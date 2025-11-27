Entretenimento
Irmãos Grimm: Fábulas que atravessam séculos
-
Jacob e Wilhelm nasceram no Condado de Hesse-Kassel, na Alemanha, em 1785 e 1786, respectivamente. E seguiram juntos os mesmos passos.Em meio às transformações sociais e políticas numa época de guerras napoleônicas, eles usaram o folclore e a tradição oral locais para exaltar a cultura nacional. Foto: Reprodução do site nationalgeographicbrasil.com/cultura
-
Estudaram contos transmitidos de geração em geração, compilaram o material e criaram aventuras que até hoje fazem parte do universo infantil.O Livro de Contos de Fadas para Crianças e para a Casa, publicado em 1812, foi declarado Patrimônio pela UNESCO. O original está no museu GrimmWelt, em Kassel. Os irmãos Grimm publicaram 525 histórias. Foto: Domínio Público - Wikimédia Commons
-
Embora não tenham inventado o fio condutor das fábulas, eles tiveram o mérito de organizar essas histórias e difundi-las de tal maneira que se espalharam pelo mundo, traduzidas em 140 idiomas. Foto: Reprodução do site https://opiniaobomvaleapena.com.br/livros/juvenil
-
Fábulas que se perpetuaram em versões que inspiraram artes plásticas, desenhos animados, filmes, games, encenações teatrais. Veja alguns desses contos populares. Foto: Henry Meynell Rheam - Wikiimédia Commons
-
-
Branca de Neve - O conto - originário da tradição oral alemã - foi compilado pelos irmãos Grimm e publicado entre 1817 e 1822, num livro que reunia várias fábulas. Contava a história da jovem invejada pela madrasta, uma bruxa que tenta matá-la. Foto: Reprodução do site arquitetagiovanna.wordpress.com
-
Em 1937, o desenho "Branca de Neve e os Sete Anões" foi lançado e alcançou grande sucesso, baseado no conto dos Grimm. Foi o primeiro longa-metragem de animação da Disney. E abriu caminho para outros desenhos que se tornariam clássicos. Foto: Reprodução do site desmanipulador.blogspot.com
-
Cinderela - Os Irmãos Grimm se basearam na fábula italiana "A Gata Borralheira". O escritor francês Charles Perrault, em 1697, já havia publicado uma versão que tornou-se bastante conhecida. Mas os Grimm decidiram fazer outra, substituindo a fada madrinha por pombos que ajudam Cinderela. Foto: Carl Offterdinger - Wikimédia Commons
-
-
O desenho animado "Cinderela", de Walt Disney, foi lançado em 1950 e dá crédito a todos: Perrault e Grimm. Uma jovem invejada pelas primas vive uma noite mágica (mas só até meia-noite) e, ao perder um sapato, acaba deixando a pista necessária para ser reencontrada pelo príncipe. Foto: Reprodução do site awebic.com/
-
Chapeuzinho Vermelho - Conto de fadas que remonta a tradições do século X. Foi publicado por Charles Perrault e depois ganhou uma versão (mais conhecida) dos Irmãos Grimm. Mostra a menina que usava um gorro vermelho e vivia com a avó. Um lobo assume o lugar da idosa para tentar devorar a criança. Foto: Reprodução do site culturagenial.com/conto-chapeuzinho-vermelho
-
A figura mítica do Lobo Mau é recorrente em fábulas folclóricas desde a Grécia Antiga. O primeiro curta-metragem de animação da Disney sobre esse conto é de 1934. Outras produções, de vários estúdios, já foram feitas sobre essa história que nunca envelhece e que inclui os Três Porquinhos. Foto: Youtube/ Os Amiguinhos
-
-
João e Maria - Conto de fadas de tradição oral que foi coletado pelos irmãos Grimm e publicado em 1812. Mostra a história de dois irmãos pobres, filhos de um lenhador, que acabam sendo aprisionados numa casa na floresta por uma bruxa má. Foto: Reprodução do site aventurasnahistoria.uol.com.br/noticias/reportagem
-
A história de João e Maria já virou desenho, filme, e chegou a inspirar até uma produção de terror. Poucos sabem, mas o cineasta Tim Burton, hoje renomado, dirigiu um curta-metragem baseado nesse conto quando tinha 24 anos e trabalhava como animador na Disney. Foto: Reprodução do site soumamae.com.br
-
Rapunzel - Publicado em 1815, se inspirou no conto "Persinette",Â escrito porÂ Charlotte-Rose de Caumont de La Force emÂ 1698. Mostra uma jovem de longos cabelos dourados, aprisionada no alto de umaÂ torreÂ por uma bruxa vingativa Foto: ReproduÃ§Ã£o do site http://inspira-te17.blogspot.com/
-
-
Rapunzel é retratada na animação "Enrolados", da Disney, produzida em 2010. Assim como outros personagens, ela também aparece nos parques temáticos da Disney. Foto: Reprodução do site entretetizel.com.br/ Reprodução
-
Bela Adormecida - O conto publicado em 1812 narra a maldição jogada sobre uma princesa pela bruxa Malévola: "No seu 15º aniversário, espetará o dedo num fuso de roca e morrerá". Em vez de morrer, ela caiu em sono profundo e dependia de um beijo de amor para acordar. Foto: Reprodução do site baudashistoriasepoemas.blogspot.com/
-
Bela Adormecida - Em 1959, a história da princesa amaldiçoada virou desenho da Disney. Em 2014, Angelina Jolie estrelou "Malévola", filme que conta a história da Bela Adormecida por uma ótica diferente, em que a bruxa é protagonista. Foto: Reprodução do Site blogs.oglobo.globo.com/blog-do-acervo/post Reprodução de vídeo
-
-
A Casa dos Irmãos Grimm, em Steinau (Alemanha), é um museu que abriga uma coleção de mais de 200 manuscritos, além de retratos da família e artefatos usados no dia a dia. Os móveis são réplicas dos usados pela família, mas objetos realmente utilizados pelos Grimm ficam numa sala. Foto: Museum "Brüder Grimm Haus" - Wikimédia Commons
-
Em Hanau (Alemanha), cidade onde os irmãos Grimm nasceram, a casa deles foi destruída na guerra. Mas uma estátua de bronze da dupla - inaugurada em 1896 - fica na Praça do Mercado. E é ali que começa uma simpática atração turística: a Rota dos Contos de Fadas. Foto: Reprodução do site Pixabay
-
A Rota dos Contos de Fadas tem 600 km desde Hanau, onde eles nasceram, até Bremen, passando por várias cidades, onde há atrações como museus e encenações de contos. Entre eles, "O Flautista de Hamelin".. Foto: reprodução descobrindoalemanha.com.br
-
-
O conto folclórico, reescrito pelos Grimm, é baseado num episódio incomum que aconteceu em 26/06/1284 em Hamilin, quando a cidade estava infestada por ratos. No conto, um flautista consegue encantá-los com uma música mágica e eles vão embora. Mas o prefeito não paga pelo serviço, alegando falta de prova da magia. Dias depois, o flautista faz o mesmo com as crianças. Foto: Domínio público
-
A cidade de Hamilin, então, passa anos sem ratos e sem crianças. O conto é encenado em praça pública como atração turística da cidade. Foto: reprodução dw.com/pt