Galeria
Barato e popular, fubá rende diversos tipos de delícias
-
Um dos primeiros países em que a farinha de milho se popularizou foi a Itália. Em terras latinas, o produto se transformou em preparação para polentas, bolos, mingaus e outras diversas receitas. Foto:
-
Cabe destacar que este alimento era preparado pelos indígenas, de forma sagrada, antes da chegada de portugueses e espanhóis no continente americano. No entanto, o milho se tornou um alimento tradicional destas regiões. Foto: Youtube/ Dika da Naka
-
De acordo com a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), a farinha de milho e o fubá são o mesmo produto, oriundos da moagem do alimento. No entanto, divergem quanto à aparência e possibilidades de uso. Foto: Youtube/ Dika da Naka
-
O fubá, por exemplo, é degerminado e moído, tendo seus flocos mais finos, com mais facilidade na absorção de água. Diferentemente, a farinha de milho tradicional é hidratada e triturada antes mesmo de ser torrada. Foto: Melsj wikimedia commons
-
-
O nome Fubá é herdado, como diversos elementos da nossa gastronomia, dos africanos. É um insumo fino extraído do milho cru, que se tornou fundamental na culinária brasileira. Um dos principais pratos com este alimento é o bolo, muito popular na casa dos brasileiro, com um bom café ao lado. Foto: Wilfredo Rafael Rodriguez Hernandez - wikimedia commons
-
Existem alguns tipos de fubá, como o mimoso. É uma farinha bem fina, que absorve a água com mais facilidade e muito recomendada na preparação de pratos, como bolo de fubá e polenta. Foto: Miguel Rozsas - wikimedia commons
-
A semolina é grossa, visto que é o resultado da moagem incompleta do milho ou de sua farinha, sendo mais comumente presente em receitas como pães e broas. Foto: Reprodução youtube cozinhando com a Ly
-
-
O fubá tradicional é o mais popular no Brasil, feito a partir da moagem dos grãos de milho, o que resulta em uma farinha presente na mesa de diversas regiões da culinária brasileira. Foto: Imagem de NatureFriend por Pixabay
-
O fubá é rico em nutrientes importantes para a saúde dos indivíduos. Afinal, são livres de glúten, ricos em ácido fólico, que beneficiam a formação neurológica das crianças. Foto: El Mono Español wikimedia commons
-
Além disso, é uma fonte de niacina, zinco, ferro, potássio, magnésio e fósforo e ricos em fibras alimentares, que ajudam na saúde digestiva. O fubá previne doenças cardíacas, obesidade e diabetes. Foto: Foto: Divulgação/Berg Silva/Galli
-
-
O fubá é excelente para a pele, pois é rico em ácido salicílico e é fonte de vitamina K. Também é muito usado no combate à desnutrição em todo o mundo, pois é barato e tem ótima composição nutricional. Foto: Melsj wikimedia commons
-
Ele também um carboidrato interessante para se consumir antes dos treinos de musculação, principalmente para quem deseja ganhar massa muscular. Afinal, oferece boas quantidades de potássio, fósforo e magnésio. Foto: Reprodução Facebook
-
É uma fonte de energia e boa alternativa para quem não pode comer o glúten presente na farinha de trigo. Mesmo sendo calórico, se combinado com outros ingredientes é um alimento que pode ser consumido diariamente. Foto: Reprodução YouTUbe
-
-
O alimento é uma ótima fonte de ácido fólico, elemento indispensável para a dieta de mulheres grávidas, já que ajuda a evitar problemas de malformação fetal. Foto: Reprodução YouTube
-
Pessoas com intolerância ao glúten devem buscar por opções de fubá de milho livre de contaminação cruzada. Além disso, o fubá pode ser consumido em moderação por pessoas que seguem uma dieta com baixa ingestão de carboidratos. Foto: Reprodução YouTube
-
O cuscuz é uma receita brasileira feita a partir da farinha de milho flocada, ao contrário do fubá que é a farinha em si. O fubá não é comumente usado para a produção de cuscuz, porém, algumas receitas levam esse ingrediente. Foto: Divulgação
-
-
No Brasil, o milho foi espalhado pelos tropeiros, no século XVIII, durante o Ciclo do Ouro, em Minas Gerais, e a colheita coincide com as festas juninas, daí a ligação do milho com as quermesses. Foto: Reprodução youtube tempero bom com nay miranda
-
O fubá, portanto, não é um vilão. O segredo está em fazer a combinação certa para equilibrar as vitaminas e minerais. Um exemplo é juntar a polenta com um feijão e uma carne, um peito de frango desfiado ou ovo cozido. na foto, um belo cuscuz feito com o ingrediente. Foto: Reprodução Instagram
-
No caso do bolo de fubá, mingaus e outras receitas mais calóricas, para comer ao longo do dia, o ideal é reduzir as quantidades para deixar a dieta mais balanceada. Foto: Reprodução youtube gabriel freitas
-
-
O cuscuz é uma excelente variação para o pão de todos os dias, recebendo um toque a mais com manteiga e colheradas de leite de coco. Ele também pode ser recheado com algum ingrediente salgado. Foto: Reprodução youtube delícia da dandinha
-
O fubá é um produto versátil, que pode ser utilizado em diferentes receitas, que vão além do bolo, doces, polenta ou angu. Na imagem, um pastel de angu, que contém este rico ingrediente. Foto: KaMenezes wikimedia commons