Assine
overlay
Início Galeria
Estilo de Vida

A história dos óculos escuros e sua importância para a visão

RF
Redação Flipar
  • A ideia de proteger os olhos da claridade não é nova. Os povos inuítes, habitantes de regiões árticas, criaram há séculos peças rudimentares feitas de ossos ou marfim, com pequenas fendas para enxergar, que funcionavam como barreiras contra o reflexo intenso da neve.
    A ideia de proteger os olhos da claridade não é nova. Os povos inuítes, habitantes de regiões árticas, criaram há séculos peças rudimentares feitas de ossos ou marfim, com pequenas fendas para enxergar, que funcionavam como barreiras contra o reflexo intenso da neve. Foto: Simon/Pixabay
  • Já na Roma Antiga, o imperador Nero teria assistido a combates de gladiadores usando esmeraldas polidas, para reduzir o brilho.
    Já na Roma Antiga, o imperador Nero teria assistido a combates de gladiadores usando esmeraldas polidas, para reduzir o brilho. Foto: Glyptothek_Munich
  • A consolidação do acessório como conhecemos hoje ocorreu apenas no século 20.
    A consolidação do acessório como conhecemos hoje ocorreu apenas no século 20. Foto: Pxhere
  • A indústria óptica ganhou força nos Estados Unidos nos anos 1920 e 1930, quando surgiram as primeiras produções em larga escala.
    A indústria óptica ganhou força nos Estados Unidos nos anos 1920 e 1930, quando surgiram as primeiras produções em larga escala. Foto: Pixabay
  • Hollywood teve papel decisivo nesse processo. Astros do cinema popularizaram os óculos escuros como símbolo de charme, mistério e modernidade.
    Hollywood teve papel decisivo nesse processo. Astros do cinema popularizaram os óculos escuros como símbolo de charme, mistério e modernidade. Foto: - Divulgação
  • Marcas passaram a associar seus modelos ao estilo de vida glamoroso da época, reforçando uma relação que se mantém até hoje entre óculos, moda e identidade.
    Marcas passaram a associar seus modelos ao estilo de vida glamoroso da época, reforçando uma relação que se mantém até hoje entre óculos, moda e identidade. Foto: Pixabay
  • A Segunda Guerra Mundial também foi um marco. Pilotos da Força Aérea norte-americana receberam modelos especiais para lidar com o excesso de luz em grandes altitudes.
    A Segunda Guerra Mundial também foi um marco. Pilotos da Força Aérea norte-americana receberam modelos especiais para lidar com o excesso de luz em grandes altitudes. Foto: Domínio Público/Wikimedia Commons
  • Esse fato deu origem às famosas “aviator”, que mais tarde migraram das pistas de guerra para as ruas como ícone de estilo.
    Esse fato deu origem às famosas “aviator”, que mais tarde migraram das pistas de guerra para as ruas como ícone de estilo. Foto: Pixabay
  • Desde entÃ£o, modelos clÃ¡ssicos se multiplicaram, acompanhando tendÃªncias culturais e sociais em diferentes dÃ©cadas - do visual rebelde dos anos 1950 ao colorido psicodÃ©lico dos anos 1970 e Ã s linhas minimalistas dos anos 2000.
    Desde entÃ£o, modelos clÃ¡ssicos se multiplicaram, acompanhando tendÃªncias culturais e sociais em diferentes dÃ©cadas - do visual rebelde dos anos 1950 ao colorido psicodÃ©lico dos anos 1970 e Ã s linhas minimalistas dos anos 2000. Foto: Pixabay
  • Isso porque a radiação ultravioleta - UVA e UVB - , presente mesmo em dias nublados, pode provocar problemas sérios, como fotoqueratite, que é uma espécie de “queimadura” nos olhos, catarata precoce e até lesões degenerativas na retina. Crianças e idosos estão entre os grupos mais vulneráveis.
    Isso porque a radiação ultravioleta - UVA e UVB - , presente mesmo em dias nublados, pode provocar problemas sérios, como fotoqueratite, que é uma espécie de “queimadura” nos olhos, catarata precoce e até lesões degenerativas na retina. Crianças e idosos estão entre os grupos mais vulneráveis. Foto: Sol - Calor e trabalho - Flickr carlosbezz
  • Por isso, médicos oftalmologistas reforçam que o cuidado deve ir além da escolha do modelo. É essencial verificar se as lentes possuem certificação contra raios UV.
    Por isso, médicos oftalmologistas reforçam que o cuidado deve ir além da escolha do modelo. É essencial verificar se as lentes possuem certificação contra raios UV. Foto: Pixabay
  • Usar óculos escuros sem essa proteção pode ser mais arriscado do que não usar nada, já que a dilatação da pupila provocada por lentes escuras facilita a entrada de radiação nociva.
    Usar óculos escuros sem essa proteção pode ser mais arriscado do que não usar nada, já que a dilatação da pupila provocada por lentes escuras facilita a entrada de radiação nociva. Foto: Rossche/Wikimedia Commons
  • Outro ponto de atenção é a qualidade das lentes. As mal fabricadas podem causar distorções visuais, dores de cabeça e fadiga ocular. O ideal é buscar indicação profissional e priorizar produtos de procedência confiável.
    Outro ponto de atenção é a qualidade das lentes. As mal fabricadas podem causar distorções visuais, dores de cabeça e fadiga ocular. O ideal é buscar indicação profissional e priorizar produtos de procedência confiável. Foto: Pixabay
  • Óculos de sol também devem ser adaptados a situações específicas. Modelos polarizados, por exemplo, ajudam a reduzir reflexos em superfícies como água e asfalto, sendo recomendados para motoristas, ciclistas e praticantes de esportes ao ar livre.
    Óculos de sol também devem ser adaptados a situações específicas. Modelos polarizados, por exemplo, ajudam a reduzir reflexos em superfícies como água e asfalto, sendo recomendados para motoristas, ciclistas e praticantes de esportes ao ar livre. Foto: Pixabay
  • Para além da saúde, os óculos escuros carregam um peso simbólico e cultural. Celebridades os utilizam para preservar a privacidade, transmitir atitude ou reforçar uma imagem pública.
    Para além da saúde, os óculos escuros carregam um peso simbólico e cultural. Celebridades os utilizam para preservar a privacidade, transmitir atitude ou reforçar uma imagem pública. Foto: Instagram
  • Em muitos contextos sociais, o acessÃ³rio estÃ¡ associado Ã  ideia de status e poder.
    Em muitos contextos sociais, o acessÃ³rio estÃ¡ associado Ã  ideia de status e poder. Foto: Pixabay
  • Já no cotidiano, tornou-se sinônimo de lazer, descanso e estilo, especialmente em países ensolarados como o Brasil, onde o uso vai além da moda e se torna questão de prevenção médica.
    Já no cotidiano, tornou-se sinônimo de lazer, descanso e estilo, especialmente em países ensolarados como o Brasil, onde o uso vai além da moda e se torna questão de prevenção médica. Foto: Pixabay
  • Hoje, os óculos escuros representam um ponto de encontro entre passado e presente, tradição e tecnologia.
    Hoje, os óculos escuros representam um ponto de encontro entre passado e presente, tradição e tecnologia. Foto: Reprodução/Youtube
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay