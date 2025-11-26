Estilo de Vida
Famílias mantêm vivo o legado dos alambiques artesanais de cachaça
-
No Brasil, alambiques familiares mantêm viva a tradição da cachaça, produzindo milhares de litros por mês com técnicas passadas de geração em geração. Dizem que, quanto menor o alambique, melhor o sabor — com um toque especial que só o artesanal oferece. É um legado que resiste ao tempo e à modernidade. Foto:
-
Depois que a cana-de-açúcar chega ao alambique, o processo de produção da cachaça dura o dia inteiro. Após a fermentação, o fogo precisa ser cuidadosamente controlado — nem forte demais, nem fraco — para garantir a qualidade da bebida. Cada etapa exige atenção e tradição. Foto: Pixabay - saxonrider
-
Salesópolis, na Grande São Paulo, vem ganhando destaque na produção artesanal de cachaça. Com pelo menos quatro alambiques ativos, a cidade produz mais de 10 mil litros por mês, segundo dados da prefeitura em agosto de 2025. Mas Minas Gerais ainda é o maior produtor da bebida, uma referência nacional. Foto: Divulgação
-
A cachaça é uma bebida tão popular que tem data comemorativa: 21 de maio é o Dia Mundial da Cachaça. Foto: Flickr SheepRUs
-
-
A Lei brasileira (decreto 4.851 de 2003) prevê que o termo 'cachaça' é exclusivo do país. Foto: Reprodução
-
O teor alcoólico, portanto, é elevado. E, além de ser consumida pura, a cachaça é ingrediente de uma bebida também popular: a caipirinha (cachaça, açúcar, gelo e limão). Foto: Imagem de HANSUAN FABREGAS por Pixabay
-
O estado de Minas Gerais, aliás, tem mais de 350 cachaçarias e cerca de 1.800 marcas. Foto: Divulgação
-
-
Os dados são do Anuário da Cachaça publicado pelo Ministério da Agricultura em outubro de 2022. Foto: Governo Federal
-
-
-
-
A Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Minas Gerais informou que a cachaça é produzida no estado desde a época colonial. Uma tradição. Foto: Assembleia Legislativa de Minas Gerais
-
O segmento é tão importante que a secretaria lançou uma série documental chamada "Preciosas - Cachaças de Minas", disponível no YouTube. Foto: Youtube Canal Agricultura Minas Gerais
-
Também chamada de pinga, cana ou caninha, a cachaça é uma aguardente de cana-de-açúcar obtida pela fermentação e destilação do caldo da cana. Foto: Flickr Juliana Souto
-
-
O nome pode ter origem no termo ibérico 'cachaza', vinho de borra - bebida de qualidade inferior em Portugal e Espanha. Foto: Reprodução
-
Outra origem aceita é no termo 'cachaço', referente a suínos. No Brasil, a carne dos suínos do mato - muito dura - era amolecida com o uso da bebida, a 'cachaça'. Foto: Flickr Itaci Batista
-
Na produção colonial de açúcar, "cachaça" era o nome dado à espuma que subia à superfície do caldo de cana que estava sendo fervido. Depois, com a fermentação e destilação, a bebida manteve o nome. Muito consumida por escravos. Foto: Reprodução
-
-
A cachaça, portanto, está diretamente ligada à cultura da cana-de-açúcar, uma força econômica no Brasil Colonial. A primeira plantação surgiu em 1504, a cargo de Fernão de Noronha, na ilha que passou a se chamar Fernando de Noronha (PE). Foto: Reprodução
-
-
No Ceará, o Museu da Cachaça conta a história da aguardente no Brasil e sua importância para a economia e para a cultura. Foto: Fabiobarros - Wikimédia Commons
-
-
O museu fica no local onde funcionou a primeira unidade de produção da cachaça Ypioca, o município de Maranguape, a 27 km da capital Fortaleza. Foto: Flickr Solon Brochado
-
Uma tática para dar qualidade à cachaça é o envelhecimento em tonéis de madeira. Foto: Flickr Diogenes Almeida
-
Além de melhorar o aroma e o paladar, o envelhecimento da cachaça pode modificar a coloração, tornando a bebida 'macia' e atenuando a sensação secante do álcool. Foto: Youtube Canal Fotos Tube
-