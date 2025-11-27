Assine
overlay
Início Galeria
Entretenimento

Scarlett Johansson ingressa no universo do terror com “O Exorcista”

RF
Redação Flipar
  • A produção integra a estratégia da Universal e da Blumhouse para revitalizar a franquia após o desempenho negativo de “O Exorcista: O Devoto” em 2023. O novo longa não será remake nem continuação, mas uma história independente situada no mesmo universo.
    A produção integra a estratégia da Universal e da Blumhouse para revitalizar a franquia após o desempenho negativo de “O Exorcista: O Devoto” em 2023. O novo longa não será remake nem continuação, mas uma história independente situada no mesmo universo. Foto: Divulgação
  • O filme original de 1973, dirigido por William Friedkin e baseado no livro de William Peter Blatty, tornou-se referência no gênero de terror, recebeu dez indicações ao Oscar e deu origem a sequências.
    O filme original de 1973, dirigido por William Friedkin e baseado no livro de William Peter Blatty, tornou-se referência no gênero de terror, recebeu dez indicações ao Oscar e deu origem a sequências. Foto: Divulgação
  • Conheça mais sobre a carreira de Scarlett Johansson e os filmes que contribuíram para que ela se tornasse, em 2025, a atriz de maior bilheteria da história de Hollywood. Superou atores como Samuel L. Jackson e Robert Downey Jr. no ranking mundial, numa lista que inclui apenas três atrizes no TOP20: ela própria, Zoe Saldana e Emma Watson.
    Conheça mais sobre a carreira de Scarlett Johansson e os filmes que contribuíram para que ela se tornasse, em 2025, a atriz de maior bilheteria da história de Hollywood. Superou atores como Samuel L. Jackson e Robert Downey Jr. no ranking mundial, numa lista que inclui apenas três atrizes no TOP20: ela própria, Zoe Saldana e Emma Watson. Foto: Reprodução / Instagram
  • Scarlett Ingrid Johansson nasceu em 22 de novembro de 1984, em Manhattan, Nova Iorque. Sua estreia no cinema ocorreu em 1994, no filme “Anjo da Guarda”, e até o final da década de 1990 ela participou de um longa por ano.
    Scarlett Ingrid Johansson nasceu em 22 de novembro de 1984, em Manhattan, Nova Iorque. Sua estreia no cinema ocorreu em 1994, no filme “Anjo da Guarda”, e até o final da década de 1990 ela participou de um longa por ano. Foto: Divulgação
  • Na década de 2000, ampliou sua presença em produções cinematográficas e integrou filmes como “A Ilha”, de Michael Bay, ao lado de Ewan McGregor, que apresenta um homem que vive em uma instalação futurista controlada e descobre a verdadeira finalidade do local.
    Na década de 2000, ampliou sua presença em produções cinematográficas e integrou filmes como “A Ilha”, de Michael Bay, ao lado de Ewan McGregor, que apresenta um homem que vive em uma instalação futurista controlada e descobre a verdadeira finalidade do local. Foto: Divulgação
  • Entre os filmes dessa década, atuou ainda em “Uma Rapsódia Americana”, “Malditas Aranhas”, “Encontros e Desencontros”, “Uma Canção de Amor para Bobby Long”, “Diário de uma Babá”, “Em Boa Companhia”, “Ponto Final: Match Point”, “Vicky Cristina Barcelona”, “Ele Não Está Tão a Fim de Você”, entre outros.
    Entre os filmes dessa década, atuou ainda em “Uma Rapsódia Americana”, “Malditas Aranhas”, “Encontros e Desencontros”, “Uma Canção de Amor para Bobby Long”, “Diário de uma Babá”, “Em Boa Companhia”, “Ponto Final: Match Point”, “Vicky Cristina Barcelona”, “Ele Não Está Tão a Fim de Você”, entre outros. Foto: Divulgação
  • Em 2010, ingressou no Universo CinematogrÃ¡fico Marvel como Natasha Romanoff, a ViÃºva Negra, em â??Homem de Ferro 2â? e, em 2012, retornou ao papel em â??Os Vingadoresâ?, no qual a equipe enfrenta uma ameaÃ§a global.
    Em 2010, ingressou no Universo CinematogrÃ¡fico Marvel como Natasha Romanoff, a ViÃºva Negra, em â??Homem de Ferro 2â? e, em 2012, retornou ao papel em â??Os Vingadoresâ?, no qual a equipe enfrenta uma ameaÃ§a global. Foto: DivulaÃ§Ã£o
  • Depois, reprisou a personagem em “Capitão América: O Soldado Invernal”, “Vingadores: Era de Ultron”, “Capitão América: Guerra Civil”, “Vingadores: Guerra Infinita” e, em 2019, concluiu sua participação no arco principal em “Vingadores: Ultimato”.
    Depois, reprisou a personagem em “Capitão América: O Soldado Invernal”, “Vingadores: Era de Ultron”, “Capitão América: Guerra Civil”, “Vingadores: Guerra Infinita” e, em 2019, concluiu sua participação no arco principal em “Vingadores: Ultimato”. Foto: divulgação
  • Em 2021, protagonizou “Viúva Negra”, filme que explora o passado de Natasha Romanoff e apresenta acontecimentos anteriores aos eventos finais da franquia.
    Em 2021, protagonizou “Viúva Negra”, filme que explora o passado de Natasha Romanoff e apresenta acontecimentos anteriores aos eventos finais da franquia. Foto: Divulgação
  • Em 2025, estrelou “Jurassic World: Recomeço”, que ultrapassou 800 milhões de dólares em bilheteria mundial. O resultado contribuiu para que ela se tornasse a atriz de maior bilheteria da história de Hollywood.
    Em 2025, estrelou “Jurassic World: Recomeço”, que ultrapassou 800 milhões de dólares em bilheteria mundial. O resultado contribuiu para que ela se tornasse a atriz de maior bilheteria da história de Hollywood. Foto: Divulgação
  • Scarlett Johansson também dublou animações de grande sucesso, como “Sing – Quem Canta Seus Males Espanta”, “Sing 2
    Scarlett Johansson também dublou animações de grande sucesso, como “Sing – Quem Canta Seus Males Espanta”, “Sing 2", "Transformers: O Início” e “Mogli: O Menino Lobo”. Foto: Divulgação
  • A atriz já foi indicada ao Oscar de Melhor Atriz pelo filme “História de um Casamento” em 2020 e a Melhor Atriz Coadjuvante por “Jojo Rabbit” no mesmo ano.
    A atriz já foi indicada ao Oscar de Melhor Atriz pelo filme “História de um Casamento” em 2020 e a Melhor Atriz Coadjuvante por “Jojo Rabbit” no mesmo ano. Foto: divulgação
  • No filme “História de um Casamento”, ela interpreta Nicole em um filme que retrata o processo de separação de um casal.
    No filme “História de um Casamento”, ela interpreta Nicole em um filme que retrata o processo de separação de um casal. Foto: Divulgação
  • Em “Jojo Rabbit”, ela interpreta Rosie em uma história que retrata a relação entre um menino e sua mãe enquanto ambos vivem sob um regime totalitário.
    Em “Jojo Rabbit”, ela interpreta Rosie em uma história que retrata a relação entre um menino e sua mãe enquanto ambos vivem sob um regime totalitário. Foto: Divulgação
  • Johansson ainda protagonizou diversos outros filmes conhecidos, como “A Vigilante do Amanhã: Ghost in the Shell”, “Lucy”, “Ela”, “Sob a Pele” e “Como Não Perder Essa Mulher”. Somados, seus filmes ultrapassam 14 bilhões de dólares em bilheteria mundial.
    Johansson ainda protagonizou diversos outros filmes conhecidos, como “A Vigilante do Amanhã: Ghost in the Shell”, “Lucy”, “Ela”, “Sob a Pele” e “Como Não Perder Essa Mulher”. Somados, seus filmes ultrapassam 14 bilhões de dólares em bilheteria mundial. Foto: Youtube/BBC Radio 1
  • Na vida pessoal, Scarlett Johansson foi casada três vezes. Primeiro com Ryan Reynolds, de 2008 a 2011. Em seguida, com o empresário francês Romain Dauriac, entre 2014 e 2017. Dessa união nasceu Rose Dorothy Dauriac. Em 2020, ela se casou com o comediante e roteirista Colin Jost e, em 2021, nasceu seu filho Cosmo Jost.
    Na vida pessoal, Scarlett Johansson foi casada três vezes. Primeiro com Ryan Reynolds, de 2008 a 2011. Em seguida, com o empresário francês Romain Dauriac, entre 2014 e 2017. Dessa união nasceu Rose Dorothy Dauriac. Em 2020, ela se casou com o comediante e roteirista Colin Jost e, em 2021, nasceu seu filho Cosmo Jost. Foto: Reprodução Instagram
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay