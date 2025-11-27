Em meio à crise habitacional, edifício com 4.800 moradores pega fogo em Hong Kong

As chamas consumiram o Wang Fuk Court, um conjunto de oito torres de 31 andares com cerca de 2 mil apartamentos e 4.800 moradores. O condomínio passava por reformas. O fogo teria começado no andaime externo de um dos prédios. A estrutura feita de bambu pode ter contribuído para a rápida propagação das chamas. Foto: Reprodução de vídeo TV Globo