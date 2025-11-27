Economia
Conheça a Estrada de Ferro Carajás, uma das maiores rotas de minério do mundo
A construção da EFC foi fundamental para escoar a produção mineral da região de Carajás, que abriga uma das maiores minas de ferro a céu aberto do mundo. Foto: Divulgação
Além de impulsionar a economia nacional, a ferrovia contribui para a integração de diferentes regiões e é uma das poucas no país que mantém transporte regular de passageiros. Foto: - Divulgação
A operação da EFC é feita pela mineradora Vale, por meio de uma concessão junto ao Governo Federal. A VLI, companhia especializada em logística integrada, também atua na ferrovia através do chamado Direito de Passagem, compartilhando a malha para transporte de cargas. Foto: Divulgação
A EFC faz parte do chamado Corredor Centro-Norte, ao lado da Ferrovia Norte-Sul, formando uma importante rota de conexão entre o norte do Brasil e o restante do país. Foto: Divulgação
Essa integração fortalece o papel estratégico da ferrovia tanto no transporte de minério quanto no escoamento de grãos, combustíveis e outros insumos industriais. Foto: Divulgação
O trajeto da Estrada de Ferro Carajás contempla algumas cidades-chave para a dinâmica econômica regional. Entre os pontos principais estão Parauapebas e Marabá, no Pará, além de Açailândia, Santa Inês e a capital São Luís, no Maranhão. Foto: Divulgação
Ao longo do percurso, dezenas de comunidades menores também se beneficiam da passagem do trem, seja pelo transporte de pessoas, pelo comércio gerado nas estações ou pela maior acessibilidade a centros urbanos. Foto: Divulgação
A ferrovia, ao lado das rodovias e dos rios, constitui um dos pilares da mobilidade no Norte brasileiro. O transporte de passageiros pela EFC é um dos aspectos mais peculiares e simbólicos da ferrovia. Foto: Reprodução do Youtube
Operado pela Vale, o trem realiza viagens regulares que duram cerca de 16 horas, dependendo do trecho. Os pontos de embarque principais incluem São Luís, Santa Inês, Açailândia, Marabá e Parauapebas. Foto: Divulgação
Os vagões são equipados com ar condicionado, acessibilidade para cadeirantes, lanchonete, restaurante e serviço de bordo. O conforto é um diferencial importante para um trajeto longo como esse, que cruza áreas remotas e de difícil acesso. Foto: Divulgação
Diante da grande procura, recomenda-se que as passagens sejam adquiridas com pelo menos 45 dias de antecedência. A existência do transporte de passageiros não é apenas uma curiosidade, mas também um compromisso da ferrovia com as populações do entorno. Foto: Reprodução do Youtube
Muitas comunidades dependem do trem como principal forma de deslocamento entre cidades, para questões médicas, comerciais ou familiares. Foto: Reprodução do Youtube
Além disso, as estações se transformam em pequenos polos de atividade econômica, movimentando vendedores ambulantes e pequenos empreendimentos locais. Foto: Reprodução do Youtube
O trem de passageiros da EFC representa, portanto, mais do que uma opção de transporte: é uma ponte entre realidades urbanas e rurais que historicamente sofreram com o isolamento. Foto: Reprodução do Youtube
A importância logística da EFC vai muito além do transporte mineral. Em conexão com a Ferrovia Norte-Sul, a linha compõe um sistema interligado que viabiliza o escoamento de cargas entre o interior do país e o Porto de São Luís. Foto: Reprodução do Youtube
Esse corredor é vital para o agronegócio e para as exportações brasileiras, especialmente de soja, milho e derivados. A VLI, que opera parte da Ferrovia Norte-Sul no trecho entre Açailândia e Porto Nacional, é uma peça fundamental nessa engrenagem. Foto: Reprodução do Youtube
A empresa tem entre seus acionistas a Vale, a Brookfield, a Mitsui, o FI-FGTS e o BNDESPar. Com uma abordagem moderna, operam em diversos segmentos e regiões, atuando na Ferrovia Centro-Atlântica, na Estrada de Ferro Vitória a Minas e em terminais portuários. Foto: Reprodução do Youtube
Isso mostra a abrangência da empresa no sistema logístico nacional. No caso da EFC, a atuação da VLI por meio do Direito de Passagem é estratégica para viabilizar o uso compartilhado da ferrovia e ampliar sua eficiência. Foto: Reprodução do Youtube
No entanto, seu traçado também levanta discussões importantes sobre impactos socioambientais. A EFC atravessa áreas de mata nativa, reservas e territórios indígenas, o que exige medidas permanentes de mitigação e diálogo com as comunidades afetadas. Foto: Reprodução do Youtube
A Vale, como concessionária, mantém programas de relacionamento e responsabilidade social ao longo do trajeto, mas o tema segue sendo alvo de atenção por parte de organizações civis e órgãos ambientais. Foto: Reprodução Globoplay
Ela combina produtividade econômica com função social, conectando regiões distintas e impulsionando o crescimento do Brasil a partir de suas riquezas naturais e de sua malha logística. Foto: Reprodução Globoplay
Apesar dos desafios, a ferrovia segue como símbolo de integração e infraestrutura, representando um elo essencial entre o coração mineral da Amazônia e os portos que abrem caminho para o mundo. Foto: Reprodução Globoplay