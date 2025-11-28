Celebridades e TV
Semelhança assustadora: Famosos que parecem ‘clones’ do passado
Certa vez, viralizou nas redes sociais a semelhança do ator com David Wilkie (1785-1841), artista plástico escocês. Achou parecido? Veja outras celebridades que também têm "sósias do passado"! Foto: Divulgação/domínio público
Que tal este homem do passado, que lembra muito o ator e comediante americano Eddie Murphy? Foto: David Shankbone/ domínio público
O ator canadense, nascido no Líbano, Keanu Reeves, se parece ou não com o ator francês Paul Mounet (1847-1922)? Foto: Gordon Correll wikimedia commons/ domínio público
Este rapaz fotografado em sua cerimônia de casamento em 1961 lembra o ator americano Matt Damon. Foto: Miguel Angel Azua Garcia wikimedia commons/ Arquivo pessoal autor desconhecido
Este homem foi fotografado em 1890 e se parece com o ator e dançarino John Travolta. O retrato chegou até a ser vendido por 50 mil dólares! Foto: Roland Godefroy e autor desconhecido
O ator americano Leonardo DiCaprio e essa mulher de origem desconhecida, Judy Zipper. Foto: autor desconhecido e reprodução de cena
O ator americano Nicolas Cage, famoso por filmes como "A Outra Face" (1997), tem como "sósia do passado" este homem da foto. Foto: Instagram/ e autor desconhecido domínio público
Este é Nicolae Grigorescu (1838-1907), que foi um pintor romeno. Dizem que ele é a cara do ator americano Orlando Bloom, conhecido por filmes como "Senhor dos Anéis" e "Piratas do Caribe". Foto: domínio público/Instagram
O Papa Gregório IX, pintado por Raphael Sanzio em 1511, lembra o ator americano Sylvester Stallone. Foto: Alan Light wikimedia commons e domínio público
Rudolf Steiner (1861-1925), filósofo e esoterista austríaco, parece muito o ator britânico Jeremy Irons. Foto: reprodução/instagram
E o ator americano Bruce Willis ("Duro de Matar") o general do Exército dos EUA Douglas MacArthur (1880-1964)? Foto: Reprodução
O ator e músico americano Jack Black tem um sósia: o escritor Paul Revere (1735-1818), mensageiro da Guerra da Independência dos EUA. Foto: Reprodução
Essa é a avó de um internauta que percebeu a semelhança dela com uma atriz famosíssima: Scarlet Johansson. Foto: arquivo pessoal e Reprodução Instagram
Millard Fillmore (1800-1874), que foi presidente dos EUA de 1850 a 1853, com uns quilinhos a menos seria a cara do ator americano Alec Baldwin. Foto: Gage Skidmore wikimedia commons / Domínio público
O ator americano Elijah Wood, que viveu Frodo em "Senhor dos Anéis" e esta mulher beduína da década de 1900. Parecem cópias! Foto: domínio público e reprodução Instagram
O cantor e ator Justin Timberlake tem como sósia esse bandido do passado. Foto: Lance Cpf Emmanuel Ramos wikimedia commons e autor desconhecido
O ator britânico Daniel Radcliffe, quando menino, e essa mulher desconhecida do passado. Será magia? Foto: Autor desconhecido e Divulgação
Alexandre Severo (208-235), o último imperador da Dinastia dos Severos, no Império Romano, e o rapper e compositor Eminem. Será que forçaram a barra nesse? Foto: domínio público e reprodução Instagram
O ator americano Matthew McConaughey e Andrew Sanders, que viveu no Alabama. Seu bisneto postou sua foto ao perceber o quanto ele se parecia com o astro de Hollywood. Foto: Reprodução
Mais um bisneto que reparou a semelhança do bisavô com um ator famoso, dessa vez Johhny Depp, o eterno Jack Sparrow de "Piratas do Caribe". Foto: autor desconhecido e Reprodução Instagram
Impressionante a semelhança entre a atriz egípcia Zubaida Tharwat e a americana Jennifer Lawrence, vencedora do Oscar por "O Lado Bom da Vida" (2012). Foto: domínio público e reprodução instagram
Por fim — e não menos impressionante —, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, que foi o Rei da França de 1498 até sua morte. Foto: domínio público e Divulgação Kremlin