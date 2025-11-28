Alexandre Borges desabafa sobre a ‘solidão’ do envelhecimento

"Ainda me vejo na TV e no cinema, mas só isso não adianta. Você precisa ser chamado para fazer. No teatro não. Se você se vê fazendo um Shakespeare, você arregaça a manga e faz", Faria com o maior prazer [outra novela]. Mas se não acontecer, foi maravilhoso. Torço pelas novas gerações.", disse. Foto: Divulgação