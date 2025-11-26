Assine
overlay
Início Galeria
Galeria

Paraquedas que sustentam os próprios aviões atenuam impacto e salvam vidas; já viu algum?

RF
Redação Flipar
  • Um avião apresentou falhas logo após a decolagem em Blumenau, a cerca de 40 km de distância, e levava cinco pessoas (piloto e mais quatro).
    Um avião apresentou falhas logo após a decolagem em Blumenau, a cerca de 40 km de distância, e levava cinco pessoas (piloto e mais quatro). Foto: Crasnek wikimedia commons
  • Ao perceber que o avião estava falhando, o piloto acionou o sistema, que faz com que o paraquedas seja expelido como um foguete. Um processo que leva apenas dois segundos.
    Ao perceber que o avião estava falhando, o piloto acionou o sistema, que faz com que o paraquedas seja expelido como um foguete. Um processo que leva apenas dois segundos. Foto: Reprodução de vídeo
  • Com o paraquedas inflado, o avião pode, então, cair de forma suave, evitando uma tragédia.
    Com o paraquedas inflado, o avião pode, então, cair de forma suave, evitando uma tragédia. Foto: Reprodução de vídeo
  • O piloto conseguiu, então, fazer um pouso de emergência num campo de arroz. O sistema faz com que o avião fique um pouco inclinado para facilitar na hora de tocar o solo.
    O piloto conseguiu, então, fazer um pouso de emergência num campo de arroz. O sistema faz com que o avião fique um pouco inclinado para facilitar na hora de tocar o solo. Foto: Reprodução TV NSC
  • O caso ocorreu em Massaranduba, cidade catarinense a 168 km da capital Florianópolis.
    O caso ocorreu em Massaranduba, cidade catarinense a 168 km da capital Florianópolis. Foto: Divulgação
  • Massaranduba é conhecida como a
    Massaranduba é conhecida como a "capital do arroz", com várias propriedades rurais que cultivam o grão. Foto: Divulgação prefeitura de Massaranduba
  • Casos assim são apurados pelos investigadores do Seripa V, que fazem coleta e confirmação de dados e análise de indícios das ocorrências.
    Casos assim são apurados pelos investigadores do Seripa V, que fazem coleta e confirmação de dados e análise de indícios das ocorrências. Foto: Divulgação
  • Mais um caso de avião com paraquedas já tinha acontecido em Minas Gerais. Foi um monomotor que decolou do aeroporto de Pampulha.
    Mais um caso de avião com paraquedas já tinha acontecido em Minas Gerais. Foi um monomotor que decolou do aeroporto de Pampulha. Foto: Governo Federal Brasileiro / Rodrigo Lima - wikimedia commons
  • Logo após a decolagem, o avião apresentou falhas e entrou em pane. O piloto acionou o paraquedas.
    Logo após a decolagem, o avião apresentou falhas e entrou em pane. O piloto acionou o paraquedas. Foto: Reprodução de vídeo
  • O sistema CAPS (Cirrus Airframe Parachute System) de paraquedas foi acionado e o avião pôde cair de forma suave numa área de mata.
    O sistema CAPS (Cirrus Airframe Parachute System) de paraquedas foi acionado e o avião pôde cair de forma suave numa área de mata. Foto: Divulgação Corpo de Bombeiros
  • Com o uso do paraquedas, nenhum dos ocupantes se feriu. Os bombeiros foram acionados para o resgate. Seis pessoas estavam no avião: 4 adultos, uma criança de 3 anos e um recém-nascido.
    Com o uso do paraquedas, nenhum dos ocupantes se feriu. Os bombeiros foram acionados para o resgate. Seis pessoas estavam no avião: 4 adultos, uma criança de 3 anos e um recém-nascido. Foto: Reprodução de vídeo
  • O município de Sabará fica na Região Metropolitana de Belo Horizonte e, dos 302 km² de área, apenas 31 km² são em perímetro urbano. A vasta área sem povoamento facilitou o pouso forçado sem risco para moradores.
    O município de Sabará fica na Região Metropolitana de Belo Horizonte e, dos 302 km² de área, apenas 31 km² são em perímetro urbano. A vasta área sem povoamento facilitou o pouso forçado sem risco para moradores. Foto: Wladmiraaraujo wikimedia commons
  • Apenas modelos menores de aviões podem ter paraquedas e existem condições para que isso ocorra. O CAPS, da Cirrus, por exemplo, deve ser acionado a uma altitude mínima de 121 metros e a uma velocidade máxima de 305 km/h.
    Apenas modelos menores de aviões podem ter paraquedas e existem condições para que isso ocorra. O CAPS, da Cirrus, por exemplo, deve ser acionado a uma altitude mínima de 121 metros e a uma velocidade máxima de 305 km/h. Foto: Divulgação BRS
  • Especialistas dizem que os aviões comerciais de grande porte não teriam condições para possuir paraquedas pelo peso da aeronave e condições dos voos.
    Especialistas dizem que os aviões comerciais de grande porte não teriam condições para possuir paraquedas pelo peso da aeronave e condições dos voos. Foto: Andreas por Pixabay
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay