecossistema da Caatinga. Foto: Wikimedia Commons/Nortondefeis
  • De acordo com os cientistas, elas contribuem para a dispersão de sementes, aeração do solo e equilíbrio populacional.
    De acordo com os cientistas, elas contribuem para a dispersão de sementes, aeração do solo e equilíbrio populacional. Foto: Tworkowsky/Pixabay
  • Os estudos ocorreram em paleodunas — ambientes ainda pouco explorados — e reforçam a necessidade de conservação frente a ameaças como queimadas e expansão agrícola.
    Os estudos ocorreram em paleodunas — ambientes ainda pouco explorados — e reforçam a necessidade de conservação frente a ameaças como queimadas e expansão agrícola. Foto: A. Duarte/Wikimedia Commons
  • As paleodunas são campos de dunas consolidadas, estágio de transição para a rocha.
    As paleodunas são campos de dunas consolidadas, estágio de transição para a rocha. Foto: Romain Malaunay/Unsplash
  • Segundo os autores do estudo, além de nomear novas espécies, o trabalho busca ampliar o conhecimento científico e chamar atenção para a preservação do bioma exclusivo do Brasil, valorizando o patrimônio natural do semiárido.
    Segundo os autores do estudo, além de nomear novas espécies, o trabalho busca ampliar o conhecimento científico e chamar atenção para a preservação do bioma exclusivo do Brasil, valorizando o patrimônio natural do semiárido. Foto: Flickr - Ministério do Desenvolvimento Social
  • O semiárido nordestino é uma região caracterizada pelo clima quente, chuvas escassas e mal distribuídas ao longo do ano.
    O semiárido nordestino é uma região caracterizada pelo clima quente, chuvas escassas e mal distribuídas ao longo do ano. Foto: Wikimedia Commons/Estêvão Lima Arrais
  • É um vasto território que se estende por nove estados do Nordeste e o norte de Minas Gerais.
    É um vasto território que se estende por nove estados do Nordeste e o norte de Minas Gerais. Foto: Wikimedia Commons/ Marinelson Almeida Silva
  • A vegetação predominante é a Caatinga, um bioma exclusivamente brasileiro, conhecido por ser xerófilo, ou seja, adaptado à falta de água.
    A vegetação predominante é a Caatinga, um bioma exclusivamente brasileiro, conhecido por ser xerófilo, ou seja, adaptado à falta de água. Foto: Wikimedia Commons/Diogo Sergio
  • Historicamente, o semiárido foi estigmatizado pela pobreza e pelas grandes secas, que forçavam migrações maciças.
    Historicamente, o semiárido foi estigmatizado pela pobreza e pelas grandes secas, que forçavam migrações maciças. Foto: Wikimedia Commons/Diogo Sergio
  • Nas últimas décadas, projetos de captação de água da chuva e tecnologias de irrigação adaptadas têm melhorado a segurança hídrica e alimentar das comunidades rurais.
    Nas últimas décadas, projetos de captação de água da chuva e tecnologias de irrigação adaptadas têm melhorado a segurança hídrica e alimentar das comunidades rurais. Foto: Flickr - A. Duarte
  • Hoje, apesar das condições adversas, o semiárido brasileiro é uma área rica em biodiversidade.
    Hoje, apesar das condições adversas, o semiárido brasileiro é uma área rica em biodiversidade. Foto: Flickr - A. Duarte
  • A região também possui um forte e vibrante patrimônio cultural, expresso na literatura de cordel, na música (como o forró), no artesanato e nas ricas tradições populares.
    A região também possui um forte e vibrante patrimônio cultural, expresso na literatura de cordel, na música (como o forró), no artesanato e nas ricas tradições populares. Foto: Divulgação
