Frutas que ajudam a prevenir doenças do fígado

Redação Flipar
  • Sua detecção costuma ser tardia, pois os sintomas iniciais são sutis ou até imperceptíveis. Por isso é preciso ficar atento e fazer exames preventivos.
  • Doenças do fígado podem causar complicações graves como cirrose, falência hepática, hipertensão portal, ascite e câncer.
  • Além disso, manifestações externas como icterícia (amarelamento da pele e olhos), urina escurecida, inchaço abdominal e dor no lado direito do abdome são sinais de alerta.
  • Existem frutas que ajudam a proteger o fígado e prevenir o acúmulo de gordura no órgão. Veja quais são e como podem beneficiar a saúde.
  • Maçã - É rica em fibras e antioxidantes, que auxiliam no processo de purificação do fígado.
  • Além disso, contém pectina — uma fibra solúvel que contribui para reduzir o colesterol e melhorar a digestão, ajudando a diminuir o acúmulo gorduroso no órgão.
  • Pera - Semelhante à maçã, a pera também oferece fibras que favorecem a digestão e eliminam substâncias nocivas ao organismo.
  • Seu consumo frequente pode colaborar para reduzir a gordura no fígado, aliviando a sobrecarga hepática provocada pelo estilo de vida e alimentação.
  • Uva - Principalmente com casca e semente, possui antioxidantes que ajudam a proteger as células hepáticas contra danos oxidativos.
  • Esses compostos contribuem para o controle do colesterol e podem auxiliar na funÃ§Ã£o metabÃ³lica do fÃ­gado, retardando ou evitando o avanÃ§o da esteatose.
  • Limão - Frutas cítricas como o limão estimulam a produção de enzimas digestivas que ajudam a eliminar toxinas do organismo.
  • O limão também oferece vitamina C, que atua como antioxidante, protegendo contra o estresse oxidativo e fortalecendo o sistema imune hepático.
  • Laranja - Assim como outras cítricas, a laranja possui alto teor de vitamina C e outros fitonutrientes que ajudam na desintoxicação natural do fígado.
  • Sua ingestão favorece o funcionamento das enzimas responsáveis pela digestão e eliminação de resíduos metabólicos, o que reduz a sobrecarga do fígado.
  • É essencial consumir as frutas inteiras em vez de sucos, pois o processo de extração geralmente remove fibras importantes, o que pode resultar em picos rápidos de frutose no sangue.
  • O excesso de frutose natural, mesmo presente nas frutas, pode se transformar em gordura no fígado se consumido em demasia, favorecendo a esteatose hepática.
  • Para manter o fÃ­gado saudÃ¡vel, Ã© recomendÃ¡vel adotar uma dieta equilibrada, rica em frutas, vegetais, fibras, proteÃ­nas magras e gorduras saudÃ¡veis.
  • A prática regular de atividade física ajuda a reduzir o peso corporal e a gordura visceral, fatores fortemente associados ao acúmulo de gordura no fígado.
  • Evitar hábitos como consumo excessivo de álcool, alimentos altamente processados, gorduras saturadas e refrigerantes é fundamental para prevenir lesões hepáticas.
  • Manter hidratação adequada auxilia no metabolismo hepático e na eliminação de toxinas pelo organismo.
  • Sono de qualidade também é importante, já que o descanso excessivamente curto ou interrompido está associado a alterações metabólicas que podem sobrecarregar o fígado.
  • Controlar o peso corporal, especialmente evitando o ganho de gordura abdominal, é uma medida preventiva decisiva contra a esteatose hepática.
  • Fazer exames regulares de função hepática, sob orientação médica, permite detectar alterações nos níveis de enzimas como ALT, AST, GGT, e agir precocemente.
