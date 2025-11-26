Celebridades e TV
Rachel McAdams faz 46 anos e estrela novo filme de terror
-
A história acompanha Linda Liddle e Bradley Preston, dois rivais que sobrevivem a um acidente de avião, ficam isolados em uma ilha deserta e precisam cooperar para garantir a própria sobrevivência. Para isso, eles precisam enfrentar tensões antigas e, ao mesmo tempo, lidar com uma convivência marcada por conflitos. Foto: Divulgação
-
O longa marcará o retorno de Rachel McAdams aos cinemas após três anos. Seu último trabalho foi “Crescendo Juntas”, lançado em 2023, já que a atriz vinha reduzindo há algum tempo a participação em novas produções. Foto: Divulgação
-
Inclusive, em maio de 2025, Rachel colocou à venda a mansão que possuía em Los Angeles para se dedicar mais à família. Ela já havia deixado a cidade e manteve o imóvel, mas agora, com a rotina consolidada fora de Hollywood, decidiu vendê-lo. Foto: Andrew Bishkinsky wiki commons
-
Rachel é casada com o roteirista Jamie Linden desde 2016, e os dois têm dois filhos: um menino nascido em 2018 e uma menina nascida em 2020. Foto: Rachel McAdams / Reprodução Youtube
-
-
Em entrevista à Bustle, em 2023, ela afirmou que deixar Los Angeles foi essencial para se reconectar com uma rotina mais tranquila e familiar: “Adoro andar de bicicleta com meus filhos pelas ruas do bairro. Ter esse tipo de vida é muito valioso para mim agora”, disse. Foto: Reprodução Youtube
-
A seguir, saiba mais sobre a atriz que se tornou um dos rostos mais marcantes do cinema nos anos 2000, período em que protagonizou filmes famosos. Foto: Reprodução Youtube
-
Rachel Ann McAdams nasceu no dia 17 de novembro de 1978, em London, Ontário, no Canadá, filha de Lance McAdams e Sandra McAdams. Ela cresceu em uma família que incentivava atividades artísticas e esportivas, o que contribuiu para sua formação disciplinada e criativa. Foto: Reprodução Youtube
-
-
Durante a juventude, Rachel participou de programas de teatro comunitário e estudou na York University, em Toronto, onde concluiu o bacharelado em Teatro em 2001, ano em que também estreou na série de TV ‘The Famous Jett Jackson’. Foto: Divulgação
-
O primeiro filme de grande alcance que protagonizou foi “Garota Veneno” como Jessica Spencer em 2002, a garota mais popular e mesquinha da escola, que magicamente troca de corpo com um homem de 30 anos chamado Clive. Foto: Divulgação
-
Mas a fama veio mesmo em 2004, quando interpretou Regina George em “Meninas Malvadas”, produção que se tornou um marco da cultura pop e ainda gera memes e referências nas redes sociais. Em todo 3 de outubro, a obra costuma ser lembrada por fãs e veículos de mídia, assim como a fala “Às quartas usamos rosa”. Foto: Divulgação
-
-
Ainda em 2004, estrelou “Diário de uma Paixão” como Allie Hamilton, adaptação do livro de Nicholas Sparks. A trama apresenta o relacionamento de Allie e Noah durante um verão nos anos 1940 e os reencontros que definem o vínculo entre os dois . O romance de Rachel com Ryan Gosling, ganhou grande destaque na época. Foto: Divulgação
-
Um ano depois, Rachel interpretou Claire Cleary em “Penetras Bons de Bico”, produção que acompanha dois amigos que passam a frequentar casamentos alheios. Claire se torna essencial para a história quando um deles se apaixona por ela. Seu parceiro de cena foi Owen Wilson, com quem voltaria a contracenar em “Meia-noite em Paris”, lançado em 2011. Foto: Divulgação
-
-
-
Em 2009, Rachel protagonizou “A Mulher do Viajante no Tempo” como Clare Abshire, personagem cuja vida se conecta à de Henry, um homem que viaja no tempo de forma involuntária. A trama explora os desafios do casal diante da instabilidade provocada pelas ausências repentinas de Henry, em adaptação da obra de Audrey Niffenegger. Foto: Divulgação
-
Em 2015, Rachel interpretou a jornalista Sacha Pfeiffer em “Spotlight: Segredos Revelados”, filme que mostra a investigação realizada pelo jornal Boston Globe sobre um caso relevante envolvendo a igreja católica. Sua atuação lhe rendeu indicação ao Oscar de melhor atriz coadjuvante. Foto: Divulgação
-
Ao longo da carreira, Rachel participou de diversas produções de destaque no cinema e na televisão. Entre elas estão a série “True Detective” e os filmes “Sherlock Holmes”, “Para Sempre”, “Questão de Tempo”, “Doutor Estranho”, “Nocaute”, “Desobediência”, “A Noite do Jogo” e “Uma Manhã Gloriosa”. Foto: Divulgação
-
-
Curiosamente, Rachel esteve em quatro produções com temática de viagem no tempo: “A Mulher do Viajante no Tempo”, “Questão de Tempo”, “Meia-noite em Paris” e “Doutor Estranho”. Foto: Divulgação