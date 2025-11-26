Assine
Bancos de areia que são fascinantes pelo mundo

Redação Flipar
  • Esses bancos são criados pelo acúmulo de sedimentos (areia, cascalho, lodo) transportados por correntes de água, ventos ou ondas.
  • Essas formações podem ser temporárias, aparecendo e desaparecendo com as marés e condições climáticas, ou mais permanentes.
  • Alguns bancos de areia são tão grandes e estáveis que se tornam verdadeiras ilhas, abrigando ecossistemas únicos e até mesmo assentamentos urbanos. Veja alguns exemplos!
  • Banco de areia de Sable Island, Canadá: Localizado no Oceano Atlântico, ao sul da Nova Escócia, é conhecido como a “Ilha dos Náufragos”, por conta dos mais de 350 naufrágios registrados.
  • O local também é conhecido por abrigar uma população selvagem de cavalos e por ter tido uma única moradora, Zoe Lucas, que vive há mais de 40 anos sozinha na ilha.
  • Whitsunday, Austrália: Localizado em Queensland, próximo à Grande Barreira de Corais. É frequentemente visitado por barcos e excursões, por conta das suas águas rasas cristalinas.
  • A Whitehaven Beach, famosa por sua areia branca de sílica quase pura, é formada por depósitos em bancos de areia.
  • Ponte de Adão, entre o Sri Lanka e a Índia: Com cerca de 48 km de comprimento, esse banco de areia é famoso por ser muito perigoso para embarcações que cruzam o local.
  • Até hoje a região é motivo de disputa entre os governos da Índia e do Sri Lanka. A origem do banco também é cercada de mistérios.
  • Banco de Arguim, Mauritânia: Parte do Parque Nacional Banco de Arguim, este banco de areia é um Patrimônio Mundial da UNESCO desde 1989.
  • O local é conhecido por ser uma importante rota migratória de milhões de aves vindas da Europa, Sibéria e Groenlândia.
  • Sandbanks, Inglaterra: Conhecida como uma das áreas mais exclusivas e caras do mundo, Sandbanks é uma península que se projeta no Porto de Poole e no Canal da Mancha.
  • A faixa de areia tem cerca de 1 km de extensão e conta com uma praia frequentemente premiada.
  • Palm Beaches, EUA: Essa região na Flórida é famosa por seus diversos bancos de areia, que oferecem águas claras e rasas, ideais para famílias e atividades aquáticas.
  • O local começou a ser habitado em 1872 e hoje abriga cerca de 9.200 moradores.
  • Areia Vermelha, Brasil: Localizado na Paraíba, esse banco de areia forma uma ilha temporária próximo à Praia de Camboinha e surge durante a maré baixa.
  • O fenômeno revela um solo arenoso de tons avermelhados e piscinas naturais. Se tornou um atrativo turístico muito procurado na Paraíba.
