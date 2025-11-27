Assine
Vulcão surpreende e entra em erupção após ficar 12 mil anos

Redação Flipar
  • A atividade ocorreu no dia 23 de novembro e marcou a primeira manifestação do vulcão desde a última Era do Gelo.
  • As informações são do Programa Global de Vulcanismo, da Smithsonian Institution, nos Estados Unidos.
  • Um intervalo tão extenso sem qualquer atividade faz deste episódio um acontecimento raro e de grande relevância científica.
  • O vulcanólogo Simon Carn, da Universidade de Michigan, reiterou a raridade do fenômeno e disse que o Hayli Gubbi “não registrou nenhuma erupção durante o Holoceno”.
  • Com cerca de 500 metros de altitude, o vulcÃ£o estÃ¡ localizado na regiÃ£o de Afar, parte do complexo geolÃ³gico do Vale do Rift.
  • A Ã¡rea Ã© conhecida pela intensa atividade sÃ­smica e por ser um ponto de encontro de placas tectÃŽnicas.
  • Segundo o Centro de Observação de Cinzas Vulcânicas (VAAC) de Toulouse, a erupção foi poderosa, chegando a liberar colunas de fumaça que alcançaram 14 km de altura.
  • As cinzas vulcânicas foram detectadas sobre países como o Iêmen, o Omã, a Índia e até o Paquistão. A erupção durou algumas horas.
  • Vídeos que circularam nas redes sociais capturaram a imensa nuvem de fumaça branca subindo para o céu.
  • Até o dia 25 de novembro, não havia relatos de feridos ou de grandes danos materiais, visto que o vulcão se encontra em uma região isolada.
  • A região do entorno do Hayli Gubbi é o Vale do Rift, um dos acidentes geográficos mais importantes do planeta.
  • O clima na região de Afar é extremamente quente e árido, e a paisagem é dominada por desertos salgados e planícies vulcânicas.
  • Apesar das condições inóspitas, a área é habitada principalmente pelos Afar, um povo pastoril.
  • Do ponto de vista paleoantropológico, a região tem extrema importância: fósseis de hominídeos muito antigos (como a famosa Lucy) foram encontrados no Vale inferior do rio Awash.
  • Também há potencial para recursos minerais: além do sal, a área tem depósitos de enxofre, potássio e fontes geotérmicas.
