Galeria
Pra quem não viu: Mãe salva bebê atacado por ave de rapina
O caso ocorreu em Trondelag, no centro da Noruega, conhecida por paisagens de fiordes, montanhas e rica heranÃ§a viking. Sua capital Ã© Trondheim, cidade histÃ³rica com a Catedral de Nidaros, importante centro cultural e religioso do paÃs. Foto: Mahlum wikimedia commons
A águia causou vários ferimentos no rosto do bebê e só o soltou quando foi morta pelo guarda florestal Per Kare Winterdahl. Ele disse, perplexo, que a águia se comportou como se a criança fosse uma presa. Foto: Rocky - Flickr wikimedia commons
Existem cerca de 60 espécies de águias no mundo. Elas estão divididas em grupos com características e distribuição geográfica que marcam as espécies. Foto: MarioM -wikimedia commons
A águia-real faz parte do grupo que abrange aves de médio a grande porte, com asas largas e caudas relativamente curtas, adaptadas para um voo potente e muitas vezes planado. Foto: Flickr Jose Antonio Amado Hidalgo
As Ã¡guias sÃ£o aves de rapina, juntamente com gaviÃµes e falcÃµes, e sÃ£o classificadas de acordo com caracterÃsticas ecolÃ³gicas, fisiolÃ³gicas e etolÃ³gicas Foto: Imagem de Robert C por Pixabay
As águias são aves diurnas, com bicos fortes e garras afiadas, e são capazes de localizar presas a grandes distâncias. Elas vivem em todos os tipos de habitats, exceto na Antártida. Veja algumas espécies. Foto: Imagem de Winkelmann por Pixabay
Águia-serrana (Geranoaetus melanoleucus) - É uma espécie campestre e tem por hábito caçar em áreas abertas, sobretudo nos topos de serra, campos e pastagens adjacentes e nas áreas de cerrado. Foto: Stauss wikimedia commons
Sua distribuição vai da Cordilheira dos Andes até a Colômbia e Venezuela, expandindo-se até Argentina e Brasil, onde é tida como uma espécie rara e ameaçada de extinção. Foto: Henrryp10 - wikimedia commons
Águia-de-harris (Parabuteo unicinctus) - É uma ave de rapina de médio-grande porte que se reproduz desde o sudoeste dos Estados Unidos até o Chile, centro da Argentina e Brasil. Foto: A.Savin wikimedia commons
Águia-Careca (Haliaeetus leucocephalus ) - Também é chamada de águia-de-cabeça-branca - É nativa da América do Norte. Foto: Andy Morffew wikimedia commons
Sua distribuição geográfica inclui a maioria do Canadá, todos os Estados Unidos sendo o Alasca a sua maior distribuição, e norte do México. Foto:
Águia-Rabalva ( Haliaeetus albicilla) - É uma espécie de águia que vive no norte da Europa e da Ásia. É uma ave marinha, que se alimenta principalmente de peixes, aves aquáticas e carniça. Foto: Tobias Biehl - wikimedia commons
A maior população da águia-rabalva remanescente na Europa encontra-se na região dos fiordes da Noruega. Foto: Andreas Weith. wikimedia commons
Águia-filipina (Pithecophaga jefferyi) - Também conhecida como águia-pega-macaco, é uma grande águia em risco de extinção que habita as florestas tropicais das Filipinas. A águia está restrita às ilhas de Mindanao e Luzon. Foto: scorpious18 on Flickr - wikimedia commons
Águia-Serpentária-de-Crista (Spilornis cheela) - Faz parte do grupo das Águias-Serpentárias, que têm esse nome porque são conhecidas por caçarem serpentes. Foto: Yathin S Krishnappa wikimedia commons
Esta águia marrom-escura, de tamanho médio a grande, é atarracada, com asas arredondadas e cauda curta. Encontrada em florestas na Ásia tropical . Possui uma crista distinta e adaptações para caçar répteis e pequenos mamíferos. Foto: Mike Prince wikimedia commons
Águia-serpentária-africana ou águia-cobreira (Circaetus gallicus) – Conhecida por sua dieta rica em cobras, vive em regiões da África e é adaptada para capturar répteis em áreas de savana e semideserto. Foto: MarioM - wikimedia commons
Esta é uma espécie do Velho Mundo que se distribui pela bacia do Mediterrâneo, Rússia e áreas da Ásia (Paquistão, Índia e Indonésia). É uma águia de cor clara, com asas muito compridas. Foto: Lucianocasa - wikimedia commons