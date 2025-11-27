Galeria
Em meio à crise habitacional, edifício com 4.800 moradores pega fogo em Hong Kong
As chamas consumiram o Wang Fuk Court, um conjunto de oito torres de 31 andares com cerca de 2 mil apartamentos e 4.800 moradores. O condomínio passava por reformas. O fogo teria começado no andaime externo de um dos prédios. A estrutura feita de bambu pode ter contribuído para a rápida propagação das chamas. Foto: Reprodução de vídeo TV Globo
O episódio expõe a crise imobiliária atual de Hong Kong, onde muitas pessoas vivem espremidas em prédios superlotados. Há milhares de apartamentos minúsculos, verdadeiros cubículos, refletindo um colapso habitacional. Foto: Reprodução de vídeo TV Globo
Uma reportagem exibida no "Fantástico", da TV Globo, mostrou como a crise no setor imobiliário afeta duramente a vida da população em uma das maiores metrópoles do mundo. Foto: Fabian Bölling/Pixabay
Em Hong Kong, a falta de moradias acessíveis levou milhares de pessoas a viverem nos chamados “apartamentos-caixão”. Foto: Reprodução/TV Globo
São verdadeiros microespaços sem janelas, com banheiros minúsculos e cozinhas compartilhadas. Foto: Reprodução/TV Globo
Algumas unidades chegam a ter menos de 2 metros de comprimento e 0,5 metro de largura. Foto: Reprodução/TV Globo
Para se ter uma ideia, esses espaços são ainda menores que uma solitária em uma prisão de Hong Kong. Foto: Reprodução/TV Globo
O fenômeno revela uma dura realidade marcada por aluguéis altos e desigualdade social extrema. Foto: Reprodução/TV Globo
Moradores pagam cerca de R$ 1.400 por mês por locais onde mal podem se mover, enquanto o luxo domina os arranha-céus da cidade. Foto: Reprodução/TV Globo
Especialistas apontam que a crise resulta de dois fatores: especulação imobiliária e da precarização do trabalho. Foto: Reprodução/TV Globo
Para alguns moradores, como Mr. Tang, o sonho é ter o mínimo de conforto e privacidade. Foto: Reprodução/TV Globo
"Um banheiro em que eu consiga entrar de frente. Uma cozinha. Um espaço para colocar uma cadeira e uma mesa ao lado da cama”, relatou ele. Foto: Reprodução/TV Globo
A assistente social Lain Shan Sze, que acompanha esses moradores há 30 anos, relata histórias marcadas pela solidão, calor sufocante e falta de dignidade. Foto: Reprodução/TV Globo
A faxineira Wai-Shan Lee, uma das moradoras dos “apartamentos-caixão”, revela que passou a viver ali após perder a mãe e brigar com o irmão. Foto: Reprodução/TV Globo
“Morar lá é devastador. Sinto falta da minha casa, quero muito voltar para o mundo de quando eu era pequena", contou ao Fantástico. Foto: Reprodução/TV Globo
Em Hong Kong, o preço médio de um imóvel é cerca de 20 vezes maior que a renda anual de um trabalhador comum. Foto: Reprodução/TV Globo
Organizações sociais pedem reformas estruturais e subsídios habitacionais, mas, por ora, os apartamentos-caixão continuam se multiplicando. Foto: Reprodução/TV Globo
Recentemente, esses espaços foram rebatizados de “microapartamentos” em uma tentativa de continuar monetizando em cima da desigualdade urbana. Foto: Reprodução/TV Globo
Paradoxalmente, em meio a tanta riqueza, o espaço é tão escasso que cemitérios verticais e crematórios automatizados foram criados para lidar com a falta de terreno. Foto: Reprodução/TV Globo