Galeria
Bancos de areia que são fascinantes pelo mundo
-
Esses bancos são criados pelo acúmulo de sedimentos (areia, cascalho, lodo) transportados por correntes de água, ventos ou ondas. Foto: Hu Chen/Unsplash
-
Essas formações podem ser temporárias, aparecendo e desaparecendo com as marés e condições climáticas, ou mais permanentes. Foto: Chris Hardy/Unsplash
-
Alguns bancos de areia são tão grandes e estáveis que se tornam verdadeiras ilhas, abrigando ecossistemas únicos e até mesmo assentamentos urbanos. Veja alguns exemplos! Foto: Simon V/Unsplash
-
Banco de areia de Sable Island, Canadá: Localizado no Oceano Atlântico, ao sul da Nova Escócia, é conhecido como a “Ilha dos Náufragos”, por conta dos mais de 350 naufrágios registrados. Foto: Reprodução/YouTube
-
-
O local também é conhecido por abrigar uma população selvagem de cavalos e por ter tido uma única moradora, Zoe Lucas, que vive há mais de 40 anos sozinha na ilha. Foto: Reprodução/YouTube
-
Whitsunday, Austrália: Localizado em Queensland, próximo à Grande Barreira de Corais. É frequentemente visitado por barcos e excursões, por conta das suas águas rasas cristalinas. Foto: Reprodução/YouTube
-
A Whitehaven Beach, famosa por sua areia branca de sílica quase pura, é formada por depósitos em bancos de areia. Foto: Flickr - Damien Dempsey
-
-
Ponte de Adão, entre o Sri Lanka e a Índia: Com cerca de 48 km de comprimento, esse banco de areia é famoso por ser muito perigoso para embarcações que cruzam o local. Foto: Wikimedia Commons/CarneDiem
-
Até hoje a região é motivo de disputa entre os governos da Índia e do Sri Lanka. A origem do banco também é cercada de mistérios. Foto: Flickr - Charith Gunarathna
-
Banco de Arguim, Mauritânia: Parte do Parque Nacional Banco de Arguim, este banco de areia é um Patrimônio Mundial da UNESCO desde 1989. Foto: Reprodução/YouTube
-
-
O local é conhecido por ser uma importante rota migratória de milhões de aves vindas da Europa, Sibéria e Groenlândia. Foto: Reprodução/YouTube
-
Sandbanks, Inglaterra: Conhecida como uma das áreas mais exclusivas e caras do mundo, Sandbanks é uma península que se projeta no Porto de Poole e no Canal da Mancha. Foto: Reprodução/YouTube
-
A faixa de areia tem cerca de 1 km de extensão e conta com uma praia frequentemente premiada. Foto: Reprodução/YouTube
-
-
Palm Beaches, EUA: Essa região na Flórida é famosa por seus diversos bancos de areia, que oferecem águas claras e rasas, ideais para famílias e atividades aquáticas. Foto: Wikimedia Commons/Michael Kagdis
-
O local começou a ser habitado em 1872 e hoje abriga cerca de 9.200 moradores. Foto: Reprodução/YouTube
-
Areia Vermelha, Brasil: Localizado na Paraíba, esse banco de areia forma uma ilha temporária próximo à Praia de Camboinha e surge durante a maré baixa. Foto: Flickr - MTur Destinos
-
-
O fenômeno revela um solo arenoso de tons avermelhados e piscinas naturais. Se tornou um atrativo turístico muito procurado na Paraíba. Foto: Flickr - MTur Destinos