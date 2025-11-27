Assine
overlay
Início Galeria
Animais

Aranha-violinista matou jovem com uma só picada

RF
Redação Flipar
  • De acordo com a mídia local, o jovem faleceu depois de sofrer um choque séptico e falência múltipla dos órgãos.
    De acordo com a mídia local, o jovem faleceu depois de sofrer um choque séptico e falência múltipla dos órgãos. Foto: insung yoon Unsplash
  • Essas aranhas são chamadas de violinistas devido a uma marca em forma de violino na parte superior de seus corpos, com a
    Essas aranhas são chamadas de violinistas devido a uma marca em forma de violino na parte superior de seus corpos, com a "base" do violino próxima à cabeça e o "braço" estendendo-se para trás em direção ao abdômen. Foto: wikimedia commons/domínio público
  • As aranhas-violinistas são noturnas e reclusas, preferindo ambientes quentes, secos e escuros. Elas costumam se esconder em lugares como pedras, troncos, telhas, tijolos, tábuas de madeira e embaixo de móveis.
    As aranhas-violinistas são noturnas e reclusas, preferindo ambientes quentes, secos e escuros. Elas costumam se esconder em lugares como pedras, troncos, telhas, tijolos, tábuas de madeira e embaixo de móveis. Foto: Francisco Corado Rivera por Pixabay
  • Apesar de inicialmente ser indolor, a picada da aranha-violinista pode causar a destruição de células e tecidos no local da picada, como no caso do jovem de 23 anos. Conheça outras aranhas venenosas pelo mundo!
    Apesar de inicialmente ser indolor, a picada da aranha-violinista pode causar a destruição de células e tecidos no local da picada, como no caso do jovem de 23 anos. Conheça outras aranhas venenosas pelo mundo! Foto: wikimedia commons/Conway Hawn
  • Aranha-da-areia (Sicarius sp.): Pertencente ao gênero Sicarius, é uma aranha muito perigosa, conhecida por sua habilidade de se camuflar na areia e pelo veneno potente. Habita regiões desérticas da América do Sul e da África.
    Aranha-da-areia (Sicarius sp.): Pertencente ao gênero Sicarius, é uma aranha muito perigosa, conhecida por sua habilidade de se camuflar na areia e pelo veneno potente. Habita regiões desérticas da América do Sul e da África. Foto: wikimedia commons/Beliar spider
  • Devido à raridade das picadas, não há um antídoto específico para o veneno da aranha-da-areia, que é altamente necrotizante e hemolítico, similar ao das aranhas-marrons.
    Devido à raridade das picadas, não há um antídoto específico para o veneno da aranha-da-areia, que é altamente necrotizante e hemolítico, similar ao das aranhas-marrons. Foto: wikimedia commons/Beliar spider
  • Aranha-teia-de-funil (Atrax): Nativa da Austrália, essa aranha possui um veneno potente que pode ser fatal para humanos. Sua picada causa dor intensa, náuseas, vômitos, sudorese e dificuldade para respirar.
    Aranha-teia-de-funil (Atrax): Nativa da Austrália, essa aranha possui um veneno potente que pode ser fatal para humanos. Sua picada causa dor intensa, náuseas, vômitos, sudorese e dificuldade para respirar. Foto: wikimedia commons Doug Beckers
  • Na AustrÃ¡lia, a teia-de-funil jÃ¡ causou vÃ¡rias fatalidades. No entanto, na dÃ©cada de 1980, foi desenvolvido um antÃ­doto especÃ­fico para seu veneno, o que resultou no fim das mortes associadas a encontros com essa aranha.
    Na AustrÃ¡lia, a teia-de-funil jÃ¡ causou vÃ¡rias fatalidades. No entanto, na dÃ©cada de 1980, foi desenvolvido um antÃ­doto especÃ­fico para seu veneno, o que resultou no fim das mortes associadas a encontros com essa aranha. Foto: wikimedia commons/dreworme
  • Aranha-rato (Missulena): Essa outra aranha australiana se esconde em tocas subterrâneas durante o dia e emerge à noite para caçar pequenos insetos e outros artrópodes.
    Aranha-rato (Missulena): Essa outra aranha australiana se esconde em tocas subterrâneas durante o dia e emerge à noite para caçar pequenos insetos e outros artrópodes. Foto: wikimedia commons/Robertwhyteus
  • Embora seu veneno seja potente, há poucos registros de picadas fatais ou graves em humanos.
    Embora seu veneno seja potente, há poucos registros de picadas fatais ou graves em humanos. Foto: flickr/Paul Asman and Jill Lenoble
  • Aranha-de-costas-vermelhas (Latrodectus hasselti): Encontrada na Austrália, essa aranha tem um comportamento parecido com o da viúva-negra. Elas também se alimentam dos machos após a cópula.
    Aranha-de-costas-vermelhas (Latrodectus hasselti): Encontrada na Austrália, essa aranha tem um comportamento parecido com o da viúva-negra. Elas também se alimentam dos machos após a cópula. Foto: wikimedia commons/ Don Horne
  • O veneno da aranha-de-costas-vermelhas é neurotóxico, contendo latrotoxina, que afeta o sistema nervoso. Embora as picadas sejam dolorosas, os casos fatais são extremamente raros devido à disponibilidade de tratamento.
    O veneno da aranha-de-costas-vermelhas é neurotóxico, contendo latrotoxina, que afeta o sistema nervoso. Embora as picadas sejam dolorosas, os casos fatais são extremamente raros devido à disponibilidade de tratamento. Foto: wikimedia commons/KKPCW
  • Viúva-negra (Latrodectus): Essas aranhas são conhecidas por sua coloração brilhante e pela forma de ampulheta em seu abdômen. Pode ser encontrada em vários lugares do mundo.
    Viúva-negra (Latrodectus): Essas aranhas são conhecidas por sua coloração brilhante e pela forma de ampulheta em seu abdômen. Pode ser encontrada em vários lugares do mundo. Foto: Ken-Ichi-Ueda wikimedia commons
  • Embora rara, a picada pode causar sintomas graves como dor muscular intensa, câimbras, sudorese, hipertensão e, em alguns casos, até a morte.
    Embora rara, a picada pode causar sintomas graves como dor muscular intensa, câimbras, sudorese, hipertensão e, em alguns casos, até a morte. Foto: wikimedia commons/andrew-simpson
  • Aranha-marrom (Loxosceles gaucho): Da mesma família Loxosceles da aranha-violinista, existe especialmente nos Estados Unidos. No Brasil, é uma das espécies mais perigosas.
    Aranha-marrom (Loxosceles gaucho): Da mesma família Loxosceles da aranha-violinista, existe especialmente nos Estados Unidos. No Brasil, é uma das espécies mais perigosas. Foto: domínio público/wikimedia commons
  • Embora não seja tão agressiva quanto outras espécies, a aranha-marrom possui um veneno necrosante que pode causar feridas profundas e dolorosas na pele. Em alguns casos, a picada pode levar à amputação.
    Embora não seja tão agressiva quanto outras espécies, a aranha-marrom possui um veneno necrosante que pode causar feridas profundas e dolorosas na pele. Em alguns casos, a picada pode levar à amputação. Foto: wikimedia commons/Sergiosan00709
  • Aranha-armadeira (Phoneutria): Também conhecida como
    Aranha-armadeira (Phoneutria): Também conhecida como "aranha das bananas", a armadeira é altamente agressiva e é considerada a mais perigosa do mundo. Sua toxina pode agir mais rápido que a de muitas serpentes. Foto: Rodrigo Tetsuo Argenton wikimedia commons
  • O veneno afeta o sistema nervoso, podendo levar a dificuldades respiratórias e parada cardíaca. Entre as aranhas presentes no Brasil, a armadeira é uma das que mais causam acidentes.
    O veneno afeta o sistema nervoso, podendo levar a dificuldades respiratórias e parada cardíaca. Entre as aranhas presentes no Brasil, a armadeira é uma das que mais causam acidentes. Foto: wikimedia commons dieterschulten
  • Um jovem de 23 anos morreu após ser picado por uma aranha-violinista em Bari, na região da Puglia, na Itália.
    Um jovem de 23 anos morreu após ser picado por uma aranha-violinista em Bari, na região da Puglia, na Itália. Foto: Francisco Corado Rivera por Pixabay
  • Segundo relatos de médicos locais, Giuseppe Russo foi picado na perna direita enquanto trabalhava no campo, em Collepasso, na província de Lecce.
    Segundo relatos de médicos locais, Giuseppe Russo foi picado na perna direita enquanto trabalhava no campo, em Collepasso, na província de Lecce. Foto: Angelo Giordano por Pixabay
  • De acordo com a mídia local, o jovem faleceu depois de sofrer um choque séptico e falência múltipla dos órgãos.
    De acordo com a mídia local, o jovem faleceu depois de sofrer um choque séptico e falência múltipla dos órgãos. Foto: insung yoon Unsplash
  • Comum em várias partes do mundo — especialmente Brasil e Estados Unidos —, a aranha-violinista (Loxosceles) pertence a um gênero que inclui várias espécies de aranhas, sendo a mais conhecida a
    Comum em várias partes do mundo — especialmente Brasil e Estados Unidos —, a aranha-violinista (Loxosceles) pertence a um gênero que inclui várias espécies de aranhas, sendo a mais conhecida a "loxosceles reclusa". Foto: wikimedia commons/iamfindingplants
  • Essas aranhas são chamadas de violinistas devido a uma marca em forma de violino na parte superior de seus corpos, com a
    Essas aranhas são chamadas de violinistas devido a uma marca em forma de violino na parte superior de seus corpos, com a "base" do violino próxima à cabeça e o "braço" estendendo-se para trás em direção ao abdômen. Foto: wikimedia commons/domínio público
  • As aranhas-violinistas são noturnas e reclusas, preferindo ambientes quentes, secos e escuros. Elas costumam se esconder em lugares como pedras, troncos, telhas, tijolos, tábuas de madeira e embaixo de móveis.
    As aranhas-violinistas são noturnas e reclusas, preferindo ambientes quentes, secos e escuros. Elas costumam se esconder em lugares como pedras, troncos, telhas, tijolos, tábuas de madeira e embaixo de móveis. Foto: Francisco Corado Rivera por Pixabay
  • Apesar de inicialmente ser indolor, a picada da aranha-violinista pode causar a destruição de células e tecidos no local da picada, como no caso do jovem de 23 anos. Conheça outras aranhas venenosas pelo mundo!
    Apesar de inicialmente ser indolor, a picada da aranha-violinista pode causar a destruição de células e tecidos no local da picada, como no caso do jovem de 23 anos. Conheça outras aranhas venenosas pelo mundo! Foto: wikimedia commons/Conway Hawn
  • Aranha-da-areia (Sicarius sp.): Pertencente ao gênero Sicarius, é uma aranha muito perigosa, conhecida por sua habilidade de se camuflar na areia e pelo veneno potente. Habita regiões desérticas da América do Sul e da África.
    Aranha-da-areia (Sicarius sp.): Pertencente ao gênero Sicarius, é uma aranha muito perigosa, conhecida por sua habilidade de se camuflar na areia e pelo veneno potente. Habita regiões desérticas da América do Sul e da África. Foto: wikimedia commons/Beliar spider
  • Devido à raridade das picadas, não há um antídoto específico para o veneno da aranha-da-areia, que é altamente necrotizante e hemolítico, similar ao das aranhas-marrons.
    Devido à raridade das picadas, não há um antídoto específico para o veneno da aranha-da-areia, que é altamente necrotizante e hemolítico, similar ao das aranhas-marrons. Foto: wikimedia commons/Beliar spider
  • Aranha-teia-de-funil (Atrax): Nativa da Austrália, essa aranha possui um veneno potente que pode ser fatal para humanos. Sua picada causa dor intensa, náuseas, vômitos, sudorese e dificuldade para respirar.
    Aranha-teia-de-funil (Atrax): Nativa da Austrália, essa aranha possui um veneno potente que pode ser fatal para humanos. Sua picada causa dor intensa, náuseas, vômitos, sudorese e dificuldade para respirar. Foto: wikimedia commons Doug Beckers
  • Na Austrália, a teia-de-funil já causou várias fatalidades. No entanto, na década de 1980, foi desenvolvido um antídoto específico para seu veneno, o que resultou no fim das mortes associadas a encontros com essa aranha.
    Na Austrália, a teia-de-funil já causou várias fatalidades. No entanto, na década de 1980, foi desenvolvido um antídoto específico para seu veneno, o que resultou no fim das mortes associadas a encontros com essa aranha. Foto: wikimedia commons/dreworme
  • Aranha-rato (Missulena): Essa outra aranha australiana se esconde em tocas subterrâneas durante o dia e emerge à noite para caçar pequenos insetos e outros artrópodes.
    Aranha-rato (Missulena): Essa outra aranha australiana se esconde em tocas subterrâneas durante o dia e emerge à noite para caçar pequenos insetos e outros artrópodes. Foto: wikimedia commons/Robertwhyteus
  • Embora seu veneno seja potente, há poucos registros de picadas fatais ou graves em humanos.
    Embora seu veneno seja potente, há poucos registros de picadas fatais ou graves em humanos. Foto: flickr/Paul Asman and Jill Lenoble
  • Aranha-de-costas-vermelhas (Latrodectus hasselti): Encontrada na Austrália, essa aranha tem um comportamento parecido com o da viúva-negra. Elas também se alimentam dos machos após a cópula.
    Aranha-de-costas-vermelhas (Latrodectus hasselti): Encontrada na Austrália, essa aranha tem um comportamento parecido com o da viúva-negra. Elas também se alimentam dos machos após a cópula. Foto: wikimedia commons/ Don Horne
  • O veneno da aranha-de-costas-vermelhas é neurotóxico, contendo latrotoxina, que afeta o sistema nervoso. Embora as picadas sejam dolorosas, os casos fatais são extremamente raros devido à disponibilidade de tratamento.
    O veneno da aranha-de-costas-vermelhas é neurotóxico, contendo latrotoxina, que afeta o sistema nervoso. Embora as picadas sejam dolorosas, os casos fatais são extremamente raros devido à disponibilidade de tratamento. Foto: wikimedia commons/KKPCW
  • Viúva-negra (Latrodectus): Essas aranhas são conhecidas por sua coloração brilhante e pela forma de ampulheta em seu abdômen. Pode ser encontrada em vários lugares do mundo.
    Viúva-negra (Latrodectus): Essas aranhas são conhecidas por sua coloração brilhante e pela forma de ampulheta em seu abdômen. Pode ser encontrada em vários lugares do mundo. Foto: Ken-Ichi-Ueda wikimedia commons
  • Embora rara, a picada pode causar sintomas graves como dor muscular intensa, câimbras, sudorese, hipertensão e, em alguns casos, até a morte.
    Embora rara, a picada pode causar sintomas graves como dor muscular intensa, câimbras, sudorese, hipertensão e, em alguns casos, até a morte. Foto: wikimedia commons/andrew-simpson
  • Aranha-marrom (Loxosceles gaucho): Da mesma família Loxosceles da aranha-violinista, existe especialmente nos Estados Unidos. No Brasil, é uma das espécies mais perigosas.
    Aranha-marrom (Loxosceles gaucho): Da mesma família Loxosceles da aranha-violinista, existe especialmente nos Estados Unidos. No Brasil, é uma das espécies mais perigosas. Foto: domínio público/wikimedia commons
  • Embora não seja tão agressiva quanto outras espécies, a aranha-marrom possui um veneno necrosante que pode causar feridas profundas e dolorosas na pele. Em alguns casos, a picada pode levar à amputação.
    Embora não seja tão agressiva quanto outras espécies, a aranha-marrom possui um veneno necrosante que pode causar feridas profundas e dolorosas na pele. Em alguns casos, a picada pode levar à amputação. Foto: wikimedia commons/Sergiosan00709
  • Aranha-armadeira (Phoneutria): Também conhecida como
    Aranha-armadeira (Phoneutria): Também conhecida como "aranha das bananas", a armadeira é altamente agressiva e é considerada a mais perigosa do mundo. Sua toxina pode agir mais rápido que a de muitas serpentes. Foto: Rodrigo Tetsuo Argenton wikimedia commons
  • O veneno afeta o sistema nervoso, podendo levar a dificuldades respiratórias e parada cardíaca. Entre as aranhas presentes no Brasil, a armadeira é uma das que mais causam acidentes.
    O veneno afeta o sistema nervoso, podendo levar a dificuldades respiratórias e parada cardíaca. Entre as aranhas presentes no Brasil, a armadeira é uma das que mais causam acidentes. Foto: wikimedia commons dieterschulten
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay