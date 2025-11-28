Galeria
Homem é resgatado com vida após cair em grota e passar 4 dias comendo manga
Ele caiu no local no dia 22 de novembro e permaneceu ali até a tarde de 26/11, quando finalmente foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros. Foto: Divulgac?a?o/Corpo de Bombeiros
De acordo com os militares, o homem contou que caminhava perto do túnel da Cooperativa Agropecuária do Vale do Paracatu quando perdeu o equilíbrio e despencou. Foto: Divulgação
Para se manter vivo, o homem passou os dias se alimentando das mangas que caíam dentro da grota e bebendo da água que se acumulava no buraco. Foto: Pixabay
O homem, cuja identidade não foi revelada, estava fraco e com vários ferimentos, porém consciente. Foto: Wikimedia Commons/Roberto de vasconcelos
Ele foi retirado com cordas e outros equipamentos de salvamento, em operação registrada por imagens feitas pelos próprios socorristas. Foto: Divulgac?a?o/Corpo de Bombeiros
A família havia informado que ele saiu de casa no sábado e não retornou; só foi localizado quando pessoas que passavam pela região o viram dentro da grota e chamaram ajuda. Foto: Wikimedia Commons/Highwaygreen
Após ser retirado, o homem foi levado pelo Samu ao Hospital Municipal de Paracatu. Foto: Hospital Municipal de Paracatu - Divulgação
Às autoridades, o homem contou que havia saído para colher mangas — fruta abundante na região nesta época do ano — quando sofreu a queda acidental. Foto: Pixabay
Apesar de ter se originado no sul da Ásia, a manga se espalhou pelo mundo, especialmente no Brasil, onde tem condições ideais para o cultivo em regiões quentes e ensolaradas. Foto: LoggaWiggler/Pixabay
A fruta é conhecida por ser rica em vitaminas A e C, fibras e antioxidantes. Foto: Pixabay
Hoje, o Brasil está entre os maiores produtores e exportadores de manga, com destaque para o Vale do São Francisco, região que abrange Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Sergipe e Alagoas. Foto: Wikimedia Commons/Rasitha nellickal
A Tommy Atkins, Palmer e a Rosa são alguns dos principais tipos de manga produzidos no Brasil. Foto: Wikimedia Commons/Fpalli
Embora tenham nomes parecidos, uma grota e uma gruta são formações naturais distintas. Foto: jakubekr/Pixabay
A gruta é uma cavidade natural no interior de rochas, algo semelhante a uma caverna. Foto: Wikimedia Commons/Mevrob
Costuma ser formada por processos geológicos mais longos, como dissolução de rochas calcárias, e caracteriza-se por ter espaço interno fechado, onde se podem formar estalactites e estalagmites. Foto: Reprodução de vídeo TV Globo
Já grota costuma designar um desnível do terreno, geralmente um buraco, depressão, vala ou pequena ravina aberta na superfície, formada pela erosão ou pelo escoamento da água. Foto: Wikimedia Commons/Jerzy Opio?a
Enquanto a grota Ã© parte da superfÃcie e tende a ser aberta, a gruta Ã© um ambiente subterrÃ¢neo, muitas vezes com condiÃ§Ãµes prÃ³prias de temperatura, umidade e iluminaÃ§Ã£o. Foto: Wikimedia Commons/Jerzy Opio?a