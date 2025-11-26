A história dos óculos escuros e sua importância para a visão

Isso porque a radiação ultravioleta - UVA e UVB - , presente mesmo em dias nublados, pode provocar problemas sérios, como fotoqueratite, que é uma espécie de “queimadura” nos olhos, catarata precoce e até lesões degenerativas na retina. Crianças e idosos estão entre os grupos mais vulneráveis. Foto: Sol - Calor e trabalho - Flickr carlosbezz