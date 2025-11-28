Entretenimento
Juliana Paes recusa novela da Globo. Descubra o motivo
A recusa ocorreu por causa das gravações da segunda temporada de “Donos do Jogo”, série nacional que retrata o universo do jogo do bicho. Na produção, Juliana interpreta Leila Fernandez, esposa do contraventor Galego Fernandez e mãe de Profeta. Após o sucesso da primeira temporada, a plataforma confirmou rapidamente a continuação. Foto: Reprodução Instagram /@julianapaes
Juliana não tem mais contrato fixo com a TV Globo desde 2022 e sua última novela na emissora foi “Renascer”, exibida em 2024, na qual interpretou Jacutinga. Foto: Reprodução Youtube
Juliana, que nasceu no dia 26 de março de 1979, iniciou sua trajetória na TV Globo em 1998, quando apareceu como figurante em “Malhação”, mas sua primeira novela e papel de destaque foi em 2000 com “Laços de Família”. Foto: Reprodução Instagram /@julianapaes
Em 2003 interpretou a manicure Jacky Joy na novela “Celebridade”, em uma parceria marcante com Deborah Secco, que interpretou Darlene. Foto: Reprodução Youtube
Sua primeira protagonista foi em 2009 em “Caminhos das Índias”, na qual viveu Maya. A novela ganhou o Emmy Internacional de Melhor Telenovela e apresentou a trajetória de Maya, dividida entre sua paixão por Bahuan, pertencente à casta dos dalits, e o casamento arranjado com Raj. Foto: Divulgação
Em “Gabriela”, na faixa das 23h da TV Globo, interpretou a protagonista Gabriela em uma adaptação do romance de Jorge Amado ambientada na Bahia na década de 1920. Foto: Divulgação
No remake “Meu Pedacinho de Chão”, exibido em 2014, interpretou Catarina, personagem inserida em um cenário de tensões familiares, disputas políticas e mudanças na comunidade. Foto: Divulgação
Em “Totalmente Demais”, viveu Carolina Castilho, sua primeira vilã, uma mulher sofisticada, calculista e determinada. Foto: Divulgação
Em 2017 atuou na novela “A Força do Querer” como Bibi Perigosa. No início da trama, Bibi é uma estudante de Direito e noiva de um advogado, mas rompe o noivado ao se apaixonar por Rubinho, um garçom que posteriormente se revela traficante. O casal enfrenta dificuldades financeiras e, mesmo após a entrada de Rubinho no crime, Bibi o apoia cegamente. Foto: Divulgação
Em “A Dona do Pedaço”, exibida em 2019, interpretou Maria da Paz, uma confeiteira que luta para administrar seu próprio negócio e enfrenta obstáculos pessoais e profissionais ao longo da história. Foto: Divulgação
Juliana participou do remake de “Pantanal”, exibido em 2022, no qual viveu Maria Marruá. Esse foi seu último trabalho em novelas durante o período em que manteve contrato fixo com a TV Globo. Foto: Divulgação
Juliana atuou em diversas outras novelas da TV Globo, entre elas “O Clone”, “América”, “Pé na Jaca”, “Duas Caras” e “O Astro”. Foto: - Divulgação
Após o fim do seu contrato fixo com a Globo em 2022, a atriz passou a atuar em produções de streaming. Trabalhou em séries da Netflix e do Disney+, entre elas “Pedaço de Mim”, “Vidas Bandidas” e “Donos do Jogo”. Foto: Divulgação
Juliana construiu também uma carreira no cinema. Atuou em filmes como “Mais Uma Vez Amor”, “A Casa da Mãe Joana”, “Amor por Acaso”, “A Despedida”, “Dona Flor e Seus Dois Maridos” e “Amor Sem Medida”. Foto: Divulgação
Ela ainda dublou animações de grande sucesso, como “Kung Fu Panda” e “Os Croods 2”. Foto: Divulgação e Instagram @julianapaes
Na vida pessoal, Juliana é casada com Carlos Eduardo Baptista desde 2008. O casal tem dois filhos: Pedro, nascido em 2010, e Antônio, nascido em 2013. Foto: Reprodução Instagram /@julianapaes
Juliana será a rainha de bateria da escola de samba Unidos do Viradouro no Carnaval de 2026, fato que marca sua volta ao posto após 17 anos. Foto: Divulgação