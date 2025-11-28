Vintage Culture transforma avião em espaço artístico para festival

Vintage Culture figura hÃ¡ anos entre os maiores DJs do mundo pela DJ Magazine. Desde 2016, suas posiÃ§Ãµes variaram entre o 10Âº e o 54Âº lugar, com destaque para os Top 20 conquistados em 2018, 2021, 2022 e 2023, quando alcanÃ§ou sua melhor colocaÃ§Ã£o, o 10Âº lugar. Pela mesma revista, jÃ¡ foi eleito DJ nÂº 1 do Brasil em 2016. Foto: ReproduÃ§Ã£o Instagram / @vintageculture