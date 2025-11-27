Assine
Simples de fazer, grão-de-bico é nutritivo e acompanha diversas refeições

Redação Flipar
    Seu consumo pode ser feito com pães, vegetais crus ou como acompanhamento para inúmeros pratos. A versatilidade do homus permite que ele seja temperado de diversas formas, incluindo especiarias como cominho, pimenta-do-reino e páprica defumada. Foto: Amanthi ganapathi wikimedia commons
    No Líbano, ele é frequentemente servido com azeite extra virgem e pinhões, adicionando um toque crocante. Além disso, há variações regionais, como o homus com beterraba, que adquire uma coloração chamativa e um sabor adocicado, ou com abacate, trazendo uma textura ainda mais cremosa. Foto: Anagoria wikimedia commons
    Essa pasta também pode ser usada como base para molhos ou recheios de sanduíches, ampliando ainda mais suas possibilidades na culinária. Foto: Imagem gerada por i.a
    O grão-de-bico não é apenas delicioso, mas também traz uma série de benefícios para a saúde. Vamos conhecer alguns deles a partir de agora. Foto: wikimedia commons
    Regula o colesterol: graças às fibras solúveis presentes no grão-de-bico, ele ajuda a reduzir a absorção de gorduras no intestino, contribuindo para o equilíbrio dos níveis de colesterol no sangue. Foto: Imagem gerada por i.a
    Fortalece o sistema imunológico: contém zinco e vitamina E, nutrientes essenciais para o funcionamento do sistema imunológico. Esses antioxidantes protegem as células contra danos oxidativos, auxiliando em cicatrizações e infecções. Foto: BotBln wikimedia commons
    O consumo regular de grão-de-bico pode contribuir para uma resposta imunológica mais eficiente, reduzindo o risco de doenças como resfriados e gripes. Foto: Roger Culos wikimedia commons
    Ajuda no ganho de massa muscular: rico em proteínas, o grão-de-bico é uma excelente fonte de aminoácidos essenciais quando combinado com cereais como arroz, pão e macarrão. Foto: Sanjay Acharya wikimedia commons
    Essa combinação melhora a qualidade proteica da dieta, favorecendo a síntese muscular e a recuperação pós-treino. Além disso, ele fornece energia sustentável para atividades físicas, ajudando na performance atlética. Foto: Imagem de eladoadam por Pixabay
    Agora, vamos conhecer outros pratos que podem ser feitos com o legume. O Caldo com grão-de-bico é uma opção nutritiva, preparada com legumes como cenoura, cebola e alho, além de temperos aromáticos como louro e tomilho. Pode ser enriquecido com pedaços de carne ou frango. Foto: Imagem gerada por i.a
    Além do famoso homus, o grão-de-bico pode ser transformado em pastas, combinando ingredientes como azeitonas, ervas frescas e especiarias para criar molhos e patês diversificados. Foto: Rakoon wikimedia commons
    Chana masala é um prato indiano que utiliza grão-de-bico cozido em um molho rico em especiarias, como gengibre, alho, cominho e coentro. O resultado é um prato picante e aromático, geralmente servido com arroz ou pães. Foto: Imagem de marekonline por Pixabay
    A salada de grão-de-bico é uma opção leve e nutritiva, combinando o grão-de-bico com vegetais frescos, azeite e limão. Fácil e simples de fazer! Foto: Imagem de Gert Olesen por Pixabay
    Prato extremamente presente na culinária árabe e mediterrânea, o cuscuz ganha mais sabor e nutrientes com a adição de grão-de-bico. Foto: Imagem de pixel1 por Pixabay
    Seja em forma de homus, saladas, pratos quentes ou até mesmo sobremesas, o grão-de-bico continua conquistando espaço na culinária global. Incorporá-lo à dieta é uma excelente escolha para melhorar a saúde e diversificar o cardápio com sabores ricos e nutritivos. Foto: Imagem de Engin Akyurt por Pixabay
overflay