Incríveis pontes suspensas são marcos da engenharia

Akashi-Kaikyo, Japão: Essa ponte se estende por 3.911 metros sobre o Estreito de Akashi, conectando as cidades de Kobe e Awaji. Inaugurada em 1998, foi a ponte com o maior vão central do mundo por 24 anos, sendo superada em 2022 pela Ponte Canakkale 1915, que fica na Turquia. Foto: Imagem de Kanenori por Pixabay