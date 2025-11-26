Animais
Cientistas descobrem fóssil de salamandra gigante que ‘sugava’ presas
-
Os vestígios são de uma Gaiasia jennyae, uma espécie de salamandra gigante que habitava parte do extremo sul do supercontinente conhecido como Gondwana. Foto: Roger M.H. Smith/Divulgação
-
O animal pré-histórico tinha cerca de 2,5 metros e era considerado um dos principais predadores da época. Foto: C. Marsicano/Divulgação
-
Os estudos revelaram que essa salamandra vivia em pântanos e lagos, tinha uma cabeça larga e achatada, além de dentes grandes e afiados. Foto: Gabriel Lio/Divulgação
-
Segundo as pesquisas, embora fosse lenta, a salamandra utilizava técnicas sofisticadas para "sugar" suas presas para dentro dos pântanos. Foto: Freepik/wirestock
-
-
"Ele tem uma cabeça grande e plana em formato de assento de vaso sanitário, que lhe permite abrir a boca e sugar a presa. Toda a frente da boca são apenas dentes gigantes", detalhou Jason Pardo, coautor do estudo. Foto: Gabriel Lio/Divulgação
-
A descoberta indica que essas espécies antigas eram mais amplamente distribuídas do que se pensava, existindo também no extremo sul da Gondwana. Foto: Freepik/wirestock
-
As salamandras são anfíbios pertencentes à ordem Caudata, reconhecidos por seus corpos alongados, caudas bem desenvolvidas e membros geralmente curtos. Foto: Wikimedia Commons/Rstanton13
-
-
Existem mais de 700 espécies de salamandras distribuídas em diversos habitats ao redor do mundo. Foto: Kristina Kutleša/Unsplash
-
Embora elas compartilham semelhanças com lagartos em termos de aparência, são biologicamente muito distintas, estando mais próximas dos sapos e rãs. Foto: Daniel Stuhlpfarrer/Pixabay
-
Poucas espécies são encontradas em regiões tropicais da América Central e do Sul; a maioria habita regiões da América do Norte, Europa e partes da Ásia. Foto: ANHagen/Pixabay
-
-
As espécies variam de poucos centímetros (como a salamandra-pigmeia) a quase 2 metros (como a salamandra-gigante-da-china). Foto: Reprodução Portal dos Animais
-
Esses animais são conhecidos por sua capacidade de regeneração: conseguem reconstruir partes perdidas do corpo, como cauda, membros e até porções do coração ou olhos. Foto: Patti Black/Unsplash
-
Muitas salamandras respiram pela pele, embora algumas tenham pulmões rudimentares ou guelras, principalmente na fase larval ou em espécies aquáticas. Foto: Lynn Van den Broeck/Unsplash
-
-
São animais de hábitos noturnos, que se alimentam de pequenos invertebrados como insetos, vermes e até outras salamandras. Foto: Tobias Wurzer/Pixabay
-
Algumas espécies, como a salamandra-de-fogo, secretam toxinas pela pele como mecanismo de defesa. Foto: Wikimedia Commons/Vasyl Krasnoshtan
-
Apesar de sua impressionante biologia, muitas espécies estão ameaçadas de extinção devido à perda de habitat, mudanças climáticas e poluição. Foto: Anastasia P/Unsplash
-
-
Além disso, muitas salamandras contraem doenças infecciosas, como a quitridiomicose, causada por um fungo letal para os anfíbios. Foto: Bibin Michael/Pixabay