Hera se espalha por cercas e paredes com beleza e simbolismo espiritual

A hera (Hedera helix) foi introduzida na AmÃ©rica do Norte e AustrÃ¡lia, onde pode se tornar uma espÃ©cie invasora em algumas Ã¡reas. Por este aspecto, em algumas regiÃµes da AmÃ©rica do Norte, como o noroeste do PacÃ­fico e o sul dos Estados Unidos, seu cultivo e venda sÃ£o proibidos. Foto: Pixabay