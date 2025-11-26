Cidades brasileiras com belo casario colonial português

A “telha em duas águas” , comum na época, tem um estilo de cobertura ou telhado em que duas superfícies inclinadas se encontram em um ponto central mais alto, formando um ângulo em formato de "A" ou "V" invertido. Esse modelo é prático para escoamento de água da chuva e favorece a ventilação natural no interior da edificação. Foto: Flickr Bruno Souza