Macedônia: a única república ex-soviética que ficou independente sem guerra
A pergunta do referendo incluía a possibilidade de futuras alianças com estados soberanos da ex-Iugoslávia. A Bulgária, aliás, foi o primeiro país a reconhecer a independência da Macedônia. O marco diplomático fortaleceu os laços regionais e acelerou o processo de inserção internacional do novo Estado. Foto: REPRODUÇÃO/TRIPADVISOR
Já a Grécia se opôs ao nome "Macedônia" e à bandeira original, alegando conflito com uma de suas regiões intitulada de Macedônia. Em 2019, após o Acordo de Prespa, o país passou a se chamar oficialmente Macedônia do Norte. Esse acordo permitiu ao país ingressar na OTAN e fortalecer suas relações diplomáticas com os vizinhos. Foto: REPRODUÇÃO/FACEBOOK
País europeu sem saída para o mar, situado na península Balcânica, a Macedônia tem como capital a cidade de Skopje, onde vive cerca de 25% da população nacional. Isso corresponde a aproximadamente 2 milhões de habitantes. Foto: REPRODUÇÃO/TRIPADVISOR
O país é considerado o mais montanhoso do mundo. Afinal, são 34 montanhas acima de 2 mil metros. Essa geografia acidentada oferece paisagens espetaculares e oportunidades para trilhas, escaladas e turismo ecológico. Foto: REPRODUÇÃO/TRIPADVISOR
Cristãos ortodoxos representam praticamente dois terços da população; muçulmanos, cerca de um terço. Os idiomas oficiais são o macedônio e o albanês. Essa diversidade religiosa e linguística reflete a rica composição étnica do país, que inclui macedônios, albaneses, turcos, sérvios e outros grupos. Foto: REPRODUÇÃO/TRIPADVISOR
O denar macedônio é a moeda oficial da Macedônia do Norte desde 1992, quando substituiu o antigo dinar iugoslavo após a independência do país. Para fins de comparação, 1 denar macedônio corresponde a 0,016 centavo de euro; a 0,019 centavo de dólar americano; e a 0,10 centavos de real. Foto: REPRODUÇÃO
Entre as principais tradições familiares, estão os casamentos. Estes, por sua vez, incluem rituais como a "devojki" (reunião da noiva com amigas) e bênçãos. As celebrações costumam durar vários dias e envolvem música folclórica, danças típicas e refeições comunitárias com toda a família. Foto: reprodução/panacomp.net
Em relação às festas religiosas mais importantes estão o Natal Ortodoxo, celebrado com o "badnik" — um tronco simbólico queimado na véspera — e a Páscoa, marcada pela troca de ovos coloridos. Essas celebrações são momentos de união familiar, com orações, refeições típicas e rituais que misturam fé e cultura popular. Foto: GEMINI IA
A culinária típica do país oferece pratos como o tav?e grav?e (feijão assado temperado e cozido lentamente), o ajvar (pasta de pimentão vermelho assado com alho) e a pastrmka (truta grelhada ou assada). Estes refletem a influência balcânica e mediterrânea, com nutrientes frescos e sabores que fazem parte das celebrações familiares e festivais locais. Foto: REPRODUÇÃO
A rakija é um licor tradicional dos Bálcãs, muito popular na Macedônia do Norte, com teor alcoólico entre 40% e 60%, muito presente nas celebrações. Feita geralmente de uva ou ameixa, é servida em casamentos, festas religiosas e encontros familiares, simbolizando hospitalidade e alegria. Foto: REPRODUÇÃO
O país também se orgulha de suas danças: a “ora” é uma dança folclórica em círculo, comum em festas, casamentos e festivais culturais na Macedônia. Ela simboliza união e celebração, sendo acompanhada por música típica dos Bálcãs e trajes tradicionais que variam conforme a região. Foto: GEMINI IA
Na música tradicional do país, destacam-se o kaval, uma flauta de madeira com som suave e melódico, e a tambura, um instrumento de cordas semelhante ao alaúde, usado para acompanhar danças e cantos folclóricos. São essenciais nas celebrações culturais e transmitem a alma das tradições balcânicas por meio de ritmos ancestrais. Foto: reprodução
Madre Teresa nasceu em 1910 na cidade de Skopje, em uma família de origem albanesa. Reconhecida mundialmente por seu trabalho humanitário com os pobres e doentes, ela recebeu o Prêmio Nobel da Paz em 1979 e é considerada uma das figuras mais inspiradoras do século 20. Foto: cnv
A Macedônia também teve um "Elvis", o dos Bálcãs”. Toše Proeski foi considerado o maior astro pop da história do país e recebeu o apelido do tradicional canal BBC. Com uma voz poderosa, lançou sucessos que marcaram gerações e foi nomeado Embaixador da Boa Vontade da UNICEF. Sua morte em 2007, aos 26 anos, deixou um legado de arte e orgulho nacional. Foto: REPRODUÇÃO
Os irmãos Cirilo e Metódio, nascidos no século 9, foram os criadores do alfabeto glagolítico, precursor do alfabeto cirílico. Sua missão era traduzir textos religiosos para línguas eslavas, promovendo a alfabetização e a fé cristã entre os povos da Europa mais próximos da Ásia. O legado deles é celebrado até hoje como símbolo de identidade cultural e espiritual. Foto: REPRODUÇÃO_FACEBOOK
Na região de Kokino, norte do país, foram encontrados vestígios de um observatório astronômico com cerca de 4 mil anos. Considerado um dos mais antigos do mundo, o local era usado por civilizações pré-históricas para acompanhar os movimentos do Sol e da Lua, marcando datas importantes como solstícios e equinócios. Foto: REPRODUÇÃO/TRIPADVISOR
A Macedônia do Norte é conhecida por seu clima ensolarado, com cerca de 300 dias de céu limpo por ano. Essa característica favorece atividades ao ar livre, turismo ecológico e agricultura, especialmente nas regiões influenciadas pelo clima mediterrâneo. Foto: REPRODUÇÃO/TRIPADVISOR
O Lago Ohrid é considerado um dos mais antigos do mundo, com mais de 5 milhões de anos. Também é um dos mais profundos da Europa, compartilhado com a Albânia. Suas águas cristalinas e biodiversidade única atraem turistas para passeios de barco, mergulho e contemplação. Foto: REPRODUÇÃO/TRIPADVISOR
Ohrid, às margens do lago, é considerada a capital turística da Macedônia. Famosa por seu lago cristalino, tornou-se patrimônio histórico. A cidade abriga igrejas medievais, ruínas antigas e um centro histórico vibrante, atraindo visitantes do mundo todo. Foto: REPRODUÇÃO/TRIPADVISOR
Localizado perto de Skopje, o Matka Canyon é ideal para trilhas, escaladas e passeios de caiaque. O desfiladeiro abriga cavernas, igrejas medievais e o monastério de São André. É um dos destinos mais procurados por amantes da natureza. Foto: REPRODUÇÃO/TRIPADVISOR
Na margem do Lago Ohrid, o Bay of Bones é uma reconstrução de um assentamento pré-histórico sobre palafitas. O museu ao ar livre oferece uma imersão na vida antiga dos povos que habitavam a região há milhares de anos. Foto: REPRODUÇÃO/TRIPADVISOR
O Parque Nacional Galicica fica situado entre dois lagos: o Ohrid e o Prespa. O passeio oferece trilhas panorâmicas, flora endêmica e vistas espetaculares. O pico Magaro, com 2.255 metros, revela paisagens de tirar o fôlego. Foto: REPRODUÇÃO/TRIPADVISOR
Um roteiro de sete dias pela Macedônia do Norte revela sua riqueza cultural e natural. De Skopje e seus bazares, passando por Tetovo, Matka Canyon e Bitola, até Ohrid e seu lago milenar. Cada parada oferece história, beleza e tradição, encerrando a jornada com encanto e profundidade. Foto: REPRODUÇÃO/TRIPADVISOR