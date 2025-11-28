Galeria
Armas da Antiguidade revelam requintes de crueldade da mente humana
O Zhua (em tradução literal significa garra) era uma espécie de mão de ferro do período imperial da China. Esse artefato era utilizado para arrancar principalmente a pele, mas também em outras partes do corpo das pessoas Foto: Reprodução Iconografia da Historia
A atividade poderia ser feita de maneira lenta e dolorosa ou até de forma mais rápida. Caso o soldado chinês tivesse habilidade com a arma, poderia derrubar seus oponentes do cavalo, já que eles ficavam presos nas garras (ou dedos) do Zhua Foto: Reprodução Iconografia da Historia
O Katar é oriundo da Índia e tinha o formato de um bracelete contendo lâminas afiadas (normalmente três). A ideia era funcionar como a extensão do braço e tinha os mercenários como seus principais adeptos Foto: - Saad Akhtar Wikimedia Commons
A arma permitia que o usuário matasse suas vítimas rapidamente, com precisão e sem alvoroço. Também tinha eficiência para perfurar armaduras Foto: - Divulgação Worcester Art Museum
O Urumi, que era conhecido como Aara em outras localidades, também tem origem indiana como o Katar. É uma espada longa, que podia chegar a até três metros de comprimento, mas com impressionante maleabilidade Foto: Wikimedia Commons
-
Isso porque o aço utilizado para construir esse artefato era bastante flexível. As investidas com esta arma se assemelham à de um chicote nos dias atuais. Contudo, com uma gravidade maior Foto: Wikimedia Commons
O 'Ninho de Abelhas' era utilizado na China, tinha formato hexagonal e comportava 32 flechas. Elas poderiam ser atiradas de forma individual ou até mesmo de maneira simultânea. Neste último caso, lançadas no alvo com fogo Foto: Wikimedia Commons
Com 32 flechas disparadas ao mesmo tempo, como se fossem pequenos foguetes, o adversÃ¡rio dificilmente conseguia escapar com vida Foto: - Kai Hendry Wikimedia Commons
O Chukonu também possui origem chinesa e é um antecessor do rifle automático. O suporte de madeira na parte de cima comportava até dez flechas. Além disso, entrava em posição de disparo automaticamente após a anterior ter sido acionada Foto: - licorne argent site
Todas elas poderiam ser atiradas em apenas dez segundos. Tal situação impedia um grande tempo de reação do oponente e poupava tempo de ataque com relação aos arqueiros, por exemplo. As flechas também carregavam doses de veneno Foto: - The Royal Armor Collections
O Chakram foi criado na Índia e poderia ser mortal em diversas situações. Esse artefato de formato circular era tão afiado em suas pontas que poderia cortar os membros dos seus adversários com facilidade. Foto: - divulgação wulflund.com
A 'Tesoura Gladiadora' era usada pelos lutadores em Roma, na época do Império Romano. O objeto era fatal e causava muita dor em suas vítimas. A parte de metal se encaixava no braço dos guerreiros (semelhante ao Katar) e possibilitava bloquear golpes do oponente, além de atacar Foto: Reprodução Iconografia da Historia
O Macuahuil era composto por um largo pedaço de madeira, no formato de uma espada, com pequenos pedaços de vidro vulcânico de ambos os lados Foto: - wikimeia commons
De origem mexicana, era comumente utilizado pelos astecas como um porrete e nos típicos rituais de sacrifício Foto: .- Códice Florentino autor desconhecido wikimedia commons
O Kpinga é um artefato oriundo da África, usado pelas tribos Azande. Esta espécie de faca possuía na grande maioria dos modelos três lâminas que frequentemente eram afiadas. No momento em que os guerreiros que as utilizavam iriam se casar, entregavam o item aos familiares da esposa Foto: - Geni wikimedia commons
As 'Espadas-gancho' tinham como portadores os monges Shaolin, da China. O objeto tinha apenas utilidade defensiva. Seu formato era levemente curvado e se assemelhava a um anzol em uma das pontas Foto: - swordpedia - creative commons
Inclusive, a arma tinha a possibilidade de ser ligada a outras espadas. Caso o portador tivesse habilidade para manuseá-la, se transformava em um item fatal para a vítima Foto: - Aeioun wikipedai commons