Animal ‘mais antigo do mundo’ viveu há mais de 550 milhões de anos; conheça!

RF
Redação Flipar
  • Ele representa o animal mais antigo conhecido, que viveu no período Ediacarano.
  • Descoberta pela primeira vez em 1947, na Austrália, a Dickinsonia também foi encontrada em regiões como Rússia e Ucrânia, sempre em rochas muito antigas.
  • Visualmente, o corpo da Dickinsonia era achatado e mole, variando de poucos milímetros a mais de um metro.
  • Por muito tempo, a ciência debateu se a Dickinsonia era animal, fungo ou alga.
  • Mesmo assim, sua posição exata na árvore evolutiva ainda gera discussão, devido à morfologia incomum.
  • Há indícios de que a Dickinsonia habitava mares rasos do período Ediacarano.
  • Os estudos sugerem que esse ser se movia lentamente para procurar alimentos.
  • O Período Ediacarano (de 635 a 541 milhões de anos atrás) reúne os registros mais antigos de animais multicelulares complexos.
  • O título de
  • Confira a seguir alguns outros animais que também podem ser considerados alguns dos mais antigos do planeta!
  • Spriggina (cerca de 550 milhões de anos): Alguns cientistas consideram que a spriggina pode ser ancestral distante de artrópodes ou anelídeos.
  • Esponjas: Evidências moleculares sugerem que as esponjas são uma das linhagens animais mais antigas, com o fóssil mais antigo encontrado datado de cerca de 542 milhões de anos.
  • Ctenóforos (águas-vivas-pente): Alguns estudos genéticos os colocam como o primeiro grupo animal a se ramificar da árvore evolutiva.
  • Caranguejo-Ferradura: Não são verdadeiros caranguejos, mas parentes próximos dos aracnídeos. Sua linhagem existe há cerca de 445 milhões de anos.
  • Celacanto (400 milhões de anos): Acreditava-se que esse peixe estava extinto há 66 milhões de anos até ser redescoberto em 1938. É o parente vivo mais próximo dos primeiros vertebrados terrestres.
