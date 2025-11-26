Amuletos da sorte: uma lista de símbolos que inspiram confiança

Estilo de Vida
Sapo da fortuna- É um amuleto chinês que simboliza prosperidade, frequentemente feito de cerâmica, metal ou pedra. Na cultura chinesa, aparece com uma moeda na boca para indicar prosperidade financeira. Colocá-lo perto da entrada da casa ou do escritório é um atrativo de boa sorte e fortuna. Foto: Divulgação Cia da Magia
-
Ferradura- O objeto está associado à sorte e proteção, é um amuleto comum feito de ferro. Pendurá-la acima da porta remonta à Roma antiga para afastar os maus espíritos. Em várias culturas, é considerado auspicioso pendurá-la com as pontas para cima para "segurar" a sorte. Foto: Imagem de Julita por Pixabay
-
Trevo de quatro folhas- É um símbolo universal de sorte e prosperidade. Diz-se que encontrar um é raro e traz boa fortuna. Cada folha tem um significado simbólico: fé, esperança, amor e sorte. Existem variedades artificiais feitas de diversos materiais disponíveis em lojas físicas e online. Foto: Imagem de Annette por Pixabay
-
Figa- Este amuleto é usado mundialmente e representa proteção e boa sorte. Feita de metal, madeira ou pedra, é encontrada em joalherias ou lojas esotéricas. Na cultura brasileira, é usada como pingente em colares ou pulseiras para afastar energias negativas. Em algumas culturas europeias, como a italiana, o gesto da figa simboliza proteção contra o azar. Foto: Chatsam wikimedia commons
-
-
Ba-Gua- É um símbolo do Feng Shui chinês, usado para atrair energia positiva e equilíbrio. Feito de metal, madeira ou cristal, é encontrado em lojas esotéricas. Cada lado representa aspectos da vida como família, prosperidade, saúde e sucesso, e sua posição é calculada segundo princípios do Feng Shui para aumentar seu efeito. Foto: Divulgação Shopee
-
Olho de Cabra- Também chamado de "semente de olho de cabra", é um amuleto da sorte originário da América do Sul. Geralmente encontrado em lojas de artesanato ou online, é uma semente da árvore Ormosia coccinea, naturalmente polida pela água e pedras dos rios. Carregá-lo como amuleto, segundo a crença, traz proteção espiritual e afasta energias negativas. Foto: Jorge EFO Silva - wikimedia commons
-
Estrela de Davi- É um símbolo de seis pontas, usado como amuleto da sorte. Encontrado em joias, decorações e objetos de arte, pode ser feito de ouro, prata ou outros metais preciosos. Conhecida como Magen David em hebraico, que significa "Escudo de Davi", simboliza proteção espiritual e é também um símbolo de identidade e unidade do povo judeu. Foto: Flickr O que vi do mundo
-
-
Fita do Senhor do Bonfim- Um amuleto brasileiro, que simboliza proteção e sorte. Feita de tecido colorido, é encontrada em lojas de artesanato ou igrejas. Usada para fazer pedidos ou como adorno, deve ser retirada apenas quando se desfaz completamente, simbolizando a realização dos desejos e a proteção contínua do Santo baiano. Foto: Rosino wikimedia commons
-
Moedas da Sorte- Existentes em várias culturas, feitas de metais como ouro, prata ou cobre, são encontradas em bancos, lojas de antiguidades ou online. Comuns em celebrações asiáticas, como casamentos e inaugurações, acredita-se que colocá-las em diferentes locais da casa atraia prosperidade financeira. Foto: Imagem de PublicDomainPictures por Pixabay
-
Lua Crescente- É um símbolo de sorte associado ao crescimento e renovação em diversas culturas. Sua imagem é usada em joias e arte decorativa. Na astrologia, representa energia positiva e novos começos, enquanto em tradições espirituais, fazer pedidos à Lua crescente é considerado auspicioso para manifestar desejos e sonhos. Foto: Divulgação portal Talismã de Cristal
-
-
Peixe- Este é um símbolo mundial de boa sorte, representando abundância e prosperidade. Encontrado em lojas de decoração e artigos religiosos, é especialmente valorizado na cultura chinesa, associado à riqueza e ao sucesso. Na tradição judaica, o peixe é consumido durante celebrações como símbolo de sorte e bênção. Foto: Imagem de Robert Balog por Pixabay
-
Sol- Representando energia e boa sorte, é frequentemente usado como amuleto em joias e artefatos religiosos. Associado a luz, calor e vida, está ligado ao renascimento e à prosperidade em diversas culturas. Em algumas tradições, rituais ao sol nascente são vistos como formas de atrair energia positiva. Foto: Divulgação Elo7
-
Elefante de costas para a entrada da casa- Na cultura Feng Shui, colocar uma estátua de elefante de costas para a entrada da casa é considerado um amuleto de sorte, atraindo proteção e estabilidade. Encontrados em lojas especializadas em decoração ou artigos de Feng Shui, são feitos de materiais como madeira, cerâmica ou resina. Foto: Vecstock por freepik
-
-
Sino da Felicidade- Este amuleto chinês, que simboliza alegria, paz e prosperidade, é feito de metal. Pode ser encontrado em lojas orientais ou como decoração em casas e jardins. Presenteado em ocasiões especiais, como casamentos, é considerado um símbolo de boa sorte, atraindo boas vibrações com seu som. Foto: Divulgação Shopee
-
Kaeru- É um amuleto japonês em forma de sapo, símbolo de boa sorte e prosperidade. Feito de cerâmica ou metal, é encontrado em lojas japonesas ou como souvenir em templos. Associado à lenda dos "três sapos sábios", representa o princípio de "não ver, não ouvir, não falar o mal". Carregar um kaeru como amuleto, segundo a crença, traz sorte nos negócios. Foto: Divulgação Shopee
-
-
-
Maneki Neko- Conhecido também como "gatinho da sorte", este é um amuleto japonês que representa fortuna e boas oportunidades. Pode ser encontrado em lojas japonesas, feito de cerâmica, plástico ou porcelana. Geralmente retratado com uma pata levantada, simboliza convite para boa sorte e negócios prósperos. Suas cores variadas têm significados diferentes: branco para sorte, preto para proteção e vermelho para saúde Foto: Divulgação Shopee
-
Olho Turco- Também chamado de olho grego, é usado para afastar o mau-olhado em várias culturas do Mediterrâneo. Feito de vidro, é encontrado em lojas de souvenirs ou esotéricas, tradicionalmente em azul e branco para trazer boa sorte. É utilizado em joias, amuletos de carro e roupas em algumas culturas, como a grega, como proteção contra o azar. Foto: Imagem de Engin Akyurt por Pixabay
-
Símbolo do Infinito- Representado por um laço horizontal, simboliza eternidade e potencial ilimitado. Pode ser encontrado em joias e decorações, disponíveis em lojas físicas ou online. Utilizado em diversas culturas e tradições espirituais, é associado ao amor eterno entre duas pessoas. Foto: Imagem de Mari Carmen Díaz por Pixabay
-
-
Om- Também chamado Aum, é um mantra sagrado em tradições espirituais como o hinduísmo e budismo. Representa a essência do universo e é primordial, contendo todos os sons possíveis. Recitar o mantra "Om" é uma prática comum em meditação, yoga e cerimônias religiosas, com o objetivo de promover paz interior, clareza mental e conexão espiritual. Foto: Imagem de ha11ok por Pixabay
-
Chave- Simboliza abertura e oportunidade, representando a capacidade de desbloquear novos caminhos na vida. Pode ser encontrada em lojas de decoração, joalherias ou coleções. Presentear alguém com uma chave é um gesto de confiança e sorte. Em algumas tradições, pendurar uma chave na porta de entrada ajuda a proteger contra energias negativas. Foto: Imagem de kafemik por Pixabay