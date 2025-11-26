História e tipos de tijolos: dos mais antigos aos modernos e ecológicos

A tecnologia do tijolo de conchas - que já está sendo usado para construção de bancos, por exemplo - foi escolhida pela Sudene entre 31 projetos do Nordeste que apresentaram as melhores soluções em biotecnologia, educação, economia criativa e bioeconomia. Com isso, os empreendedores devem receber R$ 80 mil para a expansão do negócio. Foto: Reprodução TV Globo