Assine
overlay
Início Galeria
Estilo de Vida

Famílias mantêm vivo o legado dos alambiques artesanais de cachaça

RF
Redação Flipar
  • No Brasil, alambiques familiares mantêm viva a tradição da cachaça, produzindo milhares de litros por mês com técnicas passadas de geração em geração. Dizem que, quanto menor o alambique, melhor o sabor — com um toque especial que só o artesanal oferece. É um legado que resiste ao tempo e à modernidade.
    No Brasil, alambiques familiares mantêm viva a tradição da cachaça, produzindo milhares de litros por mês com técnicas passadas de geração em geração. Dizem que, quanto menor o alambique, melhor o sabor — com um toque especial que só o artesanal oferece. É um legado que resiste ao tempo e à modernidade. Foto:
  • Depois que a cana-de-açúcar chega ao alambique, o processo de produção da cachaça dura o dia inteiro. Após a fermentação, o fogo precisa ser cuidadosamente controlado — nem forte demais, nem fraco — para garantir a qualidade da bebida. Cada etapa exige atenção e tradição.
    Depois que a cana-de-açúcar chega ao alambique, o processo de produção da cachaça dura o dia inteiro. Após a fermentação, o fogo precisa ser cuidadosamente controlado — nem forte demais, nem fraco — para garantir a qualidade da bebida. Cada etapa exige atenção e tradição. Foto: Pixabay - saxonrider
  • Salesópolis, na Grande São Paulo, vem ganhando destaque na produção artesanal de cachaça. Com pelo menos quatro alambiques ativos, a cidade produz mais de 10 mil litros por mês, segundo dados da prefeitura em agosto de 2025. Mas Minas Gerais ainda é o maior produtor da bebida, uma referência nacional.
    Salesópolis, na Grande São Paulo, vem ganhando destaque na produção artesanal de cachaça. Com pelo menos quatro alambiques ativos, a cidade produz mais de 10 mil litros por mês, segundo dados da prefeitura em agosto de 2025. Mas Minas Gerais ainda é o maior produtor da bebida, uma referência nacional. Foto: Divulgação
  • A cachaça é uma bebida tão popular que tem data comemorativa: 21 de maio é o Dia Mundial da Cachaça.
    A cachaça é uma bebida tão popular que tem data comemorativa: 21 de maio é o Dia Mundial da Cachaça. Foto: Flickr SheepRUs
  • A Lei brasileira (decreto 4.851 de 2003) prevê que o termo 'cachaça' é exclusivo do país.
    A Lei brasileira (decreto 4.851 de 2003) prevê que o termo 'cachaça' é exclusivo do país. Foto: Reprodução
  • O teor alcoólico, portanto, é elevado. E, além de ser consumida pura, a cachaça é ingrediente de uma bebida também popular: a caipirinha (cachaça, açúcar, gelo e limão).
    O teor alcoólico, portanto, é elevado. E, além de ser consumida pura, a cachaça é ingrediente de uma bebida também popular: a caipirinha (cachaça, açúcar, gelo e limão). Foto: Imagem de HANSUAN FABREGAS por Pixabay
  • O estado de Minas Gerais, aliás, tem mais de 350 cachaçarias e cerca de 1.800 marcas.
    O estado de Minas Gerais, aliás, tem mais de 350 cachaçarias e cerca de 1.800 marcas. Foto: Divulgação
  • Os dados são do Anuário da Cachaça publicado pelo Ministério da Agricultura em outubro de 2022.
    Os dados são do Anuário da Cachaça publicado pelo Ministério da Agricultura em outubro de 2022. Foto: Governo Federal
  • O municÃ­pio de Salinas, no Sul de Minas, Ã© a cidade que mais se destaca nesse ramo, com 16 cachaÃ§arias.
    O municÃ­pio de Salinas, no Sul de Minas, Ã© a cidade que mais se destaca nesse ramo, com 16 cachaÃ§arias. Foto: Prefeitura de Salinas
  • A cidade, inclusive, foi classificada como Capital Nacional da CachaÃ§a, com selo de IndicaÃ§Ã£o GeogrÃ¡fica, do Instituto Nacional de Propriedade Industrial.
    A cidade, inclusive, foi classificada como Capital Nacional da CachaÃ§a, com selo de IndicaÃ§Ã£o GeogrÃ¡fica, do Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Foto: ASCOM
  • A Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Minas Gerais informou que a cachaça é produzida no estado desde a época colonial. Uma tradição.
    A Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Minas Gerais informou que a cachaça é produzida no estado desde a época colonial. Uma tradição. Foto: Assembleia Legislativa de Minas Gerais
  • O segmento é tão importante que a secretaria lançou uma série documental chamada
    O segmento é tão importante que a secretaria lançou uma série documental chamada "Preciosas - Cachaças de Minas", disponível no YouTube. Foto: Youtube Canal Agricultura Minas Gerais
  • Também chamada de pinga, cana ou caninha, a cachaça é uma aguardente de cana-de-açúcar obtida pela fermentação e destilação do caldo da cana.
    Também chamada de pinga, cana ou caninha, a cachaça é uma aguardente de cana-de-açúcar obtida pela fermentação e destilação do caldo da cana. Foto: Flickr Juliana Souto
  • O nome pode ter origem no termo ibérico 'cachaza', vinho de borra - bebida de qualidade inferior em Portugal e Espanha.
    O nome pode ter origem no termo ibérico 'cachaza', vinho de borra - bebida de qualidade inferior em Portugal e Espanha. Foto: Reprodução
  • Outra origem aceita é no termo 'cachaço', referente a suínos. No Brasil, a carne dos suínos do mato - muito dura - era amolecida com o uso da bebida, a 'cachaça'.
    Outra origem aceita é no termo 'cachaço', referente a suínos. No Brasil, a carne dos suínos do mato - muito dura - era amolecida com o uso da bebida, a 'cachaça'. Foto: Flickr Itaci Batista
  • Na produção colonial de açúcar,
    Na produção colonial de açúcar, "cachaça" era o nome dado à espuma que subia à superfície do caldo de cana que estava sendo fervido. Depois, com a fermentação e destilação, a bebida manteve o nome. Muito consumida por escravos. Foto: Reprodução
  • A cachaça, portanto, está diretamente ligada à cultura da cana-de-açúcar, uma força econômica no Brasil Colonial. A primeira plantação surgiu em 1504, a cargo de Fernão de Noronha, na ilha que passou a se chamar Fernando de Noronha (PE).
    A cachaça, portanto, está diretamente ligada à cultura da cana-de-açúcar, uma força econômica no Brasil Colonial. A primeira plantação surgiu em 1504, a cargo de Fernão de Noronha, na ilha que passou a se chamar Fernando de Noronha (PE). Foto: Reprodução
  • Embora Minas domine o mercado, outros estados tambÃ©m tÃªm relevÃ¢ncia no segmento. No Distrito Federal, por exemplo, hÃ¡ 5 marcas de qualidade reconhecida. E a Santa Cura foi premiada com medalha de ouro num concurso mundial na BÃ©lgica.
    Embora Minas domine o mercado, outros estados tambÃ©m tÃªm relevÃ¢ncia no segmento. No Distrito Federal, por exemplo, hÃ¡ 5 marcas de qualidade reconhecida. E a Santa Cura foi premiada com medalha de ouro num concurso mundial na BÃ©lgica. Foto: ReproduÃ§Ã£o CachaÃ§as Saracura
  • No Ceará, o Museu da Cachaça conta a história da aguardente no Brasil e sua importância para a economia e para a cultura.
    No Ceará, o Museu da Cachaça conta a história da aguardente no Brasil e sua importância para a economia e para a cultura. Foto: Fabiobarros - Wikimédia Commons
  • O museu fica no local onde funcionou a primeira unidade de produção da cachaça Ypioca, o município de Maranguape, a 27 km da capital Fortaleza.
    O museu fica no local onde funcionou a primeira unidade de produção da cachaça Ypioca, o município de Maranguape, a 27 km da capital Fortaleza. Foto: Flickr Solon Brochado
  • Uma tática para dar qualidade à cachaça é o envelhecimento em tonéis de madeira.
    Uma tática para dar qualidade à cachaça é o envelhecimento em tonéis de madeira. Foto: Flickr Diogenes Almeida
  • Além de melhorar o aroma e o paladar, o envelhecimento da cachaça pode modificar a coloração, tornando a bebida 'macia' e atenuando a sensação secante do álcool.
    Além de melhorar o aroma e o paladar, o envelhecimento da cachaça pode modificar a coloração, tornando a bebida 'macia' e atenuando a sensação secante do álcool. Foto: Youtube Canal Fotos Tube
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay