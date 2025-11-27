Por que o Butão virou referência mundial em bem-estar e felicidade

Em vez de usar o Produto Interno Bruto (PIB) como principal medida de progresso, o ButÃ£o usa o FNB para avaliar o bem-estar e a qualidade de vida dos seus cidadÃ£os. O FNB inclui medidas de saÃºde, educaÃ§Ã£o, qualidade ambiental, cultura, e outras dimensÃµes do bem-estar. Foto: Imagem de Tshering Penjor por Pixabay