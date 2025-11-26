Assine
Tigela pode conter a referência mais antiga de Jesus Cristo

Redação Flipar
  • Conhecida como “Taça de Jesus”, ela traz a inscrição em grego “DIA CHRSTOU O GOISTAIS”, cuja tradução é alvo de intensos debates.
  • Alguns estudiosos, como o especialista em Novo Testamento Jeremiah Johnston, traduzem a frase como
  • Eles argumentam que o artefato prova que a fama de Jesus como curador e exorcista se espalhou rapidamente após sua morte.
  • Segundo Johnston, Jesus já tinha seu nome invocado em rituais espirituais logo após sua crucificação.
  • A peça teria sido usada em práticas de adivinhação comuns em Alexandria, cidade marcada pela convivência entre judaísmo, paganismo e cristianismo nascente.
  • Outros especialistas propõem que
  • Outros sugerem que poderia estar ligada a pomadas de unção (as
  • Apesar das incertezas, se confirmada como referência a Jesus, a peça seria um marco na arqueologia, sugerindo que sua fama se espalhou pelo Mediterrâneo já no século I.
  • Isso indicaria que Alexandria funcionava como um centro de intercâmbio religioso onde crenças judaicas, cristãs e pagãs coexistiam.
  • Fundada em 331 a.C. por Alexandre, o Grande, Alexandria é uma das cidades mais emblemáticas do Egito.
  • Foi um dos centros culturais, científicos e comerciais mais importantes da Antiguidade.
  • Situada no litoral do Mar Mediterrâneo, tornou-se capital do Egito helenístico sob o governo dos Ptolomeus e abrigou a famosa Biblioteca de Alexandria, símbolo do conhecimento universal.
  • A cidade também foi lar do lendário Farol de Alexandria, considerado uma das Sete Maravilhas do Mundo Antigo, que guiou navegadores por séculos.
  • Sua localização estratégica, no delta do Nilo, a transformou no elo de ligação entre três continentes: África, Ásia e Europa.
  • Essa diversidade cultural fez de Alexandria um terreno fértil para o surgimento de correntes de pensamento que influenciaram o mundo mediterrâneo.
  • Hoje, Alexandria segue como a segunda maior cidade do Egito, preservando ruínas e memórias de seu passado grandioso, ao mesmo tempo em que é um polo econômico e portuário estratégico.
