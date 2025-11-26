Galeria
Especialista indica sardinha para saúde dos ossos: mais cálcio que leite
-
De acordo com Maria Oliveira, além da proteína que chama atenção na sardinha, o peixe também fornece minerais fundamentais para a manutenção dos ossos. A especialista ressaltou que o consumo frequente desse alimento é uma forma simples e acessível de melhorar a qualidade da alimentação. Foto: Imagem gerada por i.a
-
Um dos peixes mais presentes na pesca e nos pratos brasileiros, a sardinha é muito importante para o desenvolvimento do ecossistema marinho. Prata, escamosa e saborosa, essa espécie também traz inúmeros benefícios à saúde dos consumidores. Foto:
-
Esse peixe desempenha um papel crucial no ecossistema marinho, sendo uma fonte alimentar importante para diversas espécies e ocupando um lugar central nessa configuração. Foto: Shark Dive Centro de Mergulho - Flickr
-
Acredita-se que seu nome seja em função da sua origem, em Sardenha, uma das ilhas no mar Mediterrâneo. Por lá, o pescado era capturado e exportado para outras regiões do mundo, especificamente no século XV, época das Grandes Navegações. Foto: Pixabay/pasja1000
-
-
Trata-se de um peixe pelágico, que vive e se move na zona pelágica, que é a parte da água do mar ou do lago que não está próxima ao fundo ou à costa. Ele representa uma parte significativa da pesca brasileira e é usado de diversas formas. Foto: Romero Queiroga Barbosa - Flickr
-
Ela, então, se alimenta de plâncton, contribuindo para a regulação das populações de microalgas e outros organismos. Ao mesmo tempo, é predada por várias espécies, incluindo aves marinhas, golfinhos, baleias e outros tipos de peixes. Foto: Renato Loschiavo - Flickr
-
Além disso, a sardinha também é pescada em larga escala, o que pode ter impactos no ecossistema se não for praticada de forma sustentável. Foto: Reprodução
-
-
A redução da população de sardinhas pode ter um efeito dominó no ecossistema, afetando a disponibilidade de alimento para outros animais e, consequentemente, a diversidade da vida marinha. Foto: Youtube Canal Divulgaçãom Univali
-
A pesca sustentável é baseada em estudos que medem o impacto para o ecossistema marinho e para a sobrevivência da população que depende economicamente dela. Foto: John Zook/Pexels
-
Ela leva em conta a saúde da população de peixes, assim como o impacto ambiental e uma gestão eficaz de tal atividade. Existem, portanto, determinados fatores ecológicos que naturalmente influenciam na quantidade de pesca disponível para consumo. Foto: Reprodução de TV
-
-
A sardinha (Sardina pilchardus) é um pequeno peixe cujo comprimento máximo é cerca de 27 cm podendo chegar até aos 14 anos. No entanto, na costa portuguesa, são mais comuns as mais jovens (6-7 anos). Foto: Pixabay/DanielaElena
-
A reprodução da sardinha ocorre ao longo da plataforma continental portuguesa, entre outubro e abril, com maior intensidade entre dezembro e fevereiro. Isso envolve fecundação externa, com a fêmea desovando cerca de 20.000 a 60.000 ovos pelágicos. Foto: Pixabay
-
Na reprodução, por exemplo, a disponibilidade de alimento é crucial e depende de condições favoráveis e de outros fatores intrinsecamente associados aos indivíduos de sardinha, como o tamanho das fêmeas e as suas reservas energéticas. Foto: Pixabay/amadeosainz
-
-
As sardinhas são uma fonte de ácidos graxos ômega-3. Embora mais comumente servida em lata, ela também pode ser consumida grelhada, em conserva ou defumada quando fresca. Foto:
-
Na fábrica de conservas, os peixes são lavados, tendo suas cabeças removidas, Assim, eles são defumados ou cozidos, seja por fritura profunda ou por cozimento a vapor, sendo depois secos. Foto: Pixabay
-
Tipicamente, embala-se as sardinhas em uma lata pequena com um anel de puxar como a de uma lata de bebida. Assim, tem a vantagem de ser um alimento nÃ£o perecÃvel e de fÃ¡cil transporte. Foto: Pixabay
-
-
Ela é rica em vitaminas A, K, E e D, assim como em minerais como cálcio, fósforo, ferro e magnésio. Dessa forma, por ser de origem de águas salgadas, essa espécie de peixe contém ainda maiores teores de iodo. Foto:
-
Ã? uma fonte de proteÃnas de alto valor biolÃ³gico, essencial para uma alimentaÃ§Ã£o equilibrada. A sardinha tambÃ©m possui uma gordura de boa qualidade, sendo fonte de ÃŽmega 3, importante para a reduÃ§Ã£o da inflamaÃ§Ã£o no corpo, vitamina B12 e selÃªnio. Foto: Pixabay
-
Por essa ação anti-inflamatória, o consumo de sardinha é indicado para indivíduos com risco de doença cardiovascular, assim como os diabéticos e pessoas com nível elevado de triglicerídeos. Foto: Youtube/ Mulheres
-
-
Fonte importante de cálcio, a sardinha pode fortalecer os ossos e ajuda a prevenir a osteoporose. Assim, os minerais e as vitaminas presentes neste rico alimento participam da mineralização óssea. Por esse motivo, o consumo é recomendado para mulheres na menopausa e idosos. Foto: Pixabay/lola56
-
Essa espécie de peixe é uma excelente fonte de proteína e, assim como as carnes bovina, de ave e suína, contém todos os aminoácidos essenciais. Foto: Pixabay/makamuki0
-
Nesse sentido, pode ser fonte proteica da alimentação humana, contribuindo para reduzir a pressão arterial, controlar o diabetes e reduzir o risco de câncer. Foto: Wikimedia Commons/Yusuke Kawasaki
-
-
O consumo desse alimento interfere na parte cognitiva cerebral dos indivíduos. Isso acontece em razão do peixe ser um reservatório de fósforo, triptofano e vitamina B12, que asseguram o estado de bem-estar cerebral. Foto: Pixabay/elcodigodebarras
-
Outra fonte de minerais que pode ser absorvida na sardinha é a vitamina D. Ela fortalece dentes e ossos e aumenta a força muscular. Foto: Pixabay/PhotoEnduro
-
As sardinhas brasileiras sÃ£o diferentes das portuguesas, sendo que as brasileiras sÃ£o mais magras e adequadas para fritura, enquanto as portuguesas sÃ£o mais gordas e ideais para grelhar. Foto: Pixabay/elle_kh
-