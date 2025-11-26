Educação
Biblioteca brasileira está na lista das mais belas do mundo; e com louvor
Seu acervo reúne milhares de títulos raros, incluindo primeiras edições de obras clássicas. Foto: uwephilly wikimedia commons
A biblioteca chama a atenção por sua arquitetura neomanuelina, marcada por vitrais, arcos trabalhados e detalhes minuciosos que remetem à herança portuguesa. Considerada um dos interiores mais belos do planeta, tornou-se ponto turístico Foto: Donatas Dabravolskas wikimedia commons
Veja agora as outras que foram mencionadas na lista das 10 mais belas do mundo. Não há colocação de ranking, mas, sim, uma referência a todas como incrivelmente bonitas e especiais. Foto: Marie-Lan Nguyen wikimedia commons
Bibliothèque Sainte-Geneviève, Paris, França – localizada diante do Panthéon, construída no século XIX, notabiliza-se pela cobertura em dupla abóbada, colunas metálicas esbeltas e rendilhado de ferro que traz leveza monumental à sala de leitura. Foto: Jastrow wikimedia commons
É marco da inovação arquitetônica e da cultura pública parisiense, com vasta coleção acadêmica que serve pesquisadores e estudantes universitários . Foto: Marie-Lan Nguyen wikimedia commons
Biblioteca do Trinity College, Dublin, Irlanda – localizada na Universidade de Dublin, inaugurada em 1712 como parte do Trinity College, encanta pela Long Room com altas estantes de madeira, bustos em mármore e a rara harpa — cenário icônico — valorizando sua imponência e aura histórica. Foto: Patrick Theiner wikimedia commons
Possui o ilustre Book of Kells, manuscrito iluminado do século IX, além de um acervo com mais de quatro milhões de volumes, servindo como centro acadêmico essencial e atração turística imperdível . Foto: Diliff wikimedia commons
State Library of South Australia, Adelaide, Austrália – inaugurada enm meados do século XIX, situa-se no coração de Adelaide e impressiona por sua fachada neoclássica e espaços amplos que evocam imponência tradicional. Foto: Pangalau - wikimedia commons
Seu acervo reúne coleções históricas e regionais fundamentais, servindo de referência para pesquisa e memória cultural sul-australiana . Foto: jonwestra wikimedia commons
Abbey Library of St. Gallen, St. Gallen, Suíça – patrimônio construído no século XVIII, na Abadia beneditina, destaca-se pelo interior ornamentado em madeira brilhante, afrescos barrocos e atmosfera espiritual que transporta à Idade Média. Foto: Roy Egloff wikimedia commons
A biblioteca guarda manuscritos medievais raros, sendo um centro de estudo e preservação do saber monástico europeu . Foto: Stiftsbibliothek St. Gallen wikimedia commons
Duke Humphrey’s Library – Universidade de Oxford, Reino Unido – parte mais antiga da Bodleian Library, remonta ao século XV, com estantes de carvalho centenárias e painéis de teto pintados que conferem aura de scriptorium medieval. Foto: Diliff wikimedia commons
Seu acervo abriga raridades bibliogrÃ¡ficas e manuscritos valiosos, consolidando-se como espaÃ§o sagrado da pesquisa acadÃªmica britÃ¢nica . Foto: purplecactus123 wikimedia commons
Biblioteca da Abadia de Admont, Admont, Áustria – erguida no século XVIII, exemplar máximo do barroco tardio, exibe cúpulas ricamente decoradas por afrescos, esculturas douradas e ambientação que impressiona pela elegância artística. Foto: Jorge Royan wikimedia commons
Considerada maior biblioteca de mosteiro do mundo, preserva mais de 60.000 volumes, sendo ponto de convergência cultural e turístico no espaço monástico . Foto: Marco Almbauer wikimedia commons
Cuypers Library, Rijksmuseum, Amsterdã, Países Baixos – inaugurada no final do século XIX, localizada dentro do icônico Rijksmuseum, encanta com arquitetura neogótica, colunas, vitrais e ambiente contemplativo que remete ao romantismo artístico. Foto: Michael D Beckwith wikimedia commons
A Cuypers Library, abriga extensa coleção de história da arte, essencial para pesquisa museológica e amantes da arte holandesa . Foto: Txllxt TxllxT wikimedia commons
State Library Victoria, Melbourne, Austrália – fundada em 1854, ocupa um quarteirão inteiro em Melbourne com edifício neoclássico, pórtico majestoso e colunatas que evocam grandiosidade institucional. Foto: Brian Jenkins wikimedia commons
A Sala de Leitura La Trobe, octogonal e de seis andares, comporta centenas de leitores e milhares de volumes,; é marco da educação pública e intelectualidade austríaca . Foto: Geraldine Lewa wikimedia commons
Wiblingen Abbey Library, Ulm, Alemanha – parte de um mosteiro barroco, sua sala de leitura exibe colunas elegantes, balaustres e mármore colorido, além de douramentos que conferem atmosfera palaciana. Foto: Carsten Steger wikimedia commons
Conserva acervos monásticos raros e é considerada um exemplo excepcional de cenografia bibliotecária rococó alemã . Foto: Zairon wikimedia commons