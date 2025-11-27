Jacarta: capital da Indonésia se torna a maior metrópole do mundo

Entre os marcos históricos e culturais da cidade estão edifícios coloniais, museus, mesquitas e igrejas, que lembram suas várias fases históricas, desde os tempos antigos até a Indonésia contemporânea. Cerca de 85% dos habitantes da cidade são muçulmanos, majoritariamente sunitas. A Indonésia é o maior país muçulmano do mundo. Foto: musnahterinjak/Wikimédia Commons