Pedro Cardoso quer recriar Agostinho Carrara em tempos de polarização
Ao lado dos diretores Jorge Furtado e Guel Arraes, o ator estuda maneiras de trazer o malandro carismático para o Brasil de hoje, um país mais dividido e politicamente tenso. Foto: Reprodução/Youtube
Cardoso enxerga o projeto não como um "revival" nostálgico, mas como uma oportunidade de refletir sobre ética, poder e democracia por meio do humor. Ele questiona como seria interpretar Agostinho agora mais velho, talvez avô, mantendo o charme e os defeitos do passado, mas diante de novos dilemas sociais. Foto: reprodução youtube
A ideia é criar histórias que unam crítica e leveza, brincando com o olhar popular do personagem sobre o país atual. O projeto ainda está em discussão, mas reacende o debate sobre a trajetória e a inquietude artística de Pedro Cardoso, dentro e fora das telas. Foto:
Em 2023, após quatro anos afastado dos palcos, o ator Pedro Cardoso voltou à ativa com duas comédias que ele mesmo escreveu. Foto: reprodução instagram
Em "À Sombra do Pai", o ator interpretou seis personagens diferentes, convidando o público a se identificar com algum deles. Foto: divulgação
Já "O Recém-Nascido", marcou a estreia de Cardoso no gênero stand-up, no qual ele faz piada com momentos da sua própria trajetória. Em 2025, voltou com o sucesso "O Autofalante", de 1990. Foto: divulgação
Pedro, aliás, costuma ser bastante ativo nas redes sociais e é tido como alguém sem papas na língua. Foto: Reprodução / A Grande Família
Em maio de 2023, ele relatou no Instagram que foi expulso do Consulado do Brasil em Lisboa, Portugal. Pedro vive entre Portugal e Brasil atualmente e se queixou com veemência do tratamento recebido. Foto: reprodução redes sociais
O artista disse que não foi atendido porque a prestação de assistência do consulado só pode ser feita mediante agendamento. Ele afirmou que foi até xingado. Foto: reprodução redes sociais
Pedro contou que precisava renovar os passaportes de sua esposa, Graziella Moretto e de uma de suas filhas. Ele revelou que passou várias horas tentando agendar o serviço de forma online. Frustrado, tentou atendimento presencial e explicou a situação ao vice-cônsul que estava no local. Foto: reprodução redes sociais
Nascido e criado na zona sul do Rio de Janeiro, Pedro Cardoso é ator, roteirista, escritor e humorista. Foto: reprodução instagram
Ele começou a carreira em 1982 e, três anos depois, estreou na TV com uma participação especial na série “Armação Limitada”. Mas foi em 1988 que se destacou, ao trabalhar como roteirista no programa “TV Pirata”. Foto: reprodução canal viva
Pedro Cardoso é considerado fundador do teatro besteirol, movimento que marcou o teatro carioca nos anos 1980. O ator ganhou destaque ao interpretar Agostinho Carrara ao longo de todas as temporadas de "A Grande Família", que foi ao ar de 2001 a 2014. Foto: TV Brasil/Wikimedia Commons
Pedro Cardoso também atuou em diversos outros projetos na televisão, como novelas e minisséries, incluindo "A Comédia da Vida Privada", "Decamerão" e "O Auto da Compadecida". Foto: reprodução instagram
No cinema, ele participou de filmes como "O Quatrilho", "Bossa Nova" e "Chatô, o Rei do Brasil". Foto: reprodução instagram
Em 2003, foi um dos roteiristas do filme “Lisbela e o Prisioneiro”. Foto: Divulgação
Pedro recebeu vários prêmios, incluindo um Grande Otelo (foto), quatro Qualidade Brasil, e um Prêmio Shell, além de indicações para um Emmy Internacional e três Prêmios Guarani. Foto: Imagem Livre wikimedia commons
O ator Ã© casado com a atriz Graziella Moretto desde 2007. Atualmente, o casal tem residÃªncia em Cascais, Portugal. Eles tÃªm trÃªs filha: LuÃza, Mabel e Maria. Foto: DivulgaÃ§Ã£o