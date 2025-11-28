Assine
overlay
Início Galeria
Notícias

Casal troca isca de peixe por ímã e ‘fisga’ cofre valioso

RF
Redação Flipar
  • James Kane e Barbie Agostini estavam praticando a pesca com ímã, técnica que consiste em buscar objetos metálicos de valor em lagos e rios, quando encontraram o inesperado tesouro.
    James Kane e Barbie Agostini estavam praticando a pesca com ímã, técnica que consiste em buscar objetos metálicos de valor em lagos e rios, quando encontraram o inesperado tesouro. Foto: reprodução
  • "Ele me mostrou e assim que vi os dólares reais e as fitas de segurança, perdi o controle", relembrou Barbie em entrevista à emissora NY1. Foto: reprodução
  • Embora já tivessem encontrado outros cofres antes, James afirma que essa foi a primeira vez que encontraram dinheiro dentro de um deles.
    Embora já tivessem encontrado outros cofres antes, James afirma que essa foi a primeira vez que encontraram dinheiro dentro de um deles. Foto: reprodução
  • Apesar da alegria de ter achado dinheiro, a maioria das notas estava encharcada e destruída pela água.
    Apesar da alegria de ter achado dinheiro, a maioria das notas estava encharcada e destruída pela água. Foto: montagem / reprodução
  • O casal logo ligou para a polícia para comunicar a descoberta. As autoridades militares, após investigação, concluíram que o dinheiro provavelmente foi roubado do verdadeiro dono e autorizaram James e Barbie a ficar com o que restou.
    O casal logo ligou para a polícia para comunicar a descoberta. As autoridades militares, após investigação, concluíram que o dinheiro provavelmente foi roubado do verdadeiro dono e autorizaram James e Barbie a ficar com o que restou. Foto: reprodução redes sociais
  • A pesca com ímã se tornou um hobby para o casal durante a pandemia e já rendeu outros achados inusitados, como uma granada da Segunda Guerra Mundial e outras armas.
    A pesca com ímã se tornou um hobby para o casal durante a pandemia e já rendeu outros achados inusitados, como uma granada da Segunda Guerra Mundial e outras armas. Foto: reprodução
  • Os cofres são objetos muito antigos. Estima-se que os primeiros tenham surgido por volta de 3.000 a.C.
    Os cofres são objetos muito antigos. Estima-se que os primeiros tenham surgido por volta de 3.000 a.C. Foto: flickr Ángel M. Felicísimo
  • Desde os primórdios da civilização, o ser humano busca maneiras de proteger seus bens mais valiosos. Essa necessidade deu origem aos cofres, que ao longo da história evoluíram para se tornarem verdadeiras fortalezas contra roubos, incêndios e outros perigos.
    Desde os primórdios da civilização, o ser humano busca maneiras de proteger seus bens mais valiosos. Essa necessidade deu origem aos cofres, que ao longo da história evoluíram para se tornarem verdadeiras fortalezas contra roubos, incêndios e outros perigos. Foto: José Rosael/Hélio Nobre/Museu Paulista da USP
  • As primeiras versões de cofres surgiram na Mesopotâmia, Egito e Grécia Antiga. Eram feitos de madeira, argila ou metal e geralmente enterrados no chão ou escondidos em compartimentos secretos.
    As primeiras versões de cofres surgiram na Mesopotâmia, Egito e Grécia Antiga. Eram feitos de madeira, argila ou metal e geralmente enterrados no chão ou escondidos em compartimentos secretos. Foto: reprodução youtube
  • Na Europa medieval, os cofres se tornaram mais elaborados, com fechaduras complexas e reforços de metal.
    Na Europa medieval, os cofres se tornaram mais elaborados, com fechaduras complexas e reforços de metal. Foto: José Rosael/Hélio Nobre/Museu Paulista da USP
  • Nessa época, os cofres eram usados para proteger moedas, joias, documentos importantes e até mesmo relíquias religiosas.
    Nessa época, os cofres eram usados para proteger moedas, joias, documentos importantes e até mesmo relíquias religiosas. Foto: freepik bearfotos
  • Com o avanço da tecnologia e da metalurgia, os cofres se tornaram cada vez mais resistentes e seguros.
    Com o avanço da tecnologia e da metalurgia, os cofres se tornaram cada vez mais resistentes e seguros. Foto: José Rosael/Hélio Nobre/Museu Paulista da USP
  • A invenção da fechadura de combinação no século 18 representou um marco importante na segurança dos cofres.
    A invenção da fechadura de combinação no século 18 representou um marco importante na segurança dos cofres. Foto: wikimedia commons Ángel M. Felicísimo
  • Depois, a Revolução Industrial impulsionou a produção de cofres em larga escala, tornando-os mais acessíveis para empresas e residências. Materiais como aço e concreto reforçado foram utilizados para aumentar a resistência contra fogo e arrombamentos.
    Depois, a Revolução Industrial impulsionou a produção de cofres em larga escala, tornando-os mais acessíveis para empresas e residências. Materiais como aço e concreto reforçado foram utilizados para aumentar a resistência contra fogo e arrombamentos. Foto: wikimedia commons Boban Markovic
  • No mundo moderno, os cofres se adaptaram às novas tecnologias, com cofres eletrônicos, com senhas digitais e biometria.
    No mundo moderno, os cofres se adaptaram às novas tecnologias, com cofres eletrônicos, com senhas digitais e biometria. Foto: divulgação
  • Modelos mais sofisticados incorporam recursos como alarmes, sistemas de monitoramento remoto e até mesmo conexão com a internet.
    Modelos mais sofisticados incorporam recursos como alarmes, sistemas de monitoramento remoto e até mesmo conexão com a internet. Foto: reprodução
  • Existem vários tipos de usos possíveis para os cofres. Cofres residenciais, por exemplo, são utilizados para proteger objetos de valor como joias, dinheiro, documentos e armas de fogo.
    Existem vários tipos de usos possíveis para os cofres. Cofres residenciais, por exemplo, são utilizados para proteger objetos de valor como joias, dinheiro, documentos e armas de fogo. Foto: FelixMittermeier por Pixabay
  • Já empresas utilizam cofres para guardar dinheiro, cheques, documentos fiscais e outros itens confidenciais.
    Já empresas utilizam cofres para guardar dinheiro, cheques, documentos fiscais e outros itens confidenciais. Foto: reprodução
  • Bancos e instituições financeiras possuem cofres de alta segurança para armazenar grandes quantias de dinheiro, metais preciosos e outros bens de valor.
    Bancos e instituições financeiras possuem cofres de alta segurança para armazenar grandes quantias de dinheiro, metais preciosos e outros bens de valor. Foto: pixabay
  • Também é comum encontrar cofres em quartos de hotéis, pois eles permitem que os hóspedes guardem seus pertences pessoais com segurança durante a estadia.
    Também é comum encontrar cofres em quartos de hotéis, pois eles permitem que os hóspedes guardem seus pertences pessoais com segurança durante a estadia. Foto: reprodução/tripadvisor
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay