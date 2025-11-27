Entretenimento
Scarlett Johansson ingressa no universo do terror com “O Exorcista”
-
A produção integra a estratégia da Universal e da Blumhouse para revitalizar a franquia após o desempenho negativo de “O Exorcista: O Devoto” em 2023. O novo longa não será remake nem continuação, mas uma história independente situada no mesmo universo. Foto: Divulgação
-
O filme original de 1973, dirigido por William Friedkin e baseado no livro de William Peter Blatty, tornou-se referência no gênero de terror, recebeu dez indicações ao Oscar e deu origem a sequências. Foto: Divulgação
-
Conheça mais sobre a carreira de Scarlett Johansson e os filmes que contribuíram para que ela se tornasse, em 2025, a atriz de maior bilheteria da história de Hollywood. Superou atores como Samuel L. Jackson e Robert Downey Jr. no ranking mundial, numa lista que inclui apenas três atrizes no TOP20: ela própria, Zoe Saldana e Emma Watson. Foto: Reprodução / Instagram
-
Scarlett Ingrid Johansson nasceu em 22 de novembro de 1984, em Manhattan, Nova Iorque. Sua estreia no cinema ocorreu em 1994, no filme “Anjo da Guarda”, e até o final da década de 1990 ela participou de um longa por ano. Foto: Divulgação
-
-
Na década de 2000, ampliou sua presença em produções cinematográficas e integrou filmes como “A Ilha”, de Michael Bay, ao lado de Ewan McGregor, que apresenta um homem que vive em uma instalação futurista controlada e descobre a verdadeira finalidade do local. Foto: Divulgação
-
Entre os filmes dessa década, atuou ainda em “Uma Rapsódia Americana”, “Malditas Aranhas”, “Encontros e Desencontros”, “Uma Canção de Amor para Bobby Long”, “Diário de uma Babá”, “Em Boa Companhia”, “Ponto Final: Match Point”, “Vicky Cristina Barcelona”, “Ele Não Está Tão a Fim de Você”, entre outros. Foto: Divulgação
-
Em 2010, ingressou no Universo CinematogrÃ¡fico Marvel como Natasha Romanoff, a ViÃºva Negra, em â??Homem de Ferro 2â? e, em 2012, retornou ao papel em â??Os Vingadoresâ?, no qual a equipe enfrenta uma ameaÃ§a global. Foto: DivulaÃ§Ã£o
-
-
Depois, reprisou a personagem em “Capitão América: O Soldado Invernal”, “Vingadores: Era de Ultron”, “Capitão América: Guerra Civil”, “Vingadores: Guerra Infinita” e, em 2019, concluiu sua participação no arco principal em “Vingadores: Ultimato”. Foto: divulgação
-
Em 2021, protagonizou “Viúva Negra”, filme que explora o passado de Natasha Romanoff e apresenta acontecimentos anteriores aos eventos finais da franquia. Foto: Divulgação
-
Em 2025, estrelou “Jurassic World: Recomeço”, que ultrapassou 800 milhões de dólares em bilheteria mundial. O resultado contribuiu para que ela se tornasse a atriz de maior bilheteria da história de Hollywood. Foto: Divulgação
-
-
Scarlett Johansson também dublou animações de grande sucesso, como “Sing – Quem Canta Seus Males Espanta”, “Sing 2", "Transformers: O Início” e “Mogli: O Menino Lobo”. Foto: Divulgação
-
A atriz já foi indicada ao Oscar de Melhor Atriz pelo filme “História de um Casamento” em 2020 e a Melhor Atriz Coadjuvante por “Jojo Rabbit” no mesmo ano. Foto: divulgação
-
No filme “História de um Casamento”, ela interpreta Nicole em um filme que retrata o processo de separação de um casal. Foto: Divulgação
-
-
Em “Jojo Rabbit”, ela interpreta Rosie em uma história que retrata a relação entre um menino e sua mãe enquanto ambos vivem sob um regime totalitário. Foto: Divulgação
-
Johansson ainda protagonizou diversos outros filmes conhecidos, como “A Vigilante do Amanhã: Ghost in the Shell”, “Lucy”, “Ela”, “Sob a Pele” e “Como Não Perder Essa Mulher”. Somados, seus filmes ultrapassam 14 bilhões de dólares em bilheteria mundial. Foto: Youtube/BBC Radio 1
-
Na vida pessoal, Scarlett Johansson foi casada três vezes. Primeiro com Ryan Reynolds, de 2008 a 2011. Em seguida, com o empresário francês Romain Dauriac, entre 2014 e 2017. Dessa união nasceu Rose Dorothy Dauriac. Em 2020, ela se casou com o comediante e roteirista Colin Jost e, em 2021, nasceu seu filho Cosmo Jost. Foto: Reprodução Instagram
-