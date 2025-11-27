Galeria
‘Poeira misteriosa’ quase causou tragédia em voo da British Airways; relembre!
O voo partia de Kuala Lumpur, na MalÃ¡sia, a caminho de Perth, na AustrÃ¡lia. Foto: RENE RAUSCHENBERGER/Pixabay
Quando sobrevoava os céus próximo a Jacarta, na Indonésia, a tripulação notou algo estranho: fumaça na cabine e um brilho misterioso nas asas. Foto: Jack Robinson/Unsplash
Todos os quatro motores pararam de funcionar repentinamente a mais de 11 km de altitude, transformando o avião em um gigantesco planador. Foto: Sangga Rima Roman Selia/Unsplash
“Senhoras e senhores, aqui quem fala é o comandante. Nós estamos com um pequeno problema. Todos os quatro motores pararam de funcionar”, anunciou o comandante Eric Moody. Foto: ThisIsEngineering/Pexels
A falha dos motores ocorreu após a aeronave entrar em uma nuvem de cinzas expelida pelo vulcão Galunggung, que havia entrado em erupção horas antes. Foto: Pexels/Pixabay
Enquanto isso, a tripulação tentava religar os motores, mas instrumentos vitais, como o indicador de velocidade, estavam comprometidos. Foto: aleb Woods/Unsplash
Sem pressurização, o copiloto Roger Greaves quase desmaiou devido a uma máscara de oxigênio defeituosa, forçando uma descida de emergência. Foto: pexels/kelly
As cinzas abrasivas escureceram as janelas, tornando a situação ainda mais crítica, já que os pilotos não conseguiam enxergar a cidade com nitidez. Foto: Peggychoucair/Pixabay
Sem empuxo, os pilotos se preparavam para um pouso de emergência no meio do oceano, à noite. Foto: Freepik/wirestock
Mesmo com visibilidade comprometida, o pouso no aeroporto de Halim, em Jacarta, foi um feito de forma segura. Foto: Wikimedia Commons/Aaron Davis
Ninguém morreu ou sequer se feriu nesta que ficou conhecida como uma das histórias mais tensas da história da aviação. Foto: Ty Yang/Pixabay
Uma investigação revelou que o vulcão Galunggung havia lançado uma nuvem de cinzas invisível aos radares. Foto: Freepik/jcomp
O incidente levou a mudanças importantes nos protocolos de segurança aérea, como monitoramento de vulcões para evitar rotas perigosas e treinamento aprimorado para falhas múltiplas de motores. Foto: Neil Wetmore - Wikimédia Commons
A tripulação da British Airways foi condecorada pelo ato de bravura e por ter conseguido pousar em segurança. Foto: Wikimedia Commons/Mertbiol
Uma curiosidade sobre o caso é que dois passageiros se casaram anos depois, unidos pela experiência de quase morte. Foto: StockSnap/Pixabay
Em 2010, uma outra erupção, a do vulcão Eyjafjallajökull, na Islândia, causou caos no tráfego aéreo europeu, com milhares de voos cancelados. Foto: Divulgação/NASA
