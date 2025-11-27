Águas do Rio Nilo moldaram o Egito Antigo e ainda são essenciais para o país

Durante o percurso, os passageiros têm a oportunidade de visitar templos antigos, tumbas e ruínas que ficam às margens do rio, como o Templo de Edfu (foto), dedicado ao deus Hórus, e o Templo de Kom Ombo, que homenageia os deuses Sobek e Haroeris. Foto: wikimedia commons/Alberto-g-rovi