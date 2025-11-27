Animais
Exuberância e simbolismo: características do pavão, espécie ‘vaidosa’ do mundo animal
-
Durante o período de acasalamento, o pavão evidencia, ainda mais, o brilho e a cor de sua plumagem. Afinal, quando ele tenta cortejar a pavoa, abre o leque de penas e enriquece ainda mais a sua beleza. Foto: Rudybarros - wikimedia commons
-
Além disso, suas cores menos vivas servem como camuflagem para proteger o ninho, ou as crias, dos predadores. Ele é territorialista e pode lutar com outro macho da mesma espécie que apareça em sua área. Foto: Frankyboy5 wikimedia commons
-
É uma ave bastante sociável e costuma se afeiçoar ao seu tratador e permanece solto, sobretudo em fazendas e ao ar livre. Com ração e água no viveiro, viverá muito bem, com seu canto característico. Foto: HoopoeBaijiKite - wikimedia commons
-
Os pavões podem viver de 25 a 30 anos. No entanto, sua idade média é de 16 anos. Eles reproduzem satisfatoriamente até os seis anos e variam em torno de 4 kg, e a altura é de cerca de 80 cm. Foto: Jatin Sindhu wikimedia commons
-
-
O leque, no pavão adulto, pode chegar a medir até dois metros e meio de diâmetro, e possui em torno de 200 penas de diferentes tamanhos. Foto: Nihaljabinedk wikimedia commons
-
Pavão é o nome comum dado para três espécies de aves dos gêneros Pavo e Afropavo que estão dentro da tribo Pavonini da família Phasianidae (que inclui também os galos, faisões, codornizes etc.). Foto: RIDHVAN SHARMA wikimedia commons
-
Existem duas espécies de origem asiática, o pavão-azul, originário do subcontinente indiano, e o pavão-verde, do sudoeste asiático. Além da espécie africana, o pavão-congolês, nativa da bacia do Congo. Foto: BS Thurner Hof - wikimedia commons
-
-
A cauda ou trem dos pavões não consiste em penas de cauda propriamente ditas. Essas longas penas possuem ocelos que são mais visíveis quando o pavão abre seu trem em leque. Foto: Satdeep gill - wikimedia commons
-
Quanto aos filhotes, nas três espécies as cores são mistas. Há variação entre amarelo pálido e pardo, com manchas de cor marrom-escuro ou castanho claro e marfim Foto: Jamain wikimedia commons
-
Os pavões são onívoros e comem muitas plantas, pétalas de flores, sementes, insetos e outros artrópodes, pequenos répteis e anfíbios. Foto: Servophbabu - wikimedia commons
-
-
Na natureza, os pavões encontram seu alimento ciscando na serrapilheira ao amanhecer ou ao anoitecer. Quando o dia está mais quente, esses animais entram nas partes mais arborizadas das florestas a fim de se proteger do calor. Foto: Whiteghost.ink - wikimedia commons
-
O pavão é um símbolo da alma, da paz, da beleza, da prosperidade, do amor e da compaixão, fazendo com que as pessoas próximas dele evoluam perante as dificuldades da vida. Foto: Jayaprakasharavath - wikimedia commons
-
Outro caso em que o pavão se destacou nas artes foi na pintura de Maruyama ?kyo, em 1781. Assim, o pintor japonês retratou o pavão-verde. Foto: domínio público
-
-
O belo pavão-verde também apareceu na obra de Daniel Giraud Elliot. Ele foi um zoólogo americano e um dos fundadores do Museu Americano de História Natural em Nova Iorque, da American Ornithologists' Union e da Société Zoologique de France Foto: domínio público
-
O Splendor Solis é um tratado alquímico manuscrito do século XVI em alemão, célebre por sua série de ilustrações colorida, e também retratou a bela figura do pavão. Foto: Salomon Trismosin wikimedia commons
-
Além disso, a figura dos pavões foi representada em uma carruagem de latão de Searsole Rajbari, West Bengal, localizado na Índia. Foto: Salil Kumar Mukherjee - wikimedia commons
-
-
O pavão também aparece em escultura no Complexo do templo Golingeshwara em Biccavolu, também na Índia. Foto: Adityamadhav83 - wikimedia commons
-
A Anunciação com Santo Emídio é uma obra do artista italiano Carlo Crivelli, pintada em 1486. A obra é um retábulo que foi pintado para a Igreja da SS. Annunziata, em Ascoli Piceno, na Itália. Ela é mais uma arte em que o pavão aparece. Foto: Domínio público