Animais
As raças de cães que vivem mais tempo
Chihuahua- Pode viver em média de 12 a 20 anos. Esses cães são pequeninos, possuem orelhas grandes e têm sua origem no México. Essa é considerada menor raça de cachorro do mundo. Foto: Reprodução/Cão em Foco Educação Canina
Poodle- Podem viver em média de 10 a 18 anos. Alguns países, como a França e a Alemanha, reivindicam a origem da raça, que tem pelagem cacheada e é conhecida por sua inteligência e fidelidade. Foto: Reprodução/PeritoAnimal
Havanês- Essa raça vive em média de 14 a 16 anos, e também é chamada de Havanese. São considerados pequenos, com pelagem sedosa, têm origem em Cuba, na capital Havana (por isso o nome) e são conhecidos "cães de colo de seda". Foto: Riccardo Falconi/pixabay
Australian Cattle Dog - Vive em média de 12 a 16 anos, é conhecido também como blue heeler ou red heeler. É oriundo da Austrália, possui pelagem curta e corpo musculoso. Costuma ser usado em pastoreio de gado. Foto: Youtube/CINOBRAS TV OFICIAL
Basenji- Vive em média de 12 a 16 anos. Originária da África, é considerada uma das raças mais antigas, inclusive com registro em tumbas egípcias. Não late, mas emite um som chamado barroo. Foto: Divulgação
Lulu da Pomerânia- A raça também chamada de Spitz-alemão-anão pode viver de 12 a 16 anos. Esses cães são pequenos, com pelagem fofa e densa e têm origem na Alemanha. Eram utilizados em pastoreio antigamente. Foto: Reprodução/PeritoAnimal
Dachshund- Com o corpo longo e pernas curtas, essa raça vive aproximadamente de 12 a 16 anos. É popularmente conhecido como cão-salsicha, tem origem na Alemanha e foi criado para caçar texugos. Foto: Youtube/PeritoAnimal
Maltês- Essa raça vive em média de 12 a 15 anos. São cães considerados inteligentes e afetuosos. Originários de Malta na Itália, têm pelagem longa, densa e sedosa e podem pesar até 4 kg, sendo considerados cachorros de colo. Foto: Reprodução/ PeritoAnimal
Pug- Vive em média de 12 a 15 anos. Esses cachorros possuem focinho curto e achatado e, devido à sua estrutura corporal, não toleram muito exercício. Essa raça tem origem na China e na Antiguidade era apreciada por nobres e imperadores. Foto: DodosD wikimedia commons
Schnauzer Miniatura- Essa raça vive de 12 a 15 anos em média, tendo origem na Alemanha. Tem como característica sobrancelhas grossas e pelagem densa, e pode pesar até 8 kg. A raça vem do cruzamento entre Schnauzers de outros tamanhos. Foto: Reprodução/ Programa Animal
Cocker Spaniel inglês- Vive de 12 a 15 anos em média. São cães oriundos da Inglaterra, possuem orelhas grandes e caídas, olhos redondos e aparência doce, o que os torna populares. Foto: Katrina_S por Pixabay
Beagle- Com sua orelhas caídas e olhar expressivo, essa raça vive em média de 12 a 15 anos. Originários da Inglaterra, esses cachorros podem pesar até 11 kg, possuem olfato extremamente aguçado e são usados na detecção de drogas, em buscas e salvamentos. Foto: pixabay
Lhasa Apso- Vive em média de 12 a 15 anos e tem origem no Tibete, na Cordilheira do Himalaia, onde é considerado sagrado. Esses cães possuem pelagem longa e são conhecidos por sua inteligência e lealdade. Foto: Reprodução/ Dogueiros
Husky Siberiano- Vive em média de 12 a 14 anos. Originário da Sibéria (Rússia), possui pelagem densa e olhos azuis ou multicoloridos. Tradicionalmente esses cães são utilizados para os trenós dos Chukchi, povo indígena siberiano. Foto: Imagem de MarcoKerschbaum por Pixabay
Pastor de Shetland- Vive em média de 12 a 13 anos. Esses cães, oriundos da Escócia, possuem habilidades de pastoreio. Sua pelagem é lisa e longa, formando uma juba. Podem pesar até 7 kg. Foto:
Border Collie- Oriundos do Reino Unido, esses cachorros podem viver de 10 a 14 anos em média. São considerados a raça mais inteligente que existe. Eles têm tamanho médio, corpo atlético pelagem bicolor e são bastante ágeis. Foto: Kev por Pixabay
Boston Terrier- Vive em torno de 11 a 13 anos, possui focinho curto e orelhas eretas. Tem origem nos Estados Unidos. Essa raça é conhecida como "American Gentleman" por sua postura elegante. Foto: Reprodução/Cão em Foco Educação Canina