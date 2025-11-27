Formiga recebe nome de Voldemort, o bruxo do Mal de ‘Harry Potter’

Com apenas 2 milímetros (tamanho degrão de areia), ela tem coloração que age como camuflagem. Ela cava e se move com desenvoltura no subsolo dificultando sua localização. Das cerca de 15 mil espécies de formigas do planeta, apenas 60 são da classe Leptanilla. Mas do novo tipo Voldemort, só dois espécimes foram encontrados nessa pesquisa. Foto: Divulgação